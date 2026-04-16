Rajchl (PRO): Zdeněk „Špína“ Šarapatka na mě podal trestní oznámení

17.04.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Zdeňku Šarapatkovi.

Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Tak prý na mě politická fosilie Zdeněk “Špína” Šarapatka podal trestní oznámení.

Údajně jsem měl schvalovat genocidu, že jsem v pořadu Máte slovo řekl, že bych si, pokud bych měl tu moc, nepřál opuštění území na Donbasu aktuálně kontrolovaných Ruskem a jejich vydání banderovským jednotkám, neboť by tam velmi pravděpodobně hrozila genocida civilního ruskojazyčného obyvatelstva.

Ano, podle Šarapatky jsem se měl dopustit schvalování genocidy tím, že jsem řekl, že bych si nepřál, aby tam nastala genocida.

Oni jsou už fakt zoufalí.

Tak se moc těším na to, jestli mě policie v této věci obviní.

Byla by to dokonalá ukázka stavu justice v naší zemi.

P.S. Údajně mi kvůli této věci měl volat i pan Wollner. Tak jen vzkazuji, že pokud to na mých sítích nezaznamenal, tak jsem se jasně vyjádřil, že mediálně žumpě rozhovory neposkytuji.  A člověk, jenž sexuálně obtěžoval své podřízené a nutil je mňoukat, už tuplem ne.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
