Premiér Babiš: My máme jasnou strategii

Když vznikla první vláda, tak jsme věděli, že nedostane důvěru, ale ona vznikla 13. prosince proto, abych 14. prosince konečně jasně formuloval zájmy České republiky v Evropské unii. A mimochodem, ten „reverse charge“ je jediný český legislativní návrh v historii naší účasti v Evropské unii, za který bojujeme už 4 roky. Takže my jsme aktivní. A pokud mám odpovídat panu senátorovi Vystrčilovi, prostřednictvím pana předsedajícího, no tak my máme jasný názor. Nechceme navyšovat odvody, stejně jako Finsko a Rakousko. Říkáme HDP roste, bude +8 %, proč bychom měli navyšovat? Nechceme.

Potom jasně říkáme, proč snižujete kohezi a zemědělství? Proč? To je to, co my umíme dobře čerpat. A my jsme historicky měli problémy s čerpáním. A proto říkáme, zemědělství, podporujeme Francii, která to nechce snižovat. A další země, je jich tam 12. A samozřejmě o zemědělství je mi blbé tady mluvit, o zemědělství, ale já chci jenom říct, že dnešní vláda mluvila o tom, kam uložíme jaderný odpad v roce 2065. To už mě se netýká samozřejmě. Ale měli bychom myslet na naše pravnuky a pravnučky, a já nevím, vnučky, jestli do roku 2065 budeme mít dostatek vody. A jestli také možná budeme potravinově soběstační. Protože každý stát by měl především uživit svůj národ. A tam nebyla žádná koncepce. My jsme si řekli, všechno dovezeme. A proto jsme i nesoběstační. Dneska možná dovážíme 30 % syrového mléka a dovážíme 50 % másla. Na příklad. A tak dále.

Zemědělství, ano, 34 % rozpočtu, no tak pokud bychom mohli, tak to zrušme. Naši zemědělci jsou nejproduktivnější. To není o našich zemědělcích, to je hlavně o těch majitelích půdy. A těch jsou stovky tisíc, to hlavně nejsou naši zemědělci. Takže ano, ale to bychom museli přesvědčit Francii a Německo. Na tom je přece založená Evropské unie, na tom zemědělství. Vždyť největší politická akce ve Francii je Salon de l´Agriculture, kam občas přijde prezident, a zemědělci jsou tak naštvaní, že to tam zapálí...

Takže ano, kdybychom to zrušili, měli bychom skvělou strukturu, produktivitu. A máme podstatně méně. Takže říkám proč, i když na vstupu jsme nedostali ty podmínky, tak proč se to snižuje, když my to umíme čerpat? A proč tam přicházejí nové programy, kde je navýšení o 60 %? Z jakého titulu? Které možná jsou připraveny pro to, aby si to ti čistí plátci vzali nazpátek. O tom to je. A my potom můžeme diskutovat o tom, že rok 2021 až 2027, jaké bude to naše saldo? Kolik my dostaneme? Já jsem to počítal na prstech, možná plus miliardu euro ročně. A zároveň odejde kolik dividend? 10 miliard? 12 miliard eur odejde kam? No do těch členských zemí.

A taky tak argumentuji, když mluvím s Markem Ruthem např. Říkám: „Tolik dividend jsi dostal od nás.“ Takže ta argumentace, že my jsme v nějaké pozici a že jsme nějací chudáčci, určitě ne. Takže my máme jasný názor – nechceme navyšovat, rozpočet je špatně. Tady se ptali všichni, kde vezmeme ty peníze? Znovu opakuji, 25 miliard euro nás stojí struktury Evropy. Navyšují si rozpočet o 20 %, to je skandál! A na co jdou ty peníze? Já jsem si to konečně od Gregora minule dozvěděl – na tlumočníky a důchody. Abychom věděli.

A proč si úředník navyšuje rozpočet, když snižuje? Ano, takže my máme jasný názor. Chceme držet kohezi, tak jsme v bloku s V4 a s dalšími. V zemědělství jsme v bloku s Francií a dalšími. Nenavyšování. Takže my tam vystupujeme aktivně a jasně aktivně mluvíme. A já jako jediný jsem také mluvil o inkasu, říkám premiérům A z čeho my tady žijeme? No my všichni žijeme z daní. Tak o tom to je. Takže já si myslím, že tam vystupujeme úplně jasně, máme jasné názory, máme jasné návrhy, i co se týká migrace. Já bych zopakoval panu senátorovi Vystrčilovi, prostřednictvím pana předsedajícího, že největší úspěch je, že Evropská rada o reformě Dublinu bude rozhodovat jednomyslně. Konsensem, jednomyslně, všichni musí souhlasit. To je jako u daní. Ano, mně vyčítali, že je vydírám z „reverse charge“? Ano, to je náš zájem. A to, že Francouz chce digital? Taky my chceme. A Finsko, tedy Švédsko chce e-knihy? Fajn, ale nechť laskavě vnímají naše zájmy také. My máme zájmy. Je to boj.

I když jsme všichni na jedné lodi například při vyjednávání vůči prezidentovi Trumpovi. Co se týká pana Junckera, tak já jsem tam nebyl. Česká televize hlásila, že má housera... Blesk hlásil, že byl v nějakém stavu... Tak pokud to tak bylo, tak to je samozřejmě ostuda. Ale já se zeptám kolegů, jak to tedy bylo. A samozřejmě, pokud to tak bylo, že skutečně byl v nějakém alkoholovém opojení, tak určitě to není dobrá výchozí pozice na vyjednávání s panem Trumpem 27. července. Protože pan Trump potřebuje silné protějšky. Je to byznysmen.

Takže tady si myslím, že... Já určitě k té vaší poznámce nevím. Já si myslím, že za nás, pokud je to pravda, nikdo v takovém stavu v zahraničí, aspoň si to nepamatuji, že by někdo vystupoval. A eurozóna, ano, já tam nechci být. Nechci tam být. Já to znám, to my říkali kolegové. Protože my, kdybychom tam teď vstoupili, tak víte, kolik bude to euro? Ten kurz? 20 bude.

Možná budeme mít pocit, jak jsme všichni bohatí. Ale co ti naši exportéři potom? A co tedy to, že nakonec bude někdo rozhodovat za nás? A že některé státy jsou rozpočtově neodpovědné a jsou předlužené, neplní kritéria, nedostanou ani sankce.. Tak já v této chvíli říkám, že to fakt nepotřebujeme. Proč se bavíme o eurozóně? Neexistuje dvourychlostní Evropa. Naše rychlost je skvělá. Nejnižší nezaměstnanost. Velký růst. Nízké zadlužení. Takže my můžeme sloužit Evropě v různých věcech příkladem. Takže určitě to euro by mělo podle mého názoru velice negativní dopad celkově na naši ekonomiku, hlavně z hlediska českých firem. Myslím těch dovozních. To, co by se vozilo ještě víc, než se vozí. Co se týká otázek pana senátora Dienstbiera, prostřednictvím pana předsedajícího, diplomatická aktivita je jasně v rukou těch států, které tam jsou, které to mají za úkol. To znamená Itálie, Francie, Španělsko, spolupráci s OSN vyjednávají. Oni jsou pověřeni vyjednávat. To je jejich problém. Oni tam mají vliv. Oni tam mají ty vztahy. Takže tak jsme se domluvili. My jsme solidární, samozřejmě. Dali jsme na Sahel peníze. Já mám tady ten rozepsaný dopis na předsedu vlády Conteho. Tady to píšeme. Czech Republic has provided support for the Air Force by italian government in many ways. Last year we allocated almost ten million euro for the project let by italy focusing on building capacities. 10 milionů euro jsme dali na ten fond! Itálie dostane 500 milionů euro na africký fond. Takže jsme solidární. Jsme solidární! A jsme aktivní. Taky říkáme, jak to mají dělat. Tady pan senátor Hampl vystoupil, prostřednictvím pana předsedajícího, ano, já si myslím, že ta Evropa nezvládla tu migraci. My jsme měli okamžitě v lednu 2017 běžet za Trumpem a za Putinem a řešit to. A těch 6 miliard euro, co dostane Turecko teď, tak jsme mohli dát té Sýrii na ten Marshallův plán, aby ti lidé se vrátili domů. Když mluvíme o nějakých táborech, tak tam jsou ty tábory, tam je 3 miliony uprchlíků v Turecku a v Libanonu a v Jordánsku. Celkově 5 milionů. A teď jak rychle tedy tu Sýrii dáme do pořádku? Evropa by měla být aktivní. Čím rychleji, tím méně peněz půjde do Turecka. Mělo by to jít do Sýrie, myslím si.

Z hlediska financování, ano, my jsme dali Turecku peníze. Teď chtějí další. 6 miliard euro. To je balík peněz. Takže to jsme dostali k tomu, že jsme byli impotentní to vyřešit. Od roku 2014 tady někdo vykládal o kvótách. Nesmysl. My jsme řekli: Kvóty ne. Je potřeba to řešit. Ty modely jsou. Ty lodě nemají vyplout. Je absurdní, když létají ilegální migranti do Tripolisu letadlem a potom jdou na loď. Tam chodí ty lodě neziskových organizací a hlásí: Tady jsme, přijďte. Ti ilegální migranti, oni zaplatili za naději za lepší život. To je cesta do pekel. To znova opakuji. To je problém. Velký problém. Přece není normální mít různé Schengeny. Každý mluví o eurozóně. Ano, bavme se o západním Balkáně. My říkáme, že my chceme, aby země západního Balkánu se staly součástí EU, aby udělaly reformu, abychom je vzali. Ale ty velké státy se k tomu staví rezervovaně. A co se stane? My říkáme: Bavme se o Schengenu. Proč není Bulharsko, Rumunsko v Schengenu? Ani Chorvatsko? Řecko je. A proč tedy se nebavíme, že celá Evropa by měla být Schengen? To máme bránit. Tohle teritorium. A pokud to neuděláme, tak samozřejmě Čína, Rusko, Turecko, na západním Balkáně oni tam jsou, oni tam investují, dávají peníze. A potom ta Evropa nebude kontinent, ale ta hranice půjde od maďarského plotu až po Jadran. To asi nechceme... Takže tam jsme taky aktivní a vystupujeme aktivně. Takže já si myslím, že děláme aktivní politiku. Já osobně se angažuji. Myslím si, že je o nás slyšet, že to vnímají ostatní.

