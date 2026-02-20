Zdechovský (KDU-ČSL): Kdo nese odpovědnost a platí, musí mít také odpovídající vliv

20.02.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k OSN.

Zdechovský (KDU-ČSL): Kdo nese odpovědnost a platí, musí mít také odpovídající vliv
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Evropa patří mezi největší plátce systému OSN. Evropské státy financují významnou část jejího rozpočtu, humanitárních programů i mírových operací.

A proto říkám jasně: kdo nese odpovědnost a platí, musí mít také odpovídající vliv.

OSN vznikla po druhé světové válce. Dnes ale čelíme úplně jiným hrozbám – agresi velmocí, terorismu, destabilizaci regionů, masové migraci, kyberútokům, potravinové a energetické nejistotě. Přesto je tato instituce často paralyzovaná, pomalá a neschopná jednat.

Potřebujeme reformu.

Méně byrokracie, více akceschopnosti.

Více odpovědnosti, méně prázdných deklarací.

OSN má být organizací, která skutečně chrání mír, bezpečnost a stabilitu. Agenda 21. století musí odpovídat realitě světa, ne ideologickým módním tématům.

Evropa nemůže být jen bankomat. Musí být také silným a respektovaným hlasem. A to je i to, co jsem opakovaně prosazoval na půdě této instituce v New Yorku.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Peníze od parazitů dostat k lidem“. O kolik teď vládními škrty neziskovky přijdou?
Antibabiš skončil, ohlásil Marek Benda. ODS chce jít vlastní cestou
Macinka má na to právo. Po chvále od Trumpa přišla další věc
Spousta času se „prokecá“. Sedláčková odhalila, jak se ve Sněmovně nemaká

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Zdechovský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by mít EU větší vliv v OSN?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Otočka

A vy jste snad právě v případě migračního paktu neotočil? Nejdříve jste byl pro, pak co vím proti. A je na tom, že někdo změní názor, hlavně když je to k lepšímu něco špatně? Té vaší kritice Babiše v tomto nerozumím. Vůbec nerozumím tomu, proč obecně máte jako politici potřebu pořád něco kritizovat....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Dostálová (ANO): Práce Evropské komise - více pravidel, více povinností, více nejistoty

19:03 Dostálová (ANO): Práce Evropské komise - více pravidel, více povinností, více nejistoty

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podmínkám pro podnikání.