Kolovratník (ANO): Do dopravy bude letos směřovat 169,3 miliardy

20.02.2026 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k investicím do dopravy.

Kolovratník (ANO): Do dopravy bude letos směřovat 169,3 miliardy
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Na Hospodářském výboru jsme doporučili schválit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2026. Je to zásadní krok pro další rozvoj země. Do dopravy bude letos směřovat 169,3 miliardy korun, tedy o 9 miliard více než loni. Oproti původnímu návrhu minulé vlády jsme navíc posílili národní zdroje o 26 miliard korun.

Rozpočet stojí na třech principech: realismus, jasné priority a efektivní využití každé koruny.

Pro Ředitelství silnic a dálnic je vyčleněno 81,1 miliardy korun, pro Správu železnic 72,2 miliardy korun. Investice dosáhnou 119,5 miliardy korun. To znamená pokračování klíčových dálničních tahů, nové obchvaty, modernizaci železničních uzlů i konkrétní projekty napříč republikou.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

ANO , Kolovratník