Jaké je to řešení? Tak samozřejmě to řešení... Kdo má bojovat proti těm pašerákům? Libyjská pobřežní stráž. Ne? My jim dáváme peníze prostřednictvím toho italského fondu. A ten Frontex, který konzumuje tolik peněz, akorát hlásí ty trasy, tak možná by se měl transformovat kompetenčně a pomáhat té libyjské stráži bojovat proti těm pašerákům. Takže to jsou konkrétní věci, které navrhujeme, které já dám i na papír. Napíšu premiérovi Contemu, který samozřejmě reagoval, jak reagoval. To, že každý den přijede nějaká loď, ani italská vláda v tom nemá jasno... Budou si to rozdělovat někteří, tak já si myslím, že to skutečně není cesta k tomu řešení. A to není ta pomoc těm ilegálním migrantům, kteří, opakuji, platí za tu cestu do Evropy. Platí!

My máme jasnou strategii, máme nejnižší nezaměstnanost, bereme lidi, teď Srbsko jsme navýšili na 2000, Filipíny, Mongolsko, Ukrajina a tak dále. Naše firmy to rozhodují, naše nemocnice, naše instituce o tom rozhodují. Já myslím, že je to správně. Proto si myslím, že z hlediska toho se to skutečně zásadně změnilo. Teď je potřeba, abychom v tom pokračovali, a ta Evropa postupně mění ty názory, protože přijdou evropské volby, všichni se budou zase divit, jak to dopadne, jak to dopadlo v Rakousku, jak to dopadlo v Itálii. Postupně ty pozice se mění. A samozřejmě v tomto směru si myslím, že nastal obrovský obrat, když si vzpomeneme, jak to bylo v Rakousku v roce 2014, jak to je dnes.

Takže my jsme aktivní, máme názory, máme návrhy, k tomu rozpočtu... K tomu rozpočtu taky. To není jenom o výdajích. Tam nikdo nemluví o výdajích, ale o příjmech. To jsou ty daně. A o nákladech. Tam jsem našel spojence u Kurze, který má na to stejný názor. Takže jsme aktivní, máme návrhy, nevezeme se nejsme žádný černý pasažér. Jsme aktivní. Jsme proevropští. Ale jasně proti ilegální migraci, protože to považuji za absurdní situaci, jak chodí k nám lidi a jak chodí dnes do Itálie atd. Takže z hlediska toho si myslím... My jsme samozřejmě připraveni o tom debatovat. Ale myslím si, že budeme pokračovat v tom trendu, budeme aktivní. Myslím si, že je dobře, že jsme aktivní a dáváme naše názory. Není to o tom, že by nám někdo něco diktoval nebo doporučoval. Jsme svrchovaný stát. Je jasné, že Evropa potřebuje reformu. Stále nějaké regulace, stále chrlí nějaké směrnice. O tom bychom se taky mohli pobavit, co k nám stále chodí, jaký to má potom osud, jestli se to zavádí, co se s tím dělá. Takže my potřebujeme méně různých regulací, méně různých direktiv v Evropě. Potřebujeme silnou pozici členských států. Ne že Evropská komise nám bude diktovat a my budeme v pozici, jestli nás přijde někdo z Evropské komise nebo ne... Oni žijí z našich daní, Evropská komise, členské státy mají mít hlavní slovo. A to my děláme. Jsem přesvědčen, že v tomhle směru je plno spojenců, že Evropa se musí poučit z brexitu. A hlavně musí dosáhnout těch čtyř základních svobod. Vnitřní trh. Stále omezují naše lidi, dopravce, naše firmy atd.

Takže vraťme se k těm základním čtyřem svobodám. Jak to řekl Jacques Delors, to už je 30 let, a bojujme za to. Určitě my, naše vláda bude aktivní. S naším koaličním novým partnerem máme na to stejný názor.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bublan (ČSSD): Dobrovolnost neznamená, že se nás to nedotýká Dienstbier (ČSSD): V otázce migrace mám pochybnost o funkčnosti některého navrhovaného řešení Štěch (ČSSD): My zastánci EU dostáváme ránu do týlu, když televize ukazují Jean-Claude Junckera... Hampl (KDU-ČSL): Úplně nesouhlasím s tím, že Evropa migraci nezvládla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV