Přísaha: Přísaha se na celorepublikovém sněmu jasně ideově vymezila

Základem této politiky je podle předsedy Přísahy Roberta Šlachty důraz na zdravé veřejné finance. „Stát musí hospodařit odpovědně, snižovat dluh a směřovat k vyrovnanému rozpočtu. Je nepřijatelné žít na úkor budoucích generací. Současně je nutné omezit plýtvání, zmenšit byrokracii a odstranit zbytečné státní struktury, které slouží spíše politickým zájmům než občanům,“ zdůraznil senátor Robert Šlachta.
Hnutí prosazuje silnou podporu podnikání a ekonomiky, protože právě pracující lidé a podnikatelé jsou základem prosperity země. „Cílem je stabilní a předvídatelné prostředí, méně regulací a férové podmínky pro všechny,“ uvedl ekonomický expert Přísahy Jiří Janeček.
Klíčovou prioritou je podle místopředsedy hnutí Petra Vokřála také bezpečný a funkční stát, který zajišťuje spravedlnost, vymahatelnost práva a ochranu občanů. „Korupce a zneužívání moci nesmí mít v této zemi místo a musí být tvrdě potírány a trestány,“ potvrdil Vokřál dlouhodobé jasné vymezení Přísahy proti korupci.
V oblasti společnosti se jedná o konzervativní směr, který chrání tradiční hodnoty, rodinu a kulturní dědictví. Stabilní rodina a zdravá společnost jsou podle Roberta Šlachty základem fungujícího státu a budoucnosti celé země.
Důležitým pilířem je také dostupné bydlení, kvalitní zdravotnictví a spravedlivý sociální systém. Ten podle předsedy jihomoravské organizace hnutí Pavla Černého pomáhá těm, kteří to skutečně potřebují, nikoliv těm, kteří systém zneužívají. „Velký důraz pak Přísaha klade na vzdělávání, které musí být praktické, kvalitní a připravovat mladou generaci na reálný život. Je nutné posílit autoritu učitelů, omezit zbytečnou administrativu a vrátit do škol důraz na základní znalosti a disciplínu,“ řekl Černý, který letos na Znojemsku kandiduje do Senátu.
Program Přísahy obsahuje také další důležitá témata, kterými bezesporu jsou energetická a potravinová bezpečnost, podpora domácí výroby, zemědělství a infrastruktury. „Stát totiž musí být soběstačný v klíčových oblastech a chránit své strategické zájmy,“ dodal Šlachta.
Závěrem se tedy dá shrnout, že tato politická linie hnutí představuje návrat k normálnímu fungování státu, který se vyznačuje těmito rysy:
- odpovědné finance místo dluhů
- méně byrokracie a více svobody pro podnikání
- nulová tolerance korupce
- ochrana tradičních hodnot a rodiny
- silný, ale efektivní stát
