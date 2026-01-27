Babiš ke kauze Macinky s Kolářem: Žádné vydírání. Zklidněme emoce

27.01.2026 15:35 | Monitoring
autor: Jakub Vosáhlo

Vždy jsem se snažil mít s panem prezidentem korektní vztahy a vše jsme vždycky řešili za zavřenými dveřmi. S těmito slovy Andrej Babiš vyzval ke zklidnění emocí po kauze esemesek ministra Petra Macinky poradci prezidenta Petru Kolářovi. O žádné vydírání, o kterém dramaticky hovoří opozice, ale podle něj nejde.

Babiš ke kauze Macinky s Kolářem: Žádné vydírání. Zklidněme emoce
Foto: Repro ČT
Popisek: Andrej Babiš

Prezident Petr Pavel považuje zprávy, které ministr zahraničí Petr Macinka v noci na úterý poslal Petru Kolářovi, za vydírání. Na tiskové konferenci zveřejnil jejich obsah a informoval, že je předává právníkům.

Zatímco opozice mluví o „mafiánských praktikách“ a o situaci, jaká tu za celý demokratický vývoj nebyla, z vládní koalice předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vyzval ke zklidnění emocí.

Předáci opozice se ale domáhali zejména vyjádření Andreje Babiše. Premiér nebyl ve Sněmovně, kde ve čtrnáct hodin začínalo jednání pléna, ale vyjádřil se na sociální síti. Ohradil se zejména proti tomu, že se z kauzy stala veřejná záležitost.

„Vždy jsem se snažil mít s panem prezidentem korektní vztahy, naše rozpory jsem veřejně nikdy nekomentoval a snažil se vše řešit za zavřenými dveřmi,“ zareagoval na prezidentovu tiskovou konferenci i opoziční bouři.

Obsah kauzy je podle něj zbytečně vyhrocen. „Slova pana Macinky jsou nešťastná, já bych takto určitě nekomunikoval, není to můj styl,“ myslí si.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Důvod všech sporů je podle premiéra jednoduchý: „Pan Macinka se snaží prosadit Filipa Turka do pozice ministra, kterého pan prezident dlouhodobě odmítá, což je příčinou všech střetů mezi ním a Motoristy.“

A připomíná, že vše proběhlo v soukromé komunikaci s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání. „Myslím, že je v první řadě potřeba zklidnit emoce na obou stranách a začít spolu opět normálně komunikovat,“ vyzval předseda vlády.

Psali jsme:

Opozice zuří, Macinka z ní má srandu. Nový vývoj
Pavel si stěžuje? Výsměch za „vydírání prezidenta“
Reportáž o Klempířovi vybouchla ČT v rukou hned po odvysílání
Trikolora: Prezident Pavel si ani po třech letech nevšiml, že už není voják

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Kolář , Pavel , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byl Petr Pavel Petrem Macinkou vydírán?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Financování veřejnostátní televize a rádia

proč tyto relikty minulosti neživí a neplatí OSA? Ochranný svaz autorský?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Opozice zuří, Macinka z ní má srandu. Nový vývoj

14:45 Opozice zuří, Macinka z ní má srandu. Nový vývoj

„Ještě mám slovo, ještě nám ho udělujete,“ překřikoval Vít Rakušan hluk poslanců. Ještě předtím se k…