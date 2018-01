Premiér Babiš: Problém té vylhané kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky

Dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Můj projev nemá za cíl změnit váš názor. Dobře vím, budete hlasovat podle - politicky. Protože když si vyslechnete všechny argumenty a použijete zdravý rozum, tak určitě byste nehlasovali pro. Ale já jsem jasně řekl, že budu hlasovat pro vydání. Hlasoval jsem tak i poprvé a nechápu vůbec ty spekulace, že se snažili něco dělat naopak.

Problém celé této vylhané politické kauzy je v tom, že jsem vstoupil do politiky. A možná právě i díky této kauze jsem toho litoval. Nicméně to nevzdám. To by se líbilo strašně moc lidem a našim vybraným politickým soupeřům. A já jsem vstoupil do politiky proto, protože jsem chtěl nějakým způsobem vrátit naši zemi to, že jsem tady uspěl, že jsem tady vybudoval firmu a šel jsem do politiky proto, protože si myslím, že v politice by měli být lidi, kteří se politikou neživí a kteří naopak chtějí zásadním způsobem změnit naši zemi a dostat ji tam, kam patří. Vrátit ji do období první republiky. Období Masaryka, kdy jsme patřili mezi nejvyspělejší země Evropy a světa. Tomuto projektu jsem věnoval maximální energii celý čas, nasazení, a to, že jsme - naše hnutí, kterému se na začátku všichni smáli - uspěli několikrát, tak právě proto tady máme Čapí hnízdo. Právě proto je to politické stíhání. A já chci jenom říct všem, že my v tomhle boji budeme pokračovat. My jsme byli ve vládě a části toho klientelismu a té korupce jsme zabránili. Ale samozřejmě stále máme tady na stole korupci, zneužívání státních firem, klientelismus atd.

Naši političtí konkurenti, hlavně z řad stran, díky kterým vlastně máme stav naší země, jaký je, de facto neměli žádná politická témata, žádný vlastní smysluplný program, s kterým by mohli soutěžit s námi, politicky soutěžit. Oni měli vlastně společně koordinovaný jednoduchý program, a to bylo házení špíny na naše hnutí a hlavně na moji osobu. Ono to začalo už v roce 2012. A samozřejmě součástí této taktiky je zcela vylhaná a mediálně živená a politicky zneužívaná pseudokauza Čapí hnízdo, kvůli které tady vlastně na půdě Sněmovny znovu stojím. Já jsem měl pocit, že od voleb jsme tady snad neměli nic jiného. Vždyť si vzpomeňte, jak to začalo. Co jsme řešili po volbách? No, mandátní a imunitní výbor. A proč? No, kvůli Čapímu hnízdu. Tam se přihlásili lidi, kteří tam nikdy neseděli. Nejdřív tady byla nějaká informace, že chceme předsedu. Nikdo to nechtěl. Potom že to ovládáme. Potom dokonce jsme měli jednat s některými stranami a hnutími, aby nás nevydaly. Všechno samozřejmě nesmysly. Ale o tom to je, tahle Sněmovna. To je hlavní téma. To je snad největší téma možná v historii politických stran. A proč je to politicky motivováno? Zkuste teď přemýšlet.

My už jsme jednou vlastně - já a kolega Faltýnek - hlasovali pro vydání a otázka teď zní: Proč policie požádala o naše vydání v nejzazší možný termín, těsně před volbami, v srpnu 2017! Proč požádala, když to není politické zadání a objednávka. A to je hlavně objednávka mafie. Mafie, která tady kradla miliardy ve spolupráci s vybranými politiky. Přece policie dobře věděla, že hnutí ANO pravděpodobně získá 5 % ve volbách. Získali jsme téměř 30. Takže dobře věděli, že Babiš a Faltýnek budou poslanci a že bude potřeba znovu požádat o vydání. A to je jednoznačný argument. Jednoznačný argument, že je to zpolitizované, že to mělo za cíl ovlivnit parlamentní volby. A ovlivnilo to. Podle našich odhadů a díky této vylhané kauze jsme přišli o 10 % našich preferencí, ano (ANO?). Masáž mediální, hlavně Česká televize, od rána do večera Čapí hnízdo.

To je zajímavé, že v roce 2016 hlavní kmotr, známý právník bývalého premiéra chodil po Praze, ten, který tady dělal miliardové kšefty, který dělal privatizaci OKD a připravil horníky o byty, vykládá, že Babiš půjde do vězení. Někteří poslanci to tady v podstatě vykládali našim - to bylo 2016, my jsme nechápali, o čem mluví. Takže to vlastně ještě šlo tak dál, že tahle mafie si nechala udělat průzkum. Za námi přišli lidi v roce 2017 a říkali - víte co, oni si dělají průzkum, co se stane, když Babiš bude obviněn.

Jak bude reagovat veřejnost? Samozřejmě je, a jsem o tom přesvědčen a k tomu se samozřejmě dostanu, dík OLAFu, že je to politika. Je to politika. My žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a objednat pravděpodobně, dostat někoho do vězení.

Za minulý rok bylo stíháno a osvobozeno, díky Bohu nezávislým soudům 1 150 lidí, kterým jsme zaplatili odškodné jako stát 80 milionů. A teď byla zproštěna u soudu paní Vitásková, která byla obviněna v roce 2013, a ta solární mafie, která si objednala to stíhání paní Vitáskové, a je tam to propojení s tou mafií, která si objednala moje stíhání, Faltýnka, mojí rodiny, no tak pět let totální likvidace této osoby a rodiny. Pět let. Byla dokonce odsouzena na 8,5 roku a teď ji soud zprostil. Takže zkusme se jenom zamyslet, jak je to vůbec možné, že to u nás takhle funguje. A tahle kauza, ta nejenom že měla ovlivnit naše preference, to se úplně nepovedlo, ale samozřejmě má hlavně ovlivnit vznik nové vlády. Vždyť to je pro to, aby všichni mohli říkat: Vždyť Babiš je stíhán, on nemůže být premiér. Nemůže. Žádná presumce neviny. I ovlivňuje prezidentskou volbu, protože jeden z kandidátů říká, že Babiše nepověří, pokud bude prezident. Takže tahle kauza je zásadní kauza, která ovlivňovala parlamentní volby, ovlivňuje stávající politickou situaci a dokonce i prezidentské volby.

Takže já bych se vrátil k té podstatě. Jsem si zcela jist, že v souvislosti s dotací na farmu Čapí hnízdo nikdo z obviněných osob nespáchal žádný trestný čin. A proč? No já vám teď řeknu ty hlavní argumenty. Já jsem podle policie měl vlastnit dvacet kusů akcií farmy. To je úplný nesmysl. A podle stejného usnesení policie policie říká, že ty akcie neexistovaly. Tak rozumíte tomu? Měl jsem vlastnit akcie a zároveň policie říká, že neexistovaly. A policie říká, že prodej akcií byl fiktivní. Ale policie má originál smlouvy, originál předávacího protokolu, kopii akcií od notáře a doklad o bezhotovostní platbě kupní ceny. To samozřejmě při první žádosti.., oni si vlastně neopatřili ty důkazy v náš prospěch. A žádné důkazy v náš neprospěch nemají. Jaroslav Faltýnek je stíhaný za to, že prodal akcie. To je neuvěřitelné. Prodal akcie a kupní cena akcií byla stanovena znaleckým posudkem, takže to je OK, ne? A dle znaleckého posudku policie to byla cena obvyklá, takže já tomu vůbec nerozumím, o čem to je. Absolutně absurdní sprosťárna je obvinění mojí ženy. Monika Babišová vlastnila akcie farmy Čapí hnízdo šest týdnů a teď se soustřeďte. Ona prodala akcie bratrovi, protože rodina řekla, že nebudou čtyři díly, ale pět dílů. A ona je prodala v době, kdy ta farma nežádala o dotaci, ani nikdy nebyla akcionářem, kdy farma dostala dotaci, ani nebyla na výslechu, policie ji nepozvala. Nebyla na výslechu, prodala akcie bratrovi v době, kdy farma neměla dotaci, ani nežádala o dotaci, tak to je zase další absurdita, ano. Takže to jsou věci, které člověk nepochopí a mou vinu vlastně policejní orgán dovozuje z toho, že další obvinění jsou buď mí rodinní příslušníci nebo jejich příbuzní nebo v minulosti měli profesní vztah ke skupině Agrofert. Absolutně neuvěřitelné je, že já jsem v roce 2006 začal organizovat dotační podvod, týkající se dotace, kdy o příslušném operačním programu ještě nebylo nic známo. Ten operační program byl vyhlášen 20. 12. 2007 a policie tvrdí, že já jsem organizoval něco už v roce 2006, protože jsem asi věděl, že bude nějaký program. Neuvěřitelný nesmysl. Takže ve spise není jediný přímý ani nepřímý důkaz o tom, že bych páchal nějakou trestnou činnost.

A samozřejmě, ta první žádost byl totální blábol. Tak jsme čekali, že když se dostaneme do spisu, že tam něco bude. No není tam nic. Místo toho vlastně slyšíme bývalého elitního policistu protimafiánského útvaru Jiřího Komárka, který na soudu říká, že vyšetřovatel této účelové pseudokazy Pavel Nevtípil byl napojen i na mafii. No tak to je zajímavé. Takže chci jenom říct... A další věc ještě, co říká policie, že jsem prý poprosil kolegu Faltýnka, když prodával ty akcie mé rodiny, abych svou identitu, dobře poslouchejte, skryl za mé vlastní děti a manželku. To znamená, že můj prvorozený syn se jmenuje Andrej Babiš. A já jsem požádal Faltýnka, abych se skryl za svého syna Andreje Babiše. Chápete to? Rozumíte tomu? No já tomu nerozumím. Takže toto jsou ty absurdity, nesmysly, neuvěřitelné věci.

A zkusme si vlastně zopakovat fakta. Tady se někteří vyjadřují, že Čapí hnízdo byla korupce, nevím, asi ani nevědí, co to je korupce. Tak ještě jednou. Padesát milionů je v té farmě zainvestováno. A občané, kteří jste tam ještě nebyli, přijďte se tam podívat. Chodí tam ročně asi čtyřicet padesát tisíc lidí, tisíce dětí, zájezdy ze škol. Slouží to veřejnosti. Dnes stokrát opakovaná lež, že je to nějaké rodinné sídlo. Ne, slouží to veřejnosti. Ta farma zaměstnává 68 lidí, odvedla, soustřeďte se, 72 milionů do veřejných rozpočtů. Kdyby ji Agrofert nebyl převzal, protože tam ručil za ten úvěr, tak by byla zbankrotovala. Takže 72 milionů do rozpočtů. Pomohlo to regionu. Když v České televizi vyčítal známý moderátor, a už nevím komu, že je vlastně ten ROP Střední Čechy dal těch 17 miliard, tak ten ROP Střední Čechy potom řekl: No je to vlastně farma Čapí hnízdo. To je asi ten náš nejlepší projekt. Dali si to na web, v roce 2010 se chlubili farmou Čapí hnízdo, kterou kontrolovali všichni. Přece tu žádost, to bylo za hejtmana Bendla, byla u toho i paní Langšádlová, jak to schvalovali, a potom přišel pan Rath a všechno chtěl zrušit, ty projekty. No a tohle nezrušil, protože to bylo v pořádku. A potom byla další kontrola z Ministerstva financí a Evropská komise, devětkrát to bylo kontrolováno a nikdo nikdy neřekl, že je tam problém. Nikdy. Takže ještě jednou. Padesát miliard je tam, padesát milionů, pardon, je tam 960 milionů. Nikdo na tom nezbohatl, ta farma samozřejmě ekonomicky ještě nevydělala, ale odvádí samozřejmě za zaměstnance daně a na druhé straně si vzpomeňte na dotační programy, kde byly rozkradeny desítky miliard.

A ty šetří kdo? Ty nevysílají v televizi. Takže já jenom chci říct, když někdo mluví o korupci, jaké korupci? Jaká korupce? Žádná korupce nebyla! A žádný podvod nebyl. Ano, někteří mi říkají, abych vrátil 50 milionů, aby ta firma vrátila 50 milionů. Pokud si pamatujete, tak já jsem tehdy řekl: Ano. Abych ukázal, že skutečně nešlo o peníze. Ano, moje rodina chtěla podnikat. A proč by nemohla? Proč? To je zakázané, nebo v čem je problém? Že bych měl vrátit 50 milionů, aby byl pokoj. A proč bychom to měli dělat? Abychom potvrdili nějakou vinu? Nic nebylo! Nic nebylo. Takže já pokud tady paní poslankyně Valachová mluvila, že vyšetřovatel říká o obvyklé praxi, i státní zástupce - no tak potěš pánbůh, když toto je tedy obvyklá praxe.

Takže já si myslím, že pokud jste dobře vnímali, co jsem říkal, tak každý musí potvrdit, že je to nesmysl. A já osobně to považuji za hrubou urážku nejen mé osoby, ale i mé rodiny a mých bývalých spolupracovníků zahrnutých do této trestní kauzy. Je to výsměch, výsměch nejen vám, vážené poslankyně a poslanci , ale všem občanům této země, výsměch. Z této kauzy se stala megakauza, vylhaná.

Solární mafie, která si objednala stíhání paní Vitáskové, jen připomenu, že každý rok platíme za soláry 30 miliard a celkově nás to bude stát tisíc miliard. Jenom, abychom si připomněli trošku čísla.

Ještě bych se vrátil ke stanovisku policie. Dle policie byly v žádosti o dotaci tyto nepravdivé údaje: údajně nepravdivá délka úvěru. Toto tvrzení policie je nepravdivé, protože nejpozději v době podpisu smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatel ROP Střední Čechy, který samozřejmě teď rozhoduje politicky, protože je tam složení politické takové, jaké je, obdržel kopii úvěrové smlouvy s výslovně uvedenou délkou úvěru. Takže ROP dobře věděl, že Agrofert je strategický partner a že Agrofert ručí za ten úvěr. Věděli to dobře. Potom policie vyčítá žádosti údajně nepravdivé ekonomické výsledky na deset let dopředu. Takže určitě je tady plno podnikatelů, tak z ekonomického hlediska přece je to absurdní tvrzení, protože žádný podnikatelský subjekt v tržním prostředí není schopen své ekonomické výsledky detailně odhadnout, natož v horizontu deset let. Absolutní nesmysl.

Potom je tam údajně nepravdivé prohlášení o malém a středním podniku. Nepravdivost prohlášení dovozuje vyšetřovatel právě z výše popsaných tzv. údajně fiktivních převodů akcií. Jelikož fiktivnost obchodních transakcí je zhola vyloučena veškerými k tomu dostupnými důkazy, je tím také vyvráceno tvrzení policie ohledně nepravdivosti prohlášení o malém a středním podniku.

Teď bych se rád vyjádřil k OLAFu. Ten OLAF, to je zaklínadlo, OLAF, to byla senzace, Bakalovy noviny stále jedeme OLAF. Nezávislý OLAF. Takže já bych rád řekl něco k tomu OLAFu. Například tady si vezmeme: OLAF vyšetřuje společnost Volkswagen. To začalo přibližně v roce 2015. Ve stejném období jako Čapí hnízdo. A Volkswagen požádal Evropskou investiční banku o 400 mil. eur, úvěr. A v podstatě OLAF ukončil vyšetřování koncem července, nechce se vyjádřit, co je vlastně v té zprávě, to odmítá. A 31. července zveřejnila Politico, že OLAF dospěl k závěru, že společnost Volkswagen získala úvěr u Evropské investiční banky prostřednictvím podvodu. A proč se tak domnívá? No proto, že OLAF tvrdí, že Evropská investiční banka byla uvedena v omyl Volkswagenem. A víte proč? Protože ty žádosti o úvěr neřekly, že podváděly s emisemi. Chápete to? Takže někdo žádá o úvěr a do žádosti OLAF říká, že měl napsat, že podváděl s emisemi. No tak já nevím, mně to hlava nebere, tedy.

A co říká šéf Evropské investiční banky Werner Hoyer? A mimochodem plno poslanců Evropského parlamentu kritizuje. Pan předseda Evropské investiční banky říká: Jsme velmi zklamaní tím, co tvrdí OLAF. Že EIB byla Volkswagenem uvedena v omyl ohledně používání půjčky, říká pan Hoyer. No, takže já se musím smát, když tady Bakalovy noviny říkaly, jaká je to super organizace a jak vlastně to všechno je nezávislé. Jak to všechno funguje.

Já bych jenom připomněl, že ten OLAF kritizovala dokonce i Ingeborg Grässle. To je zástupkyně CDU, to jsou vlastně lidovci, spolupracuje samozřejmě s naším největším udavačem Evropské unie s panem Zdechovským za KDU-ČSL. A samozřejmě, že ta kauza byla zpolitizovaná i v té Evropě. A co říkala ta Ingeborg Grässle, která volá po reformě OLAF, která mně v Berlíně říkala: Pane Babiš, Česká republika vás potřebuje! Musíte zůstat v politice! Paní Grässle za CDU! (Hovoří důrazně. Oživení, potlesk v pravé části sálu.) Říkala. Přinesl jsem jí kytku! Ona si dala čaj, já kafe. Říkala: Musíte zůstat! Máte sice střet zájmů, ale to nevadí, Česká republika potřebuje. Takže paní Ingeborg Grässle, to je výsadek CDU KDU-ČSL v Bruselu, volá po reformě OLAFu. Upozorňuje na nedostatky, amatérství tohoto úřadu. Police OLAF není pevná struktura.

Potom tady asi potěším pana kolegu Okamuru. Žalobu podala Marine Le Pen na šéfa OLAFu. A obvinila ho, že za vyšetřováním její strany stojí levičák Martin Schulz s cílem diskreditovat euroskeptiky. No, takže ta paní Grässle, která na mě útočí a která tady vděčně dává ty rozhovory různým serverům, které nevíme vlastně, kdo financuje, tak říká, že ten OLAF, a teď jí to vyhovuje, no když je tam ten Babiš, tak OLAF, to je dobře, ne?

José Bové, francouzský europoslanec, říká: Všechno, co víme o vyšetřovacích metodách OLAFu, ukazuje, že pan Kessler, to je bývalý šéf OLAFu, který vlastně je teď sám vyšetřován, protože vyšetřoval nějaký údajný úplatek pro maltského komisaře z tabákové firmy za 1,5 mld., takže ten korupční skandál vyšetřoval ne příliš úspěšně šéf OLAFu Giovanni Kessler. Takže zpráva OLAFu nepřinesla žádné přesvědčivé důkazy o přímé účasti pana (nesrozumitelné). A teď vlastně on tam zneužil to postavení. Takže to bych jenom chtěl připomenout novinářům Bakalových médií, že jsou i jiné zprávy o OLAFu.

A teď bych vás chtěl informovat, že 15. ledna 2018 moje bývalá firma IMOBA poslala dopis, samozřejmě už před tím šla stížnost k ombudsmanovi a žaloba jedné z dotčených vyšetřovaných OLAFem, žaloba na Evropský soudní dvůr. A moje bývalá firma tady píše: K rukám evropské ochránkyně práv paní Emily O'Reilly, k rukám předsedy Evropské komise pana Jeana-Claude Junckera a k rukám úřadujícího, toho nového ředitele OLAFu dopis. Ten dopis byl zveřejněn a já ho nebudu číst celý, ale přečtu vám jen některé části.

První taková část je: Mohla být společnost IMOBA úřadem OLAF vyšetřována? Společnost IMOBA se předně podivuje nad tím a žádá o vysvětlení- pana šéfa OLAF v kopii na komisi - jak mohla být v rámci vyšetřování vůbec vyšetřována ze spáchání podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, když v době údajného spáchání těchto trestných činů nebyla v České republice ještě zavedena trestní odpovědnost právnických osob - například atd.

Byl úřad OLAF k Vyšetřování kompetentní? - Druhá část. - Další zcela klíčovou otázkou je, z čeho OLAF dovodil svou pravomoc (kompetenci) k zahájení vyšetřování. Podle tzv. principu subsidiarity, zakotveného v primárním právu EU, mohou evropské instituce konat pouze tehdy, pokud zamýšleného výsledku nemůže být lépe dosaženo na úrovni členského státu. Je však všeobecně známo, že totožnou věc aktivně vyšetřuje i Policie ČR. Úřad OLAF nedisponuje žádnými pravomocemi, které by překračovaly ve vztahu k dané věci možnosti Policie ČR. Nevěděli snad vyšetřovatelé OLAF, že se tato pseudokauza týká pouze území České republiky a nezahrnuje jurisdikci žádného jiného členského státu? Nebyl si úřad OLAF vědom toho, že Policie ČR disponuje mnohem širšími pravomocemi na území České republiky než on sám, a že je to pouze Policie ČR, která může výsledky svého vyšetřování zhmotnit v trestním stíhání jednotlivých pachatelů?

Další část: Proč se úřad OLAF nechal - teď dobře poslouchejte - při vyšetřování ovlivňovat třetími osobami? Mimořádné pochybnosti vyvolává i skutečnost, že se úřad OLAF ve své právní kvalifikaci zřejmě nechal ovlivnit auditní zprávou vypracovanou na objednávku časopisu Reportér společností Good Governance založené Ing. Lukášem Wagenknechtem - to je taky součást mafie s jednou bývalou zhrzenou novinářkou, teď tam nastoupil - který se v českém veřejném prostoru dlouhodobě a neoprávněně snaží očerňovat projekt, a to pravděpodobně na politickou objednávku. Podle našeho názoru, jde s největší pravděpodobností o stejnou osobu, která podala na úřad OLAF anonymní oznámení, na základě kterého bylo zahájeno vyšetřování. Společnosti IMOBA je známo, že úřad OLAF z této auditní zprávy - a teď dobře poslouchejte - ještě před jejím uveřejněním časopisem Reportér čerpal a téměř půl roku před uzavřením vyšetřování slovo od slova zkopíroval část jejího obsahu do dokumentu pro Policii ČR, ve kterém uvedl, a to ještě před dokončením dokazování, své předčasné závěry z vyšetřování! Proč úřad OLAF v rámci vyšetřování spolupracoval s osobami, které s vyšetřováním neměly nic společného, snad s výjimkou úmyslu poškodit v českém mediálním prostoru projekt a pana Andreje Babiše? Jak mohl úřad OLAF vést vyšetřování objektivně, nestranně a v souladu s ústavním principem presumpce neviny, pokud si svůj názor na věc utvořil ještě před skončením dokazování? - No ta vyšetřovatelka, která tady byla, ta v tom měla jasno. Tu zajímal akorát koncert Stinga, pospíchala - teď už nemám čas, jdu na Stinga. Jo? Jak to mohl vědět? - Je zjevné, že pokud úřad OLAF vyvodil konečné závěry z vyšetřování zanedlouho po jeho zahájení, jakékoliv další tvrzení či důkazy předkládané společností IMOBA či jinými dotčenými osobami mohly mít jen stěží jakýkoliv vliv na závěry úřadu OLAF, neboť s nimi bylo nutně zacházeno tak, aby zapadly do předčasně učiněných závěrů vyšetřovatelů OLAF. - Takže stručně řečeno, pan bývalý náměstek Wagenknecht, který chodil udávat Českou republiku do Bruselu, když byl ještě na ministerstvu, a potom udával mě, no tak to napsal a asi ta policie i ten OLAF to hezky opsali. Ale hlavně že vystupuje jako expert tady ve veřejném prostoru.

Další část: Proč bylo soustavně porušováno právo na obhajobu společnosti IMOBA? Znepokojující je i to, jakým způsobem úřad OLAF v průběhu celého vyšetřování flagrantně porušoval ústavně zakotvené právo společnosti IMOBA na obhajobu. Lze se ptát, proč společnosti IMOBA nikdy nebylo sděleno, ani jaký delikt (trestný čin) úřad OLAF vyšetřuje, ani jakým skutkem (jednáním) se ho měla společnost dopustit. Navíc, v příkrém rozporu s evropským právem se společnost IMOBA nikdy nemohla řádně vyjádřit ke všem skutečnostem, které se jí v rámci vyšetřování týkaly, neboť z některých dokumentů, např. znalecké posudky, jí byly poskytnuty pouze útržky či účelově vybrané fragmenty, které bez znalosti otázek, použitých podkladů a příslušného kontextu nebylo možno pochopit ani přezkoumat.

Další část: Proč si úřad OLAF ex post domýšlí pravidla o definici malého a středního podniku? I pokud odhlédneme od výše uvedených procesních pochybení úřadu OLAF, zcela nesprávné je i jeho hmotněprávní posouzení, a to především ohledně ústřední otázky celého vyšetřování, a to, zda byla Farma Čapí hnízdo, právní předchůdce společnosti IMOBA, v době podání žádosti o dotaci na projekt malým a středním podnikem, či nikoliv. Relevantním pramenem pro analýzu této věci mohou být pouze a jedině dotační podmínky a dotační smlouva, na jejichž základě byla dotace na projekt přiznána. Oba dva tyto dokumenty svorně odkazují na doporučení komise o definici mikropodniků a malých a středních podniků, podle jejíhož znění je absolutně vyloučeno, aby byla Farma Čapí hnízdo považována za velký podnik propojený se skupinou Agrofert. Úřad OLAF si však tato jasná a zřejmá pravidla svévolně dotvořil, a to za pomocí pozdější judikatury Soudního dvora EU a příručky Evropské komise z let 2014 až 2016, tedy dokumentů, které vznikly až několik let po přiznání dotace. Položil si úřad OLAF otázku, zda je retroaktivní aplikace těchto změn přípustná, vede-li ve svém důsledku k rozšiřování podmínek trestní odpovědnosti osob, které o dotaci žádaly a v dobré víře spoléhaly na tehdy platná pravidla? Jak měly tyto osoby předvídat, že později dojde k faktickému popření znění doporučení komise, z něhož vycházela nejen žádost Farmy Čapí hnízdo, ale i řady jiných žadatelů o dotaci v tehdejší době? - Ano, vážení. V Čechách jsme měli 126 dotací s anonymními vlastníky za 3,6 mld. a v Evropě máme tisíce čapích hnízd - v Německu, ve Francii, všude!

Takže závěr: S ohledem na to, že závěrečná zpráva se s výše uvedenými otázkami zásadního významu věcně nijak nevypořádala, nezbývá společnosti IMOBA, než se obrátit s žádostí o jejich vysvětlení přímo na vás, jako nejvyššího představitele úřadu OLAF. Pokud tyto otázky nebudou bez zbytečného odkladu vysvětleny, hrozí dle společnosti IMOBA paralyzování celého dotačního systému EU, neboť pokud se žadatelé o dotaci nemohou spolehnout na znění pravidel platných a účinných v době podání žádosti o dotaci, musí neustále počítat s jejich pozdějšími a nepředvídatelnými změnami a v návaznosti na jejichž nerespektování lze dovodit jejich trestní odpovědnost, nelze očekávat, že by tato enormní a ničím neodůvodněná rizika někdo nadále dobrovolně přejímal.

