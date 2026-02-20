Macinka jede v USA „bomby“. Podívejte, s kým už mluvil. A ještě bude

Dva měsíce ve funkci a přes noc se stal světovou celebritou. Naší vládě otevírá dveře do správné společnosti. I takové názory se objevují na sociálních sítích poté, co se ministr Petr Macinka (Motoristé) setkal se špičkami USA, jako jsou prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance nebo ministr Marco Rubio. A příští týden by měl hovořit s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Český ministr zahraničí Petr Macinka pokračuje ve své pracovní návštěvě Spojených států, která započala 18. února a má trvat do 24. února. Během čtvrtka a pátku se zaměřil na klíčová jednání ve Washingtonu, D. C., kde reprezentuje Českou republiku jako pozorovatel v nově založené Radě míru prezidenta Donalda Trumpa. 

Ministr Macinka ve Washingtonu diskutuje s vysokými představiteli americké administrativy a zástupci vlivných think-tanků. Jeho úsilí by mohlo vyústit v posílení bilaterálních vztahů v kontextu globální bezpečnosti a ekonomické spolupráce.

Ve středu 19. února se Macinka zúčastnil inauguračního setkání Rady míru (Board of Peace), jejíž vznik inicioval prezident Trump. Rada míru se v budoucnu má stát platformou pro řešení mezinárodních konfliktů. Během zasedání tohoto klíčového fóra měl příležitost krátce hovořit s prezidentem Trumpem, který se podle Macinkových slov o České republice vyjadřoval v pozitivním světle. Zmínil se také o Macinkově nedávném vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci.

 

 

Ministr rovněž jednal s Marcem Rubiem, místopředsedou vlády a ministrem zahraničí USA, jakož i s viceprezidentem J. D. Vancem. Diskutovali o významu česko-amerických vztahů v oblasti bezpečnosti a obchodu.

 

 

Kromě toho se Macinka setkal s náměstkem ministra zahraničí Christopherem Landauem. V sídle amerického ministerstva zahraničí probíhaly uzavřené rozhovory zaměřené na společné zájmy v NATO a podporu Ukrajiny proti ruské agresi.

 

 

Tato jednání byla součástí širšího programu. Česko zatím zastává vyčkávací strategii a účastní se pouze jako pozorovatel, podobně jako Itálie.

Z Washingtonu se přesune do New Yorku na zasedání OSN

V pátek pokračoval Macinkův program ve Washingtonu setkáními s představiteli vlivných amerických think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute. Tyto diskuse se týkaly především otázek globální bezpečnosti, ekonomických výzev a možností hlubší spolupráce mezi Českem a USA v oblasti energetiky a obrany.

Ministr se zaměřil na sdílení zkušeností z evropského kontextu, včetně reakcí na klimatické a genderové politiky, které byly tématem jeho nedávných výroků. Tato jednání mají posílit české postavení v transatlantických vztazích, přičemž Macinka zdůraznil nutnost přítomnosti Česka na takových fórech, aby Praha nebyla vyloučena z důležitých rozhodnutí.

Návštěva ministra Macinky v USA se odehrává v době, kdy se Česká republika snaží vyvážit své závazky v EU a NATO s novými iniciativami americké administrativy. Po washingtonské části návštěvy se Macinka přesune do New Yorku, kde v úterý 24. února vystoupí na speciálním zasedání Valného shromáždění OSN k čtvrtému výročí ruské agrese proti Ukrajině a setká se s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Přes noc se stal světovou celebritou

Práci ministra Macinky ocenil Vadim Petrov, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Nevím, jak se to Petru Macinkovi povedlo, ale stal se přes noc světovou celebritou,“ konstatoval hudebník, pedagog a konzultant na svém facebookovém účtu.

Dále napsal: „Jasně, nebudou ho fanynky zastavovat na ulici a chtít po něm podpis a je to jen na chvilku, ale zářez udělal, ať si domácí chytrolínové melou cokoliv. Tihle pánové o něm momentálně vědí dřív, než vleze do dveří. To je neuvěřitelný benefit. Bylo to kouzlo nechtěného, ale kouzlo vzniklo… nejen, že si pánové možná najdou Českou republiku na mapě, ale otevře to dveře i AB. Tak snad bude chodit do hospody i dál, nebo se mu to vrazí do hlavy… uvidíme.“

Svůj názor vyjádřil také herec Jan J. Vágner. „Napřed Hillary, pak Trump, pak Vance a Rubio, dnes Jared Kushner, Steve Witkoff a nakonec i Javier Milei – to je zase ostuda, to vám povim,“ napsal herec a dabér. A aby bylo zřejmé, že svá slova míní ironicky, přidal několik smajlíků.

Jeho příspěvek na Facebooku pokračuje: „Pýchou se nadýmám… Petr Macinka je přes dva měsíce ve funkci a jede jednu ‚bombu‘ za druhou. Hluboká úklona pane ministře, klobouček smekám, špiček mých naleštěných bot se dotýká. Za všechny voliče Andreje Babiše, ANO, Tomia Okamury, SPD a Motoristů sobě děkuji, že naší vládě otevíráte dveře do správné společnosti. Bravo!“

