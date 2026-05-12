„Pavel bude chtít Fialu znovu na premiéra.“ Vážná spekulace

Prezident Petr Pavel dal jasně najevo, že chce jet na summit NATO. Dal to však najevo způsobem, že předsedovi vlády Andreji Babišovi nezbylo než hlavu státu „veřejně potupit“. Holec se v tomto smyslu vyjádřil v textu uveřejněném na serveru Gazetisto.
A hned pokračoval.
Konstatoval, že je vždy třeba myslet dopředu. V politice je podle Holce navíc třeba přemýšlet i tak, aby to v závěru vypadalo, že tak úplně neprohrál ani váš protihráč. A právě tady z Holcova pohledu udělal prezident Pavel velkou chybu, protože se k celé věci postavil tak kategoricky, že premiérovi Andreji Babišovi neponechal sebemenší prostor k tomu, aby i on mohl prezentovat nějaké své vítězství.
Holec tady narážel na skutečnost, že ještě před schůzkou s Andrejem Babišem vyšel v Deníku N rozhovor s prezidentem, kde jasně zaznělo, že Petr Pavel na summit pojede, ať si Babiš říká, co chce.
„Právě Pavel tak nakonec zkazil radost všem těm, kdo čekali, že Babiš vyměkne. Premiér nejenže na schůzce nepustil Pavla na NATO, abych se držel slovníku Vasila Biľaka, který jako vyučený krejčí pro změnu nesměl na saka; Babiš navíc přijel na schůzku schválně později, čímž Pavlovi jasně ukázal rozvržení sil na hřišti. Nebo spíš na nádvoří,“ napsal Holec.
Z Holcova pohledu si prezident na tuto situaci zadělal několika kroky. Jednak tím, že Babiše nutil předložit řešení svého střetu zájmů. Ale i tím, že odmítl jmenovat členem vlády Filipa Turka.
Politologové a někteří novináři by tady Petra Pavla pravděpodobně podpořili. A naopak prezidenta, který by nebyl podle jejich gusta, by se stejnou vehemencí kritizovali.
„Vítejte v Česku, zemi univerzálních „hodnot“ profesora Nutelly. Nejvyšší hodnotou je veřejná názorová otočka o 180 stupňů,“ konstatoval Holec.
O chvíli později konstatoval, že prezident cítí, jak se další prezidentská volba blíží mílovými kroky, a tak se bude snažit postupovat třeba i proti vládě, aby na sebe strhl pozornost. Holec má dokonce za to, že Petr Pavel bude Českou republiku tlačit k poloprezidentskému systému. A zároveň podle Holce udělá hodně pro to, aby se do Strakovy akademie vrátily ty politické strany, které momentálně pobývají v opozici.
„A jestli sledujete videotvorbu expremiéra Petra Fialy, není vůbec vyloučeno, že ho Pavel bude chtít znovu jako svého premiéra. Takové šílenství totiž nikdy nepácháte náhodou. I když v případě Fialy...,“ nechal Holec nedokončenou větu.
Narážel na videa Petra Fialy na sociálních sítích, nad kterými pozvedají obočí i někteří členové Občanské demokratické strany.
