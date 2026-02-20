Zdechovský (KDU-ČSL): Kdo nese odpovědnost a platí, musí mít také odpovídající vliv

Evropa patří mezi největší plátce systému OSN. Evropské státy financují významnou část jejího rozpočtu, humanitárních programů i mírových operací.
A proto říkám jasně: kdo nese odpovědnost a platí, musí mít také odpovídající vliv.
OSN vznikla po druhé světové válce. Dnes ale čelíme úplně jiným hrozbám – agresi velmocí, terorismu, destabilizaci regionů, masové migraci, kyberútokům, potravinové a energetické nejistotě. Přesto je tato instituce často paralyzovaná, pomalá a neschopná jednat.
Potřebujeme reformu.
Méně byrokracie, více akceschopnosti.
Více odpovědnosti, méně prázdných deklarací.
OSN má být organizací, která skutečně chrání mír, bezpečnost a stabilitu. Agenda 21. století musí odpovídat realitě světa, ne ideologickým módním tématům.
Evropa nemůže být jen bankomat. Musí být také silným a respektovaným hlasem. A to je i to, co jsem opakovaně prosazoval na půdě této instituce v New Yorku.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.