Takže to je k OLAF. Ještě k OLAF bych připomněl, že v roce 2009 se paní senátorka Dernerová obrátila na OLAF. Normálně to podepsala. Čapí hnízdo byl samozřejmě anonym. Proto když někdo poslal anonym do Bruselu, anonym, a mluví o podvodu, tak samozřejmě OLAF argumentoval, že prověřuje podvod. A samozřejmě to je ta sprosťárna, že někteří říkali, že zpráva OLAF říká, že to byl podvod. No samozřejmě není! Když tam mají kolonku nahlášení systému fraud a irregularities, tak jasně že zase se to jenom zneužívá mediálně a stále lidem se říká, no ten Babiš udělal podvod. Samozřejmě je to lež.

A paní Dernerová napsala roku 2009 OLAF, normálně to podepsala jako senátorka, že v Krajské zdravotní byly prodražené přístroje. Tam byly přístroje za 500 mil., prodražené o 200 mil., tak asi někdo ukradl 200 mil.. A koncem roku 2012, tři a půl roku později, zase píše tentokrát šéfovi OLAF Kesslerovi, který byl v té aféře, co tedy s tím bude. A OLAF vůbec nereagoval. A OLAF tuhle kauzu nechal na řešení českými orgány.

A proč Čapí hnízdo, které bylo na anonym, se tak zpolitizovalo? Takže i proto v Evropské unii Čapí hnízdo bylo předmětem politického boje, politického boje, protože vyvoláváme dojem, že ten OLAF je takový objektivní. To je svatá pravda. To tady jelo - kampaň v Bakalových médiích - dlouho - první strana stále dokola. Ano. A samozřejmě ta paní Grössle do toho, která kritizovala, ale teď říká, to je strašný, ten Babiš, tam vůbec už nepatří, do tý politiky. Takže chci jenom říct, že je jednoznačné, že je to politická kauza, že je to kauza, která má zásadním způsobem ovlivňovat naši politiku, poškozovat hnutí, poškozovat moje jméno, útočit na moji rodinu - neuvěřitelná prasárna. Pokud chtějí likvidovat mě, tomu rozumím. Ale že mi sahají na rodinu, na děti, na manželku - neuvěřitelné! Vymyšlené sprosťárny.

Takže chci jenom říct, že - a znovu to opakuji... Já vám jenom přeju všem, aby se vám to nestalo, aby si někdo neobjednal vaše stíhání, stíhání vaší rodiny a vašich dětí, protože je to neuvěřitelné, neuvěřitelné. A proto znovu opakuji, že budu hlasovat pro vydání, a pevně věřím, že lidi slyšeli můj projev, vnímali ty argumenty. A my se určitě nevzdáme. Budeme bojovat za tu pravdu, protože to je vylhaná věc. A budeme bojovat.

A proto ten dopis šel i na předsedu komise a na šéfa OLAFu. Jsem tedy zvědav, jak se k tomu vyjádří. A pevně věřím, že pravda zvítězí. Samozřejmě jde o to, abych byl poškozen. No tak Vitásková pět let chodila po těch soudech. Zničili jí život. Ano. A to je ten cíl. To je ten cíl - mě zlikvidovat, naše hnutí, zabránit mi, abych mohl vyjednávat jako premiér. Ano, to některé strany říkají, to nemůžeme s ním.

Takže vás chci jenom požádat, zkuste o tom přemýšlet, co jsem tady řekl. A to všechno, co jsem řekl, se dá dokázat. To jsou ta fakta. Ne ty věci, které jste četli v novinách a slyšely v televizi.

Děkuji.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Grospič (KSČM): Členové mandátového a imunitního výboru mohli do trestního spisu nahlédnout Homola (SPR-RSČ): Čapí hnízdo Poslanci projednají Babišovo vydání k stíhání kvůli Čapímu hnízdu Vláda Andreje Babiše podala demisi a přijala novelu insolvenčního zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV