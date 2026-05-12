Veleba: 144 tisíc sovětských vojáků zemřelo. A my ani nesmíme vyvěsit vlajku

V dnešním úvodu svého „Pohledu selským rozumem“, nemohu jinak, než se věnovat narůstajícím otázkám dnešní doby, která přináší stále otevřenější souboj mezi vládou a prezidentem Pavlem o kompetence při realizaci naší zahraniční politiky. K uvedení do problematiky odcituji osobu nejpovolanější, exprezidenta, profesora Václava Klause z jeho nedělního vystoupení v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.
Nuže zde je - „pan prezident Pavel argumentuje tím, že on jako hlava státu reprezentuje stát navenek, že si tu pravomoc nevybral, že ji chce a musí dodržovat. A z toho, co říká, má pocit, že mu vláda nějakými ústrky chce to plnění té pravomoci znemožňovat.“ Václav Klaus šel ještě dál, když řekl, „všechno obracení se na Ústavní soud je žertovná věc.“
Otevřené útoky prezidenta jsou vítané sousto pro naše média…..
Domnívám se, že otevřené útoky dnešního prezidenta, který má ceremoniální funkci a několik poradců, na vládu premiéra Babiše s patnácti ministry, jsou nepatřičné a řekl bych, přímo skandální. Jsou navíc vítaným soustem pro naši mediální scénu – „spor o summit trvá, Pavel zváží žalobu“. To je titulek velkého článku v sobotním celostátním deníku! Musím konstatovat, že takové mediální útoky máme na naší politické scéně poprvé a že to je hodně špatně a škodí to naší zemi v zahraničí. Komunikace prezidenta a premiéra není dohadování hokynářů na trhu, ale jednání nejvyšších ústavních činitelů, které sledují statisíce a někdy miliony občanů. V tomto případě prezident selhal.
Prioritou je majetek, peníze…...
V další části mého článku mě dovolte krátkou glosu k dnešní společnosti, k dnešní době. Je především o tom, že tato společnost se nevyvíjí dobře, že je nemocná. Přirozenou prioritou její velké části není založení rodiny, nejsou děti. Už jsem se o tom v jednom z minulých „Pohledů“ zmínil. Prioritou je majetek, peníze, zejména u mladé a střední generace. U té starší generace je to touha mít se dobře, no a u nemajetné, stále narůstající skupiny občanů je to sílící potřeba přežít. To je můj zobecněný sociologický pohled na dnešní společnost a když ho doplním statistikou, tak to bohužel opravdu tak je a situace je hrozivá. Za poslední statistiky uzavřený rok 2025 se v ČR narodilo 77 600 dětí a zemřelo 113 300 lidí. Tento vývoj je třeba co nejdříve zastavit a otočit. V opačném případě bychom směřovali k všeobecnému úpadku. Věřím, že se tak nestane a že tato pragmatická vláda Andreje Babiše se chopí řešení a konkrétních kroků a vývoj otočí.
Nezapomínejme naši historii…. A vlajka musela pryč….
Velmi důležité je také nezapomínat a neustále si připomínat naši historii. V těchto dnech jsme si připomněli už 81 let od konce 2. světové války. Bohužel, už několik let se tady objevují snahy o určité „pozměňování“ historie. Například, že nás sovětská armáda neosvobodila, ale „obsadila“. Zarazila mě také událost, která se o víkendu odehrála v jihočeském Písku. Tamní radnice vyvěsila vedle americké vlajky i vlajku bývalého Sovětského svazu. Chtěla tak připomenout obě armády, které Písek v roce 1945 osvobodily. Na upozornění policie, že se prý ohledně „sovětské“ vlajky jedná o protiprávní jednání, nakonec obě vlajky, i tu americkou, sundali. Připomeňme si květnové události 1945 v číslech. Podle dostupných zdrojů při osvobození Československa padlo zhruba 144 tisíc sovětských vojáků, 33 tisíc rumunských a 116 vojáků amerických. A my dnes nesmíme ani vyvěšením vlajky uctít památku sovětských vojáků, kteří za nás položili život?
Jan Veleba
exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019
