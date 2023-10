Rajchl (PRO): Kategoricky odmítám, abychom přijali roli 17. spolkové země SRN

reklama

Pokud ještě do středy někdo mohl pochybovat o tom, že Petr Pavel pouze slouží cizím zájmům a že je pouze maňáskem světových velmocí, poslušně plnícím všechny jejich záměry zbavit naši zemi její svrchovanosti, tak dnes už si tím může být zcela jist. mJím proklamovaný souhlas se zrušením práva veta při rozhodování o klíčových otázkách v rámci EU by totiž de facto znamenal zásadní omezení naší suverenity a vydal by rozhodování o naší budoucnosti zcela výhradně do rukou nikým nevolených eurobyrokratů z Bruselu.

Tohle je však přesně ona tenká červená linie, kterou nehodlám za žádných okolností překročit. A nejen já. Ve stejném duchu, tedy, že by se jednalo o krok, jenž by vyústil v rozpad EU, už se vyjádřili jak Viktor Orbán, tak i Róbert Fico.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 24005 lidí

Z mého pohledu je tak nejvyšší čas začít realizovat náš program, a tedy navázat velmi intenzivní komunikaci se Slovenskem a Maďarskem ohledně společného postupu pro různé scénáře budoucího vývoje Evropské unie. Od vytvoření středoevropské hráze proti těmto nekorektním snahám o prosazení naprosté dominance velkých evropských států v rámci unijních rozhodovacích pravomocí, až po společný odchod z EU.

Petr Fiala však zcela jistě takovou komunikaci nenaváže. Jednak poslouchá německé pány na slovo jak cvičený pudlík a jednak ani nebyl schopen Ficovi poblahopřát k volebnímu vítězství. My bychom, v případě, že by nám k tomu občané této země dali mandát, iniciovali tato jednání v nejkratším možném termínu. Tři pruty jsou vždy silnější než jeden.

Za sebe totiž naprosto kategoricky odmítám, abychom přijali faktickou roli 17. spolkové země SRN a abychom se stali pouze pasažéry ve splašeném a zcela vykolejeném bruselském rychlíku, který řídí zelení multikulti šílenci na steroidech. A jsem přesvědčen, že Orbán i Fico to vidí naprosto totožně.

Petru Pavlovi to však podle jeho vyjádření evidentně nevadí. I když u něj vlastně vůbec nezáleží na tom, co si myslí. On jen plní rozkazy.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

