Prokšanová (KSČM): Jediný dobrý komunista je ten mrtvý, řvala na mě

Přišla za mnou ke stánku paní středního věku, aby na mě před mými malými dětmi hystericky křičela, že jediný dobrý komunista je ten mrtvý.
Až sem jste vy - neoliberálové - dovedli ten váš primitivní antikomunismus. Vymyli jste lidem mozek, rozvířili v nich to nejhorší bahno, probudili nenávist.
Ale já se nebojím. Vždycky budu nazývat věci pravými jmény, vždycky se budu zastávat vykořisťovaných a utlačovaných a vždycky budu k těmhle ubohým antikomunistickým útokům stát čelem.
Za týden jsou volby. Ukažte i vy, že se nebojíte a že společně jsme silnější než oni. Volte STAČILO! Číslo 25.
Mgr. Petra Prokšanová
