Primátor Svoboda: Praha otevřela Dvorecký most

Zájemci se tak poprvé mohli po nové stavbě projít, projet na kole nebo se svézt tramvají. V pravidelném provozu zde budou linky tramvají a autobusů fungovat od soboty 18. dubna 2026. Praha zároveň dokončuje i úpravy okolí stavby na obou březích, práce by měly být dokončeny do konce roku. Celkové náklady na výstavbu včetně světelného parku a okolí se pohybují ve výši 1,624 miliardy korun bez DPH. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Programu Doprava 2021-2027, a to v celkové maximální výši 1 090 303 096 Kč.
„Nový most vždy udává také nový rytmus města. Pražané na otevření Dvoreckého mostu čekali téměř 9 let. Od architektonické soutěže, projektování, vysoutěžení dodavatele, výstavby mostovky, až po jeho uvedení do provozu proteklo ve Vltavě hodně vody. Mezitím jsme na straně politiků, kteří se na radnici vystřídali, úředníků i zástupců zhotovitelů přihlíželi vynaložení obrovského úsilí. Všem, kteří se o stavbu nového mostu přes Vltavu zasloužili, je na místě poděkovat. Dvorecký most, který je bez nadsázky “sochou nad řekou”, je klíčovou součástí budoucího tramvajového okruhu. Nyní začne sloužit všem cestujícím veřejnou dopravou, pěším, cyklistům,” uvádí Jaromír Beránek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
„Otevření Dvoreckého mostu je pro Prahu významným okamžikem. Nejde jen o novou stavbu přes Vltavu, ale o klíčové propojení dvou částí města, které dlouhodobě potřebovaly lepší spojení pro veřejnou dopravu, pěší, cyklisty i složky integrovaného záchranného systému. Praha získává most, který má jasnou dopravní funkci, pomůže odlehčit přetíženým trasám a zároveň přináší kvalitní architekturu odpovídající významu tohoto místa. Dvorecký most je důkazem, že i velké infrastrukturní stavby mohou být současně praktické, elegantní a dlouhodobě prospěšné pro každodenní život města,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Pěší pohyb ve městě je takové naše pražské rodinné stříbro a má své opodstatnění, že Dvorecký most je určen právě pěším a městské hromadné dopravě. Navíc je to vedle Štvanické lávky další z příkladů kvalitní architektury a osobně se těším na umělecky obývák a lampovým park od Krištofa Kintery, bude to pecka!“ sděluje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
„Dvorecký most pro mě není jen novou dopravní stavbou. Vnímám ho především jako symbol propojení dvou pražských břehů, městských částí Prahy 4 a Prahy 5, ale také lidí a jejich každodenních cest. Je zároveň důkazem, že kvalitní městská infrastruktura vzniká díky spolupráci. Významnou roli v tomto projektu sehrála městská společnost Technologie hlavního města Prahy, která se podílela nejen na technickém řešení stavby, ale také na vzniku kulturních a komunitních prostor pod mostem ve spolupráci s umělcem Kryštofem Kinterou,“ připojuje se náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Stavba bude od zítřejšího dne plně v provozu pro tramvajovou a autobusovou dopravu, pěší, cyklisty, ale i pro složky integrovaného záchranného systému. Rychlejší a komfortnější cesta městskou hromadnou dopravou tak čeká díky otevření Dvoreckého mostu zejména ty, kteří cestují v široké oblasti jižně od historického centra města. Vyhnou se tak například Barrandovskému mostu a dalším přetíženým komunikacím.
Novinka si vyžádá některé změny v trasování linek městské hromadné dopravy. U tramvají se úpravy týkají linky 2, která pojede z Moráně nově rovně přes Nusle na Náměstí Bratří Synků, linka číslo 4 zase z Anděla pojede místo Kotlářky na Radlickou. Tramvaje číslo 6 se na Nádraží Holešovice změní na linku 34 a následně zamíří přes Vltavskou a Dlouhou třídu k Bílé labuti. Linka 7 bude z Anděla přetrasována na Kotlářku, linka 14 bude dočasně zrušena a nahrazena linkami číslo 24 a 34, zatímco tramvaje linky 15 pojedou z Anděla nově na Sídliště Barrandov. Spoje číslo 20 pojedou od Smíchovského nádraží místo Barrandova přes Dvorecký most směr Braník a Sídliště Modřany, číslo 21 zamíří ze Slivence a Barrandova na Dvorecký most a dále přes Podolí, Palackého náměstí, I. P. Pavlova a Vršovické náměstí na Kubánské náměstí. Linka 24 bude prodloužena z Náměstí Bratří Synků na Spořilov a nově bude jezdit i večer a o víkendech.
