Co jste v Rusku zaseli, to sklízíte doma. USA dostaly varování

30.01.2026 13:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Spojenými státy otřásají nepokoje kvůli počínání agentů celní a imigrační správy (ICE). Za posledních pár dní agenti ICE zastřelili 2 občany USA. Publicista Gerry Nolan na stránkách institutu libertariánského politika Rona Paula napsal, že teď Spojené státy vlastně sklízejí jen to, co v předchozích letech rozsévali ve světě. I v Rusku.

Co jste v Rusku zaseli, to sklízíte doma. USA dostaly varování
Foto: Israel National News
Popisek: Vlajky USA a Ruské federace

Ve Spojených státech vyrazily do ulic tisíce lidí. Kvůli dvěma úmrtím amerických občanů, které mají na svědomí agenti imigrační a celní správy (ICE). Jeden z agentů ICE nejprve zastřelil matku a aktivistku Renee Goodovou v Minneapolisu. S odůvodněním, že se obával o svůj život, neboť nabyl dojmu, že se ho pokouší přejet. O pár dní později další agenti ICE taktéž v Minneapolisu zastřelili zdravotního bratra Alexe Prettiho.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 19520 lidí
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se v obou případech postavila za agenty ICE, ale část americké společnosti má pocit, že už se ve své zemi nemůže cítit bezpečně.

Publicista Gerry Nolan na stránkách Ron Paul Institute konstatoval, že Američané teď na domácím poli sklízejí jen to, co před tím celé roky rozsévali po světě. Konstatoval, že se Američané míchali do dění jiných zemích s odůvodněním, že je třeba podpořit tamní občanskou společnost, jenže teď se to Spojeným státům vrátilo jako bumerang.

„Nepříjemná pravda je jednodušší: Spojené státy se teď na domácí půdě potýkají s důsledky politiky, kterou uplatňovaly vůči ostatním – zejména vůči Rusku,“ napsal Nolan s tím, že jde o systém, který se teď obrací sám proti sobě.

Systém, který v Rusku v 90. letech minulého století pomohl na ruském území stvořit řadu organizací podporovaných Spojenými státy. Otevřeně.

„Nic toho se nedělo ve skrytu. Oslavovalo se to. Vysocí západní představitelé nahlas prohlásili, že tyto instituce dělají otevřeně to, co zpravodajské služby kdysi dělaly potichu. Logika byla přímočará: Vnitřní tlak byl levnější a čistší než užití síly,“ napsal Nolan s tím, že tady se svět naučil, že vnitřní legitimitu lze podkopat silou nevládních organizací, nebo také jinými slovy silou občanské společnosti.

Nolan to vidí tak, že vládě práva lze vzdorovat tlakem z ulice, který lze ospravedlnit morálními důvody, a vedoucí politická síla ve světě by neměla být překvapena, když se toto chování jednoho dne projeví i na půdě samotných Spojených států.

„Dávejte si pozor na precedenty, které vytváříte,“ sdělil varovně Washingtonu.

Gerry Nolan je politický analytik, spisovatel a odborník zabývající se především otázkami geopolitiky.

Psali jsme:

„Žádný protest. Povstání. Tak tomu musíme říkat.“ Mrazivá slova z USA
Zbořil: ČT bez Okamury? Nebezpečná hra kolem Moravce
„V Evropě bychom také potřebovali ICE,“ řekl senátor. Začal řev
Střety u hotelů s agenty ICE. Protesty po smrti Goodové eskalují

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/2026/01/08/us/renee-nicole-good-minneapolis-ice-shooting-hnk

https://ronpaulinstitute.org/beware-the-precedents-you-set/

https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/29/alex-pretti-shooting-11-days-before-federal-officers-clash

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Rusko , USA , zahraničí , neziskové organizace , občanská společnost , morálka , Ron Paul Institute , ICE , Goodová , Pretti

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako analytik Nolan?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

SMS

To takto ,,vyjednáváte“ s každým? Myslíte, že když budete ,,vyjednávat“ tak, jako jste předvedl s prezidentem, že něčeho pozitivního dosáhnete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor O síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palceO síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palce

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Probudili jste LVA.“ Minář vyhrožuje s podpisy. Jenže ouha

11:05 „Probudili jste LVA.“ Minář vyhrožuje s podpisy. Jenže ouha

Když Petr Pavel kandidoval na prezidenta České republiky, stal se součástí jeho volební kampaně i em…