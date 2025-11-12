Rajchl (PRO): Postarat se o to, aby vyhrávali už jen ti předem vybraní

12.11.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystané tajné službě EU.

Foto: Facebook
Popisek: Jindřich Rajchl

Evropská komise připravuje centrální evropskou BISku pod vedením Ursuly von der Leyen.

Jejím prostřednictvím chtějí centralizovat informace špinonážních i informačních služeb všech 27 členských států.

Jedním z cílů má být i zabránění narušení integrity volebního procesu v jednotlivých zemích.

Neboli postarat se o to, aby vyhrávali už jen ti předem vybraní.

Evidentně se nám zde rodí dosud nejmocnější orwellovský Velký bratr.

Bude nás hlídat vždy a všude. Postará se o to, abychom byli konečně všichni správně hodnotově ukotveni, nenaslouchali informacím "dezinformátorů" a stali se definitivně jednotnou společností stojící na správné straně.

Nevím jak vás, ale mě tato představa upřímně děsí.

A v rámci naší koalice udělám vše pro to, aby Česká republika zaujala vůči vzniku této nové instituce jednoznačně odmítavý postoj.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

EU , Rajchl , PRO

Měla by centralizovaná tajná služba EU vzniknout?


