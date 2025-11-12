Rajchl (PRO): Postarat se o to, aby vyhrávali už jen ti předem vybraní

Evropská komise připravuje centrální evropskou BISku pod vedením Ursuly von der Leyen.
Jejím prostřednictvím chtějí centralizovat informace špinonážních i informačních služeb všech 27 členských států.
Jedním z cílů má být i zabránění narušení integrity volebního procesu v jednotlivých zemích.
Neboli postarat se o to, aby vyhrávali už jen ti předem vybraní.
Evidentně se nám zde rodí dosud nejmocnější orwellovský Velký bratr.
Bude nás hlídat vždy a všude. Postará se o to, abychom byli konečně všichni správně hodnotově ukotveni, nenaslouchali informacím "dezinformátorů" a stali se definitivně jednotnou společností stojící na správné straně.
Nevím jak vás, ale mě tato představa upřímně děsí.
A v rámci naší koalice udělám vše pro to, aby Česká republika zaujala vůči vzniku této nové instituce jednoznačně odmítavý postoj.
JUDr. Jindřich Rajchl
autor: PV