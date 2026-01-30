„Zbabělost.“ Rajchl šel v televizi po Pavlovi. Kvůli dovolené

30.01.2026 12:10 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Jindřich Rajchl, předseda hnutí PRO a poslanec zvolený za SPD, označil prezidenta Petra Pavla za zbabělce. Exministr pro vědu a výzkum ve vládě Petra Fialy (ODS) Marek Ženíšek (TOP 09) vysvětloval, proč je v důsledku kauzy Petra Macinky nezbytné vyslovit nedůvěru celé vládě Andreje Babiše (ANO).

Foto: FCB
Popisek: Jindřich Rajchl

Před kamerami CNN Prima News se střetli poslanec za SPD a předseda PRO Jindřich Rajchl a bývalý ministr pro vědu a výzkum ve vládě Petra Fialy (ODS) za TOP 09 Marek Ženíšek. Rajchl konstatoval, že ministr zahraničí Petr Macinka je nedílnou součástí vlády.

Předseda PRO a poslanec zvolený za SPD Jindřich Rajchl před kamerami CNN Prima News prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka má podporu premiéra a poznamenal, že Macinku považuje za velmi chytrého člověka.

„Myslím, že nikdo není vyčleněn. Petr Macinka je určitě naprosto integrální součástí české vlády. Andrej Babiš hovořil o tom, že se mu s ním výborně spolupracuje. Já myslím, že to je velmi inteligentní člověk. A já věřím, že jeho spolupráce s Andrejem Babišem bude pokračovat.“ Pravil Jindřich Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
A hned pokračoval.

„Pro mě je daleko důležitější to, že prezident uspořádal tiskovou konferenci, odpálil tady bombu a pak si odjel na dovolenou. To je za mě absolutní projev zbabělosti,“ zdůraznil Rajchl s tím, že když už prezident Petr Pavel bombu odpálil, měl zůstat v Česku a řešit následky.

Marek Ženíšek konstatoval, že právě skutečnost, že Petr Macinka je integrální součástí koalice, jasně ukazuje, že musí být vyslovena nedůvěra celé koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů.

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Psali jsme:

Zásadní problém a on odjede? Pavel schytal čočku od letce. I za L-159
Kavij (KSČM): Petr Pavel rozehrává další epizodu ústavního puče
„Fajn strejda.“ Jurečka šokoval přirovnáním Turka
„Č*r*ku, z*sr*nej.“ Novinářku uspokojila slova Pavla proti Macinkovi

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/

Článek obsahuje štítky

Babiš , TOP 09 , vláda , Ženíšek , SPD , ANO , Rajchl , motoristé , Macinka , PRO , CNN Prima News

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Grónsko

Pane premiére, jaký je podle vás skutečný důvod proč chce USA Grónsko? Myslíte, že se o Grónsko bojí, že by na něj Rusko zaútočilo raketami, o kterých jste mluvil? Nebo se snad bojí Ruska? Pochybuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

