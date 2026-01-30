Ve Spojených státech vyrazily do ulic tisíce lidí. Kvůli dvěma úmrtím amerických občanů, které mají na svědomí agenti imigrační a celní správy (ICE). Jeden z agentů ICE nejprve zastřelil matku a aktivistku Renee Goodovou v Minneapolisu. S odůvodněním, že se obával o svůj život, neboť nabyl dojmu, že se ho pokouší přejet. O pár dní později další agenti ICE taktéž v Minneapolisu zastřelili zdravotního bratra Alexe Prettiho.
Publicista Gerry Nolan na stránkách Ron Paul Institute konstatoval, že Američané teď na domácím poli sklízejí jen to, co před tím celé roky rozsévali po světě. Konstatoval, že se Američané míchali do dění jiných zemích s odůvodněním, že je třeba podpořit tamní občanskou společnost, jenže teď se to Spojeným státům vrátilo jako bumerang.
„Nepříjemná pravda je jednodušší: Spojené státy se teď na domácí půdě potýkají s důsledky politiky, kterou uplatňovaly vůči ostatním – zejména vůči Rusku,“ napsal Nolan s tím, že jde o systém, který se teď obrací sám proti sobě.
Systém, který v Rusku v 90. letech minulého století pomohl na ruském území stvořit řadu organizací podporovaných Spojenými státy. Otevřeně.
„Nic toho se nedělo ve skrytu. Oslavovalo se to. Vysocí západní představitelé nahlas prohlásili, že tyto instituce dělají otevřeně to, co zpravodajské služby kdysi dělaly potichu. Logika byla přímočará: Vnitřní tlak byl levnější a čistší než užití síly,“ napsal Nolan s tím, že tady se svět naučil, že vnitřní legitimitu lze podkopat silou nevládních organizací, nebo také jinými slovy silou občanské společnosti.
Nolan to vidí tak, že vládě práva lze vzdorovat tlakem z ulice, který lze ospravedlnit morálními důvody, a vedoucí politická síla ve světě by neměla být překvapena, když se toto chování jednoho dne projeví i na půdě samotných Spojených států.
„Dávejte si pozor na precedenty, které vytváříte,“ sdělil varovně Washingtonu.
Gerry Nolan je politický analytik, spisovatel a odborník zabývající se především otázkami geopolitiky.
