Rajchl (PRO): Postaráme se, aby se migranti vrátili zpět do své země

Když jsem od prvního dne kritizoval nekontrolovaný příchod ukrajinských migrantů, z nichž většina k nám nepřišla proto, že prchali před válkou, nýbrž protože to pro ně bylo ekonomicky výhodné, byl jsem onálepkován za proruského přisluhovače. Samozřejmě mi vůbec nešlo o Rusko (opravdu nevím, co má ukrajinská migrace do ČR společného s Putinem), nýbrž o to, že naše zdravotní, vzdělávací a sociální systémy příval několika set tisíc nových benefitorů prostě a jednoduše nemohou zvládnout.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15013 lidí

Dnes si mnozí z těch, kteří mě tenkrát kritizovali, stěžují na to, že se nemohou dostat k zubaři, že na vyšetření či na operaci musí čekat několik měsíců nebo i let, že jejich patnáctileté děti nemají místo na středních školách, že sociální dávky jsou vypláceny se zpožděním a že z důchodů, jež nebyly adekvátně valorizovány, se nedá vyžít.

Těmto lidem mohu vzkázat jediné - máte, co jste chtěli.

Vám ostatním, kteří jste už tenkrát věděli, že mi jde pouze o náš stát a naše občany, pak vzkazuji - nebojte se a pojďte nás v říjnu zvolit. My se postaráme o to, aby se migranti vrátili zpět do své země a zdravotní péče, vzdělávací systémy i sociální služby tu byly opět primárně pro občany České republiky.

A důchody našim seniorům zvýšíme a doplatíme.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky