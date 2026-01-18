Primátor Svoboda: Cena Karla IV. je oceněním osobností, které svou prací překračují hranice oborů

19.01.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

V Brožíkově sále Staroměstské radnice se uskutečnilo předání mezinárodní Ceny Karla IV., kterou získala polská filmová režisérka a scénáristka Agnieszka Holland jako ocenění za rozsáhlou celoživotní tvorbu.

Primátor Svoboda: Cena Karla IV. je oceněním osobností, které svou prací překračují hranice oborů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Primátor Bohuslav Svoboda

Stala se tak osmou laureátkou této ceny a zařadila se po bok význačných filozofů, fyziků nebo například německého exprezidenta Joachima Gaucka, kteří získali cenu v minulosti. Cenu předali primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

„Cena Karla IV. je oceněním osobností, které svou prací překračují hranice oborů i států a dlouhodobě přispívají k obraně lidské důstojnosti, svobody a paměti. Agnieszka Holland patří mezi tvůrce, kteří dokázali skrze film citlivě, ale nekompromisně otevírat témata totalitních režimů, odpovědnosti jednotlivce i síly občanské odvahy. Její vztah k Praze a českému prostředí dává tomuto ocenění mimořádný rozměr,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Ve čtvrtek 15. ledna 2026 se uskutečnilo v Brožíkově sále Staroměstské radnice slavnostní předání Ceny Karla IV. Získala ji Agnieszka Holland, polská filmová režisérka a scénáristka, absolventka pražské FAMU, která je považována za jednu z nejvýznamnějších evropských filmových tvůrkyň 20. a 21. století.

„Tvorba Agnieszky Holland nás učí dívat se na dějiny i současnost s empatií a lidskostí, ale přitom oceňuje odvahu jednotlivců postavit se nespravedlnostem. Cena Karla IV. je poctou její vytrvalé obhajobě svobody, demokracie a lidské důstojnosti,“ popisuje Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.

Udělení ceny je oceněním nejen její rozsáhlé umělecké tvorby, jež se často soustřeďuje na stále aktuální otázky nacistických a komunistických zločinů, ale i jejího vřelého vztahu k hlavnímu městu Praze i České republice. Na svém kontě má mimo jiné několik nominací na cenu americké filmové akademie – Oscar. V jejím posledním snímku Franz (2025), v němž tematizuje život Franze Kafky, hraje Praha zásadní roli na pozadí života tohoto geniálního spisovatele.

Mezinárodní cena Karla IV. byla založena v roce 1993 hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou s cílem ocenit významné osobnosti vědeckého, kulturního a společenského života. V minulosti cenu obdrželi: francouzský filozof Paul Ricoeur (1993), německý fyzik Carl Friedrich von Weizsäcker (1995), ruský violoncellista Mstislav Rostropovič (1998), český klavírista Ivan Moravec (2000), australský lékař John Kerr (2002), lucemburský velkovévoda Henri de Luxembourg (2018) a německý exprezident Joachim Gauck (2019).

Psali jsme:

Mira Třebická: Pirátská obří zadková strategie
Rozhovor půjde celý, nebo žaloba. U Trumpa udeřili na kreativní novináře
Trump chce ponížit Evropany, o Grónsko mu nejde. Podle analytika je může skamarádit s Putinem
Rusové Ukrajincům dělají zimu horší než kdy předtím

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , Svoboda , MHMP , cena Karla IV.

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Svoboda kvalitním primátorem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Za co přesně žalujete prezidenta?

Za jeho názor, který vyslovil? On přeci neřekl nic, co by se neřešilo - jestli to je pravda nebo ne nevím. A co budete dělat, když neuspějete? Vzdáte se pak své kandidatury na ministra? A naopak, když uspějete, myslíte, že se pak něco změní, a že vás prezident jmenuje? Chcete to po něm v rámci žalob...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Konzumace čaje chrání křehké ženské kostiKonzumace čaje chrání křehké ženské kosti Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hejtman Grolich: Stavba Sanatoria Pálava je dokončena

10:04 Hejtman Grolich: Stavba Sanatoria Pálava je dokončena

Největší projekt Jihomoravského kraje se posunul do závěrečné fáze – probíhají detailní kontroly hot…