Rajchl (PRO): Školství má být apolitické, realita je ale na míle vzdálená

Novinkám se podařil skutečný majstrštyk! Jejich redaktoři dokázali dostat do jednoho jediného titulku většinu příčin úpadku naši společnosti, jehož jsme v posledních letech svědky.
1) Mediální manipulace
Studenti nejdou bránit veřejnoprávní média. Studenti se rozhodli formou nátlakové akce prosazovat jeden z konceptů financování veřejnoprávních médií. A to ten, jenž zaručuje nehospodárnost jejich fungování, absenci účinné kontroly a možnost kupovat si zvýšením koncesionářských poplatků přízeň jejich zaměstnanců. Tak jako to udělala vláda Petra Fialy.
2) Politická indoktrinace na našich školách
Naše školství má být apolitické. Realita je však od tohoto principu na míle vzdálená. Ve skutečnosti jsou mozky našich dětí záměrně a systematicky vymývány liberální bruselskou propagandou. Výsledkem je pak současná situace, kdy naše univerzity zejména humanistického zaměření v čele s Filozofickou fakultou UK nevychovávají kriticky smýšlející jedince, nýbrž profesionální aktivisty, kteří jsou ochotni bít se za myšlenky, jimiž sami nejsou schopni porozumět. Stačí, že jim někdo řekne, že je demokracie v ohrožení a oni vyrážejí na barikády.
3) Selhání a slabost vedení těchto škol
Neměl bych nic proti tomu, pokud by studenti šli protestovat za jakékoliv téma, které by se týkalo přímo jejich vzdělávání. Pokud by vláda drasticky snižovala financování školství, pak bych rozuměl tomu, že by vyrazili do ulic. Dokonce by bylo akceptovatelné, kdyby protestovali právě proti politické indoktrinaci, k níž na jejich ústavech běžně dochází. Ale způsob financování ČT se jejich studia opravdu nijak nedotkne. Veřejnoprávní média nezaniknou, jen už nebudou tak nenažraná. To, že jim vedení jejich fakult není schopno tento základní princip vysvětlit a ještě jim omluví absenci na výuce, čímž tuto politizaci vysokého školství nepřímo podpoří, považuji za jejich hrubé selhání.
4) Absence respektu k výsledku voleb
ANO i SPD (včetně PRO, Trikolory a Svobodných) kandidovali ve volbách s programem, jenž tuto změnu způsobu financování obsahoval. Mají tedy silný a čerstvý mandát jej prosadit a zanést do naší legislativy. Protest proti tomuto postupu je tak de facto protest proti výsledku voleb.
Suma sumárum - většina lidí v této zemi už nechce platit peníze médiím, jejichž redaktoři je urážejí, ponižuji a soustavně jim lžou. A studenti, kterým i tito lidé platí většinovou část nákladů na jejich vzdělání, jdou protestovat proti jejich vůli vyjádřené ve svobodných volbách, v čemž je podporuje vedení jejich fakult, jejichž platy jsou hrazeny z daní týchž lidí. A na cestu jim do toho tleská vychýlený a neobjektivní mainstream, jenž vytváří iluzi “boje za správnou věc”.
Tohle vše je třeba změnit. Jinak to s naší zemí nemůže dobře skončit. Nebude to lehké, ale já i moji kolegové v PRO jsme připraveni se do toho pustit. Potřebujeme k tomu pouze vaši podporu.
JUDr. Jindřich Rajchl
