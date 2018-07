Primátorka Nechybová: Hrad na Severní Terase je před dokončením

Doprovázeli ji náměstek Pavel Dufek a městský radní Lukáš Konečný, kteří jsou také členové rady obvodu Severní Terasa.

Na stavbě se dokončovaly některé zemní práce a také montáž skluzavek a dalších prvků. Podle zástupců dodavatelské firmy zprovoznění hradu, které je plánováno na neděli, nic nebrání.

„Je to hezké dílo, které si určitě brzy oblíbí děti nejenom ze Severní Terasy. Dostali jsme informaci o tom, že by nebylo složité spojit hrad lávkou se sousedním lanovým centrem. Je to zajímavá myšlenka. Já i moji kolegové jsme pro, projednáme to a pokusíme se to co nejrychleji uskutečnit. Děti tak dostanou možnost, jak si více užít pobyt na tomto hřišti,“ uvedla primátorka Nechybová.

Peníze na stavbu hradu ve výši 2,5 milionu korun uvolnili vloni zastupitelé města při rozdělování přebytku hospodaření města. Z městského rozpočtu se do Centrálního parku investovalo už dříve. Například 2,5 mil. Kč na lanové centrum a z městských prostředků pocházejí také velké kovové lavičky, které měly být původně umístěny v Městských sadech.

autor: PV