Autobusovým linkám spojujícím Prahu 4 a Smíchov na opačném břehu pak nabídne Dvorecký most vítané zkrácení jízdní doby a zejména mnohem vyšší jistotu průjezdu bez zpoždění. Na samotný most zamíří linky číslo 118 196, 197 a nově také prodloužená linka 124, která posílí spojení mezi Budějovickou a Smíchovem.
Nejnáročnější na celém projektu výstavby Dvoreckého mostu, která začala už ve druhé polovině roku 2022, byla tvarová složitost konstrukce, komplikované vyztužení betonářskou výztuží a ukládka předpínacích kabelů. Velmi složité zde byly i geologické podmínky při založení mostu, logistika výstavby nebo zásobování stavby.
V závěrečné fázi stavby se pak v minulých měsících pracovalo zejména na pokládce finálních vrstev probarveného (červeného) asfaltu na oba boční pochozí pásy mostu. Pro pokládku těchto asfaltů byly připraveny podkladní plochy opatřené izolačními vrstvami, poté následovala instalace atypických dílů mostního zábradlí. V neposlední řadě v rámci řízení o zahájení zkušebního provozu na Dvoreckém mostě prováděl v březnu Dopravní podnik hl. m. Prahy zkušební jízdy tramvají. Těmito jízdami se kromě jiného ověřovala funkčnost nainstalované světelné signalizace a průjezdný profil nové tratě.
„Jsem potěšen, že se nám podařilo tuto unikátní a technicky náročnou stavbu úspěšně dokončit. Na její realizaci bylo spotřebováno více než 15 tisíc kubíků betonu, přes 3 tisíce tun výztuže a téměř 210 tun předpínacích kabelů, což dobře ilustruje její rozsah i konstrukční složitost. Věřím, že Dvorecký most nebude jen dopravní stavbou, ale také výrazným architektonickým dílem, které se přirozeně zapíše do obrazu města a Praha na něj bude hrdá. Poděkování patří investorovi i našim partnerům ve sdružení za profesionální spolupráci v průběhu celé realizace,“ doplňuje ředitel zhotovitelské společnosti Metrostav TBR Jan Kvaš.
Dvorecký most je železobetonová stavba spojující břehy Vltavy na území Prahy 4 a Prahy 5. Autoři projektu z TUBES spol. s r.o. a ATELIER 6, s.r.o. navrhli most z bílého betonu, který odkazuje ke kubismu a brutalismu. Celková cena díla po dokončení celé stavby byla stanovena ve výši 1,624 miliardy korun bez DPH. Stavbu má na starosti sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. Technický dozor investora provádí společnosti INFRAM a.s. a V-TES Praha s.r.o., realizační dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby má na starost PRAGOPROJEKT, a.s. a Pontex, spol. s r.o.
„Dvorecký most ukazuje, jak mohou tuzemská města díky členství v EU rychleji realizovat opravdu ambiciózní projekty, o kterých se mluví i za hranicemi Česka. Spojuje nejen oba břehy Vltavy, ale také moderní design, technologické inovace i současné trendy v oblasti dopravní infrastruktury. A odráží také evropskou vizi udržitelné městské mobility – zkracuje cestovní doby ve veřejné dopravě a zlepšuje dostupnost pro cyklisty i pěší,“ dodává vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Monika Ladmanová.
V bezprostředním okolí na obou březích budou do konce roku 2026 dokončeny plochy určené pro relaxaci a odpočinek. V Podolském podmostí „betonová aréna“ s technickým zázemím a výzdobou uměleckých děl Krištofa Kintery, která nabídne možnost pořádání komorních kulturních akcí, na Smíchovské straně odpočinková patková zóna „Les lamp“ s uměleckými díly od téhož autora.
