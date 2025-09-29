Prokšanová (KSČM): Jediný dobrý komunista je ten mrtvý, řvala na mě

29.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nenávisti ve společnosti.

Foto: KSČM
Popisek: Petra Prokšanová

Přišla za mnou ke stánku paní středního věku, aby na mě před mými malými dětmi hystericky křičela, že jediný dobrý komunista je ten mrtvý.

Až sem jste vy - neoliberálové - dovedli ten váš primitivní antikomunismus. Vymyli jste lidem mozek, rozvířili v nich to nejhorší bahno, probudili nenávist.

Ale já se nebojím. Vždycky budu nazývat věci pravými jmény, vždycky se budu zastávat vykořisťovaných a utlačovaných a vždycky budu k těmhle ubohým antikomunistickým útokům stát čelem.

Za týden jsou volby. Ukažte i vy, že se nebojíte a že společně jsme silnější než oni. Volte STAČILO! Číslo 25.

Mgr. Petra Prokšanová

  KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

