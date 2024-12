Prokop (Levice): Listopad pohledem zleva

Trampoty páně Trumpa

Vítězství Donalda Trumpa by nemělo přijít jako překvapení. Jeho protivníkem byl nejdříve senilní děda, jehož politika vedla k rekordnímu zdražování všeho (ZDE), a posléze politička, která mění názory častěji než ponožky (ZDE). Do dnešního dne se pak žádná vláda, která vládla v inflačních letech 2022 a 2023, nedokázala udržet u moci – jinými slovy za rok na podzim si realita přijde i pro Petra Fialu. Zpátky ale k USA.

Co nyní komentátory šokuje, je Trumpova personální politika (ZDE): loajalita nad kompetencí. Mariňačka Gabbardová šéfkou tajných služeb? Televizní komentátor jako ministr obrany? To už rovnou mohl jmenovat kuchaře šéfem Pentagonu. S tímto týmem chce do čtyř let splnit své bombastické volební sliby? To jen tak nepůjde. Ostatně již jeden slib vzal za své. Trump sliboval mír, ale už teď vyhrožuje zemím BRICS obchodní válkou za jejich drzost chtít se odtrhnout od dolaru (ZDE). Kdo ví, jak tahle reality show skončí…

Ať jedí koláče!

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 64% Přiměřená 34% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 2160 lidí

Premiér Fiala prý splnil 93 procent svého programu (ZDE). Gratulujeme! Díky němu máme několik evropských rekordů: nejdražší bydlení (ZDE), nejdražší energie (ZDE), největší počty bezdomovců na obyvatele (ZDE) a také jsme zažili historicky (ZDE) jeden z největších propadů životní úrovně (ZDE). Dobrý vládní volič, ale ví, že věřit může jen těm statistikám, které Fiala sám zfalšoval, jako například když premiér tvrdí, že snížil schodek rozpočtu o 180 miliard, i když se nic takového nestalo (ZDE).

V případě kritiky postupují obhájci vlády podle jednoduchého scénáře. Pokud se mají lidé za Fialy špatně tak za A) si za to můžou sami, za B) viníkem je ve skutečnosti Babiš anebo za C) lidé se špatně prostě mít nemohou – slovy poslance za TOP 09 pana Miloše Nového (ZDE): „Občanům se daří lépe, ale většina o tom neví.“

Poslanec Nový se tímto geniálním výrokem zařadil mezi Pekarovou „dva svetry“ Adamovou a Vlastimila „antibiotika budou!“ Válka k řadě myšlenkových titánů TOP 09. Jsem zvědav, který vládní politik nakonec vzkáže, aby lidé v případě, že nemají na máslo, prostě jedli koláče.

Ukrajinská válka na steroidech?

Biden ještě před odchodem z úřadu přilil olej do ohně – Ukrajině povolil údery hluboko do Ruska (ZDE), což se neobešlo bez protireakce (ZDE). Na veřejnost zatím unikl takzvaný Operationsplan Deustchland (ZDE), plán v jehož rámci Německo chce budovat své kapacity, aby v případě třetí světové války mohlo na svém území ubytovat a zásobit až 800 000 vojáků NATO (ZDE). Ano, čtete správně – země, která prohrála dvě světové války se usilovně připravuje na třetí.

Ovšem zatímco rusobijci v Česku slaví, američtí konzervativci připravují obrat: Rusko jako spojenec v případné válce proti Číně. Otázkou tak možná není, jestli bude velká válka, ale na které straně v ní Rusko nakonec skončí. Mír asi vyšel z módy, no.

Bc. Vítek Prokop Levice



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prokop (Levice): Máslo zdarma. Pro poslance. Jo takhle to Fiala myslel Levice: Zajímáme se o pracující, protože nám není lhostejné, v jakých podmínkách pracují Prokop (Levice): Jak zařídit, aby nás potravináři a lidi ve službách neodírali? Levice: Milé pirátky a piráti, pojďte k nám