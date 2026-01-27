Zrušená schůzka na Hradě, Macinkova zpráva: Okamura šel ven se vším

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Původní termín schůze byl stanoven na 15. hodinu, ale kvůli průtahům na jednání vlády se posunul její čas na 16. hodinu. Když v tento čas nedorazili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka, rozhodl se prezident nečekat na jejich příjezd a schůzku zrušil.
„To se nám to dneska nějak nevydařilo. Rozhodně nebyl záměr na Hrad nepřijít…,“ komentoval Macinka ve zprávě pro Koláře, načež opět žádal o konečný postoj Pavla ke jmenování Filipa Turka ministrem. „Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal… Na druhou stranu politicky – jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma. Bez skrupulí,“ psal v údajné komunikaci, uveřejněné Hradem, Macinka Petru Kolářovi, jehož prezident označuje za svého „přítele po boku“.
Mgr. Petr Macinka
„Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou,“ doplnil ministr s odkazem na nadcházející jednání se zahraničními partnery a médii v Bruselu.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě.— Petr Pavel (@prezidentpavel) January 27, 2026
Nyní mi ale v nočních hodinách doručil… pic.twitter.com/9F4uIyTwtu
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura uveřejněné zprávy nepovažuje za „vydírání“, jak je vnímá prezident Pavel. „Je to tvrdší politická komunikace, která je v Poslanecké sněmovně běžná. Petru Macinkovi se nelíbí, že prezident nerespektuje ústavu. Je to spor mezi Motoristy a Pražským hradem. Komunikace je nešťastná a ideální by bylo si sednout k jednomu stolu,“ uvedl Okamura pro CNN Prima NEWS. Podotkl, že problémová je i komunikace s novou vládou směrem od prezidenta, jenž podle něj nerespektoval ústavu a nejmenoval kompletní vládu na návrh premiéra.
Připojil, jak se podle něj mělo odehrát pondělní zrušení schůze nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministrem Macinkou na jednání nedorazili ve stanovený čas, měl prezident jednání odříct, přestože mělo být opozděno jen o několik minut. „Ke schůzce dojít mohlo. V 16:02 mi volal Andrej Babiš, že už sedí v autě a jsou za pět minut na Pražském hradě. Prezident se ale rozhodl schůzku zrušit. Je to nešťastné,“ pronesl, jak měla situace probíhat.
Okamura a další účastníci v tu chvíli byl na Hradě a vysvětloval prý kancléři Milanu Vašinovi, že jde jen o pár minut, ale marně. A upozornil také na to, že Hrad následně zveřejnil podklady pro jednání, i když bylo dohodnuto, že tyto materiály zůstanou neveřejné, což předseda Sněmovny ukázal přímo na kameru.
Tomio Okamura
K věci se již vyjádřila na tiskovém brífinku ANO také předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá. „Co se týká nás, tak já ten způsob komunikace nepovažuji za nikterak šťastný,“ zhodnotila s poukazem na dlouhodobě napjaté vztahy mezi Motoristy a prezidentem.
Kromě komunikace ze strany Macinky však kritizovala i prezidenta za jeho rozhodnutí věc řešit skrze média. „Nepovažuji za korektní zveřejňovat obsah soukromých zpráv. Komunikaci pana Macinky bych také nevolila. Musejí si to vyříkat oba aktéři tohoto příběhu,“ doplnila Malá. Očekává, že o dění bude řeč i na koaliční radě.
