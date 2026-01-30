„Zbabělost.“ Rajchl šel v televizi po Pavlovi. Kvůli dovolené

Kdo je vinen současnou situací?
Předseda PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl před kamerami CNN Prima News prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka má podporu premiéra a poznamenal, že Macinku považuje za velmi chytrého člověka.
„Myslím, že nikdo není vyčleněn. Petr Macinka je určitě naprosto integrální součástí české vlády. Andrej Babiš hovořil o tom, že se mu s ním výborně spolupracuje. Já myslím, že to je velmi inteligentní člověk. A já věřím, že jeho spolupráce s Andrejem Babišem bude pokračovat.“ Pravil Jindřich Rajchl.
A hned pokračoval.
„Pro mě je daleko důležitější to, že prezident uspořádal tiskovou konferenci, odpálil tady bombu a pak si odjel na dovolenou. To je za mě absolutní projev zbabělosti,“ zdůraznil Rajchl s tím, že když už prezident Petr Pavel bombu odpálil, měl zůstat v Česku a řešit následky.
Marek Ženíšek konstatoval, že právě skutečnost, že Petr Macinka je integrální součástí koalice, jasně ukazuje, že musí být vyslovena nedůvěra celé koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů.
