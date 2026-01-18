Primátor Svoboda: Cena Karla IV. je oceněním osobností, které svou prací překračují hranice oborů

Stala se tak osmou laureátkou této ceny a zařadila se po bok význačných filozofů, fyziků nebo například německého exprezidenta Joachima Gaucka, kteří získali cenu v minulosti. Cenu předali primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
„Cena Karla IV. je oceněním osobností, které svou prací překračují hranice oborů i států a dlouhodobě přispívají k obraně lidské důstojnosti, svobody a paměti. Agnieszka Holland patří mezi tvůrce, kteří dokázali skrze film citlivě, ale nekompromisně otevírat témata totalitních režimů, odpovědnosti jednotlivce i síly občanské odvahy. Její vztah k Praze a českému prostředí dává tomuto ocenění mimořádný rozměr,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Ve čtvrtek 15. ledna 2026 se uskutečnilo v Brožíkově sále Staroměstské radnice slavnostní předání Ceny Karla IV. Získala ji Agnieszka Holland, polská filmová režisérka a scénáristka, absolventka pražské FAMU, která je považována za jednu z nejvýznamnějších evropských filmových tvůrkyň 20. a 21. století.
„Tvorba Agnieszky Holland nás učí dívat se na dějiny i současnost s empatií a lidskostí, ale přitom oceňuje odvahu jednotlivců postavit se nespravedlnostem. Cena Karla IV. je poctou její vytrvalé obhajobě svobody, demokracie a lidské důstojnosti,“ popisuje Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.
Udělení ceny je oceněním nejen její rozsáhlé umělecké tvorby, jež se často soustřeďuje na stále aktuální otázky nacistických a komunistických zločinů, ale i jejího vřelého vztahu k hlavnímu městu Praze i České republice. Na svém kontě má mimo jiné několik nominací na cenu americké filmové akademie – Oscar. V jejím posledním snímku Franz (2025), v němž tematizuje život Franze Kafky, hraje Praha zásadní roli na pozadí života tohoto geniálního spisovatele.
Mezinárodní cena Karla IV. byla založena v roce 1993 hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou s cílem ocenit významné osobnosti vědeckého, kulturního a společenského života. V minulosti cenu obdrželi: francouzský filozof Paul Ricoeur (1993), německý fyzik Carl Friedrich von Weizsäcker (1995), ruský violoncellista Mstislav Rostropovič (1998), český klavírista Ivan Moravec (2000), australský lékař John Kerr (2002), lucemburský velkovévoda Henri de Luxembourg (2018) a německý exprezident Joachim Gauck (2019).
