Jindřich Rajchl povede komisi k Dozimetru. A už se těší

Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr povede poslanec Jindřich Rajchl. V tajné volbě získal 90 hlasů poslanců, ke zvolení jich bylo potřeba nejméně 87. Porazil tak poslance ODS Pavla Žáčka, kterého podpořilo 76 zákonodárců. Zvolením předsedy může komise naplno zahájit svou činnost.
Rajchl patřil k iniciátorům vzniku komise a dlouhodobě prosazoval, aby se Poslanecká sněmovna případem zabývala i na parlamentní úrovni. Kauzu Dozimetr opakovaně označoval za jednu z nejzávažnějších korupčních afér posledních let.
Kritizoval především její politické souvislosti a tvrdil, že je nutné prověřit nejen samotné trestní řízení, ale i širší vazby kolem pražského Dopravního podniku, veřejných zakázek a politického vlivu.
Rajchl: Nejde o hon na čarodějnice
Po svém zvolení Rajchl uvedl, že práce komise nemá být „honem na čarodějnice“, ale snahou o maximální transparentnost vůči veřejnosti. Zároveň deklaroval, že chce spolupracovat se všemi členy komise bez ohledu na stranickou příslušnost, včetně svého protikandidáta Pavel Žáčka.
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Podle Rajchla bude cílem komise nejen prověřit okolnosti kauzy Dozimetr, ale také posílit důvěru veřejnosti ve fungování státu a jeho institucí. „S kolegy z komise uděláme maximum pro to, aby tato komise byla úspěšná a alespoň částečně vrátila našim občanům víru v to, že spravedlnost stále ještě není mrtvým pojmem,“ dodal nově zvolený předseda komise.
Rajchl se ke kauze Dozimetr pro ParlamentníListy.cz vyjadřoval už v březnu. Tehdy zdůrazňoval, že vyšetřovací komise má podle něj smysl, protože nejde jen o samotné trestní řízení, ale i o širší politické okolnosti a možné vazby na hnutí STAN a TOP 09. Tvrdil také, že dosavadní vyšetřovací komise podle něj často nic nevyšetřily, protože to ani nebylo jejich skutečným cílem.
Rajchl tehdy uvedl, že tentokrát má být situace jiná. „Nyní to bude jiné, protože my skutečně vyšetřovat chceme. Kromě toho jsme slíbili voličům, že tato komise vznikne, a nenecháme tu obří korupční kauzu vyšumět do ztracena,“ řekl.
Podle Rajchla má komise prostor zabývat se mimo jiné tím, co vypovídají svědci u soudu, i okolnostmi kolem údajného přístupu k informacím z policejního spisu. „Další podstatnou věcí je, že Vít Rakušan měl dle přepisu schůzku, která se měla uskutečnit se špičkami STAN, přístup do živého policejního spisu. To je přece naprosto zásadní věc a v případě, že by se ukázala jako pravdivá, bude muset Vít Rakušan okamžitě skončit v politice. Jednalo by se o hrubé provinění vůči základním principům teorie dělby moci, šlo by o zcela prokazatelné zneužití jeho ministerských pravomocí,“ uvedl Rajchl.
V rozhovoru zároveň upozorňoval i na pokračující soudní řízení v kauze Dozimetr a na výpovědi svědků. Zmínil, že podle něj nelze ignorovat tvrzení o tlaku a výhrůžkách vůči lidem, kteří v kauze vypovídají. „V neposlední řadě zde probíhá dál soudní řízení v celé kauze Dozimetr a připomenu, že dva soudci to odmítli soudit a minulý týden přišel vypovídat svědek, který vyslovil obavy o svůj život a řekl, že kvůli výhrůžkám a tlaku na jeho osobu nebude vypovídat,“ řekl Rajchl.
Na závěr tehdy zdůraznil, že právě tyto okolnosti jsou podle něj důvodem, proč se kauzou musí zabývat parlamentní komise. „Tohle všechno nikoho neznepokojuje a nechává to politiky v klidu? Mě to rozhodně v klidu nenechává a je to pro mě velmi zásadní věc, kterou musíme řešit. Nechceme-li žít ve státě, kde je mafie schopna zastrašovat svědky a pět svědků vypoví, že dvě politické strany jsou napojeny na organizovaný zločin a nestane se vůbec nic, je nutné se tím zabývat a rozkrýt to,“ dodal Rajchl.
Poslanecká sněmovna schválila vznik vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr letos v březnu. V komisi zasedne celkem třináct poslanců. Osm z nich zastupuje vládní strany a pět opozici. Poslanci od její práce očekávají, že objasní širší okolnosti případu a navrhne opatření, která by měla zabránit opakování podobných kauz v budoucnu.
Vyšetřování se netýká pouze pražského Dopravního podniku. Poslanci do působnosti komise zahrnuli také další větve případu, které se týkají středočeských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Komise má podle zadání prověřit vznik, fungování a rozsah struktur a vazeb, které mohly ovlivňovat rozhodování ve veřejném sektoru. Své závěry by měla Poslanecké sněmovně předložit do jednoho roku od svého zřízení na konci letošního března.
Kauza Dozimetr je spojována především se zlínským podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který je podle obžaloby označován za hlavní postavu organizované skupiny. Redl měl podle vyšetřovatelů udržovat kontakty s politiky hnutí STAN a skupina podle obžaloby ovlivňovala zakázky i personální obsazení v pražském Dopravním podniku.
Mezi nejznámější obžalované patří také bývalý náměstek pražského primátora a někdejší člen hnutí STAN Petr Hlubuček. Obžalobě v případu čelí celkem šest mužů včetně Redla. Všichni obžalovaní vinu odmítají a kauzou se nadále zabývá soud.
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