Babiš ke kauze Macinky s Kolářem: Žádné vydírání. Zklidněme emoce

Prezident Petr Pavel považuje zprávy, které ministr zahraničí Petr Macinka v noci na úterý poslal Petru Kolářovi, za vydírání. Na tiskové konferenci zveřejnil jejich obsah a informoval, že je předává právníkům.
Zatímco opozice mluví o „mafiánských praktikách“ a o situaci, jaká tu za celý demokratický vývoj nebyla, z vládní koalice předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vyzval ke zklidnění emocí.
Předáci opozice se ale domáhali zejména vyjádření Andreje Babiše. Premiér nebyl ve Sněmovně, kde ve čtrnáct hodin začínalo jednání pléna, ale vyjádřil se na sociální síti. Ohradil se zejména proti tomu, že se z kauzy stala veřejná záležitost.
„Vždy jsem se snažil mít s panem prezidentem korektní vztahy, naše rozpory jsem veřejně nikdy nekomentoval a snažil se vše řešit za zavřenými dveřmi,“ zareagoval na prezidentovu tiskovou konferenci i opoziční bouři.
Obsah kauzy je podle něj zbytečně vyhrocen. „Slova pana Macinky jsou nešťastná, já bych takto určitě nekomunikoval, není to můj styl,“ myslí si.
Ing. Andrej Babiš
Důvod všech sporů je podle premiéra jednoduchý: „Pan Macinka se snaží prosadit Filipa Turka do pozice ministra, kterého pan prezident dlouhodobě odmítá, což je příčinou všech střetů mezi ním a Motoristy.“
A připomíná, že vše proběhlo v soukromé komunikaci s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání. „Myslím, že je v první řadě potřeba zklidnit emoce na obou stranách a začít spolu opět normálně komunikovat,“ vyzval předseda vlády.
