Primátor Svoboda: Zemědělci upravují příjezdové trasy, akce může ochromit celé město až do večerních hodin

Organizátoři avizovali, že zájem o účast na jejich protestu každým dnem velmi výrazně roste, a informovali o záměru dalšího shromáždění u Úřadu vlády ČR, kde by také měla parkovat technika. Policie ČR dnes zvláště zdůraznila, že všichni řidiči musí bezpodmínečné respektovat všechny zákony a pravidla silničního provozu. Zemědělci proto změní příjezdové trasy a vyhnou se dálnicím. Praha prosí obyvatele, aby v pondělí do metropole, pokud možno, automobily vůbec nejezdili a případně využili vlaky.

„Jako demokraté naprosto respektujeme právo na protest a svobodné vyjádření nespokojenosti. Vše ale musí mít svá pravidla a zdá se, že v případě plánované blokády 19. února 2023 nejsou ze strany organizátorů dostatečně uchopená. Doufám, že v tom ohledu dojde ke zlepšení komunikace a k nápravě. Znovu opakuji, že prioritou vedení hlavního města Prahy je především bezpečnost Pražanů, návštěvníků Prahy i samotných protestujících. Ještě jednou apeluji na všechny, aby se chovali slušně a ohleduplně. Ty, kteří nutně nemusí v pondělí jet do hlavního města autem, prosím, aby zvolili alternativní variantu. Věřím, že se událost obejde bez konfliktů a ve vzájemné úctě a toleranci,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Hlavní město zatím nezná příjezdové trasy zemědělské techniky do Prahy, protože původně avizované trasy neplatí. Policie dnes, a už i v minulých dnech, upozornila organizátory, že řidiči traktorů nesmí vjet na dálnici a policie jim v tom bude aktivně bránit, shromaždiště na dálnicích jsou proto zcela nepřijatelná. Policie dnes organizátory také znovu upozornila, že všichni účastníci musí respektovat veškeré zákony a pravidla silničního provozu, včetně lokálních zákazů vjezdů, limitů váhy a podobně.

Zablokování magistrály u ministerstva zemědělství, byť jen několika traktory, by mělo zcela jistě zásadní negativní dopad na dopravu. Organizátoři však avizují, že počet techniky se každým dnem rozrůstá a jedná se o vyšší stovky či tisíce kusů. Doprava tedy může být ochromena nejen v této lokalitě, širokém okolí a na příjezdech do Prahy, ale zastavit se může prakticky celé město.

„Pokud by se shromáždění uskutečnilo v plánovaném rozsahu, může mít vliv na fungování veřejné dopravy nejen v Praze, ale i mimo Prahu. Velmi negativně může omezit i fungování složek IZS, zejména pak hasičů a záchranářů. Například hasiči budou muset přesunout své jednotky mimo centrální stanici v Sokolské ulici, kterou blokace magistrály zcela vyřadí z provozu. Žádáme proto obyvatele, aby, pokud je to jen trochu možné, do Prahy vůbec nejezdili a využili například možnost práce z domova. Pro cestu do metropole pak bude nejvhodnější využít vlakovou dopravu,“ konstatoval I. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Traktory by měly do Prahy dorazit kolem 6:00 hodin ráno a jejich odjezd od ministerstva zemědělství organizátoři nově plánují až v 15:00 hodin. Rozsah akce však může město dopravně ochromit ještě i do nočních hodin, než se zablokovaná doprava a samotné traktory postupně rozpohybují a vyjedou ven z města.

Organizátoři dnes oznámili svůj záměr pořádat další shromáždění před Úřadem vlády od pondělka do úterního dopoledne. V rámci tohoto shromáždění by měla taktéž parkovat zemědělská technika. Další již avizované shromáždění by se mělo uskutečnit na Malostranském náměstí a mohlo by se konat každý skoro celý den od pondělí 19. 2. do čtvrtka 22. 2.

Konání veřejných shromáždění je ústavně zakotveno v základní Listině práv a svobod a jako takové stojí nad dalšími zákony. Úřady taková shromáždění ani nepovolují, ale postačuje pouze jejich včasné ohlášení. Hlavní město navíc musí respektovat i nedávně verdikty soudů, kdy například Městský soudu v Praze zrušil rozhodnutí pražského magistrátu ke změně trasy mimo původně oznámený úsek průvodu hnutí Poslední generace (z 12. 9. 2023). Soud tak v tomto případě uznal blokování dopravy jako legitimní protest, který musí město a jeho obyvatelé strpět.

Svolavatelem shromáždění je Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR.

