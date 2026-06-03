Prokšanová (KSČM): Za zrušení zákona o Ústavu pro studium totalitních režim

Za zrušení zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů.
Všichni si platíme instituci, která pak podporuje sjezdy sudeťáků, ničení pomníků Rudé armády a šikanu politické opozice. Podle schváleného státního rozpočtu na rok 2026 činí výdaje kapitoly 355 (ÚSTR + Archiv bezpečnostních složek) 235 228 793 Kč.
Z pohledu celkového rozpočtu je to malá částka, ale i tak by za ní mohlo být postaveno několik školek, nebo zakoupeny desítky moderních sanitek, případně vystavěno několik obecních bytů pro dostupné bydlení samoživitelů.
Výzkum historie by se měl přesunout do akademického prostředí. Univerzity a Akademie věd mají potřebnou odbornost i nezávislost. Národní archiv pak dostatek kapacit i prostoru pro správu Archivu bezpečnostních složek, který je dnes součástí ÚSTRu. Vzdělávací projekty pak mají přirozeně spadat pod Ministerstvo školství.
Podepište petici za zrušení zákona o ÚSTR ZDE.
Mgr. Petra Prokšanová
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku