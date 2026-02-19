Kolovratník (ANO): Do dopravy bude letos směřovat 169,3 miliardy

Na Hospodářském výboru jsme doporučili schválit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2026. Je to zásadní krok pro další rozvoj země. Do dopravy bude letos směřovat 169,3 miliardy korun, tedy o 9 miliard více než loni. Oproti původnímu návrhu minulé vlády jsme navíc posílili národní zdroje o 26 miliard korun.
Rozpočet stojí na třech principech: realismus, jasné priority a efektivní využití každé koruny.
Pro Ředitelství silnic a dálnic je vyčleněno 81,1 miliardy korun, pro Správu železnic 72,2 miliardy korun. Investice dosáhnou 119,5 miliardy korun. To znamená pokračování klíčových dálničních tahů, nové obchvaty, modernizaci železničních uzlů i konkrétní projekty napříč republikou.
Ing. Martin Kolovratník
