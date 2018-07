Premiér Babiš: Musíme se snažit, aby celkové dopady brexitu byly co nejmenší

V pátek 27. července 2018 navštívil premiér Andrej Babiš Salcburk, kde se na pozvání rakouského spolkového kancléře Kurze zúčastnil zahájení letošního ročníku Salcburského hudebního festivalu. Při této příležitosti také jednal jak se svým hostitelem spolkovým kancléřem Sebastianem Kurzem, tak s dalšími hosty festivalu estonským předsedou vlády Jürim Ratasem a britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Kromě slavnostního zahájení, kterého se ujal rakouský prezident Alexander Van der Bellen, se premiér Babiš zúčastnil také premiéry představení Kouzelná flétna, kde v roli Papagena vystoupil český operní pěvec Adam Plachetka.

Na jednání s předsedkyní vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Theresou Mayovou byl hlavním tématem postup ve vyjednávání o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Premiér Andrej Babiš zopakoval českou pozici při jednání o brexitu a zajímal se o dokončení Dohody o vystoupení. Zdůraznil, že prioritou České republiky je zachovat nedělitelnost svobod vnitřního trhu, ochranu zájmů českých občanů a českých firem a zajištění bezpečnosti v Evropě. Za dobrý krok směrem ke konkrétnějšímu postoji označil nedávnou publikaci Bílé knihy o budoucích vztazích Velké Británie a EU.

„Brexit není pro Evropu pozitivní, ale musíme se snažit, aby celkové dopady byly co nejmenší. Pro nás je důležité udržovat s Velkou Británií vztahy z minulosti. Vždy to byl náš spojenec, pracuje tam 50 tisíc českých občanů, je to důležité z hlediska obchodu i v rámci spolupráce NATO,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Hlavními tématy jednání s rakouským spolkovým kancléřem Sebastianem Kurzem byly spolupráce v rámci formátů regionální středoevropské spolupráce, zejména v rámci tzv. slavkovského formátu, a evropské otázky. Šlo především o problematiku migrace, víceletý finanční rámec a závěrů červnové Evropské rady. Jednali také o dopravní infrastruktuře, konkrétně o silničním spojení Brno – Mikulov – Vídeň a České Budějovice – Linz.

S předsedou vlády Estonska Jürim Ratasem jednal premiér Andrej Babiš především o evropských tématech, a to o migraci, využívání vnitřního trhu a o obranné a bezpečnostní spolupráci v rámci Severoatlantické aliance a dalších mezinárodních otázkách.

Už ve středu navštívil předseda vlády Andrej Babiš německý Bayreuth a zúčastnil se zahájení Wagnerova hudebního festivalu. S bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem mluvil o spolupráci mezi příhraničními regiony České republiky a Svobodného státu Bavorsko. Tématem bylo také pokračování Česko-německého strategického dialogu, hospodářská spolupráce, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu či policejní spolupráce při boji s přeshraniční kriminalitou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nejvyšší čas podívat se na naší ekonomiku realisticky. Ilona Švihlíková vidí na obzoru opravdu velký průšvih Premiér Babiš se v Salcburku setká s Kurzem, Mayovou a Ratasem Budeme od vás víc dovážet, slíbil „vystrašený“ Juncker Trumpovi Babiš v Bavorsku. Zašel na hudební slavnosti, s premiérem se shodl v názoru na migraci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV