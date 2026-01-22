Prokop (Stačilo!): Vondra označil třetinu našeho národa za parazity

23.01.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Alexandra Vondry.

Foto: Stačilo!
Popisek: Vítek Prokop

Odeesák Alexand Vondra urazil svým hitlerovským výrokem třetinu našeho národa. A pražská kavárna je spokojená.

Teprve nyní se podrobněji seznamuji s výsledky sletu modrých strak, ke kterému došlo o víkendu v Praze. A Alexandr Vondra ve svém projevu označil třetinu našeho národa za parazity.

Jen tak. Asi netřeba zdůrazňovat, že na svoji oporu neměl žádná fakta - takovými zbytečnostmi se modrá straka zdržovat nebude. On ten jeho výkřik neměl vlastně ani argumentační charakter, jen ukázal jakým způsobem tento chartista a věčný politik uvažuje.

Podle Vondry: "Ta společnost se dá rozdělit na nějaké tři segmenty, tři třetiny. Na jedné straně je tady ta třetina aktivních – ti, co pracují, podnikají, vytvářejí bohatství. To je klíč k tomu, aby společnost uspěla. Pak je ta druhá třetina úplně na opačném konci. To jsou takoví ti někteří voliči Miloše Zemana, Kateřiny Konečné, Okamury i Babiše. Ti z toho jenom těží. Od rána do noci ten stát nějakým způsobem dojit. Nechci se nikoho dotknout, ale je to vlastně parazitismus na tom celku a na těch prvních. A pak je to mezi. Oportunisti."

Ona je to vlastně taková úvaha ve stylu Hitlera. Je tady třetina nadlidí, díky nímž všechno zázračně funguje (to jsou samozřejmě voliči ODS) a pak je tady třetina podlidí, co jen parazitují.

Fascinuje mne, že jej za tenhle šílený výrok nekritizují všude možně novináři. Pak si ale vzpomenu, že to prohlásil člověk, o kterém Seznam zprávy tři roky zpátky napsal že: "byl v očích národa jedním z možných kandidátů (na prezidenta)."

Mgr. Vítek Prokop

