Rajchl (PRO): Azov, krajně pravicová vojenská jednotka s neonacistickými postoji

Chtěl bych tímto vyjádřit ostrý formální protest proti vystoupení brigády Azov ve středu 31.7. v Praze.

Jedná se beze vší pochybnosti o krajně pravicovou vojenskou jednotku s neonacistickými postoji.

Mohl bych k tomu doložit desítky důkazů, ale pro každého, kdo si nechce lhát do kapsy, je to naprostá notorieta. Ostatně do února roku 2022 to nezpochybňoval vůbec nikdo v Evropě ani v USA.

Myslím, že úplně postačí, pokud uvedu, že její původní velitel Andryi Biltskyi vydal v roce 2013 brožuru s příznačným názvem “Slovo bílého lídra”.

Původně měli příslušníci této jednotky vstoupit v 9 evropských městech. Občanský odpor v Bruselu, Varšavě Berlíně a dalších městech byl však natolik silný, že nakonec jim zbyla jen Praha a Vilnius.

Z mého pohledu se jedná o akci zcela nedůstojnou naší země, jež je plivnutím do obličeje pozůstalým po volyňských Češích i všech dalších obětí nacistických zvěrstev. Vlastně je to urážka všech slušných lidí v naší zemi.

Že jim tam půjdou tleskat lidé, kteří nás v PRO nebo v SPD nazývají “nácky”, už je jen dokonalou ukázkou absurdnosti současné atmosféry v České republice.

Pokud se pak ukáží pravdivé i informace, že na tuto akci dorazí i ministři Lipavský a Černochová (nemám to potvrzeno), tak opět dosáhnou nového morálního dna naší politické scény.

Světu, kde se v kanadském parlamentu tleská bývalému nacistovi a kde se adorují otevřeně neonacistické vojenské jednotky, opravdu nerozumím. A budu proti těmto zvrácenostem vždy otevřeně a tvrdě vystupovat.

Je to hanba pro Prahu i pro celou naši zemi. A v optice naší historické zkušenosti naprosto nepochopitelná zvrhlost.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

