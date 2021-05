Rakušan (STAN): Já bych vás, pane kolego, opravil. Toto je digitalizace v podání této vlády

reklama

Já vám děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, za prvé bych chtěl pogratulovat, dnes je Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester a jistě si naše ocenění po tom šíleném covidovém roce zaslouží. Bohužel jak je vidno, mnohé zdravotní sestřičky si nezaslouží ocenění toho, aby se právě v jejich nemocnicích mohly realizovat ty projekty, na kterých management nemocnic velmi usilovně pracovat několik měsíců. Nemohou. Ty projekty se neuskuteční, protože holt se někdo neproklikal k výsledku.

Pan kolega Kováčik, vaším prostřednictvím, pane předsedo, tady mluvil o tom, že digitalizace není samospásná a toto je příklad toho, jak digitalizace nefunguje. Já bych vás, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, opravil. Toto je digitalizace v podání této vlády. Digitalizace v podání vlády Andreje Babiše je závod v klikání k miliardám. Ale určitě se dočteme ve volebním programu hnutí ANO, že zavedlo mnoho kvalitních digitálních produktů. Tady máme jeden z nich, digitální produkt, který stál mnoho nemocnic v České republice možnost dalšího rozvoje. Pan kolega Jurečka, vaším prostřednictvím, pane předsedající, hovořil o tom, proč nevystoupí pan ministr Ahrenberger. Z jednoduchého důvodu nevystoupí.

Vinohrady dostaly a on se do Vinohrad vrátí, až ta jeho krátká ministerská mise skončí. On je teď spokojen. Možná trochu zapomíná na to, že jako ministr už by neměl myslet jenom na svoji nemocnici, ale měl by myslet především na to, jestli segment zdravotnictví byl uspokojen a jestli takto rozdělované dotace umožní, aby se rozvíjel napříč regiony a podle potřebnosti.

Já si vám dovolím tady přečíst to, co si o dané věci myslí hejtmani. Toto je konkrétně dopis pana hejtmana Půty, ke kterému se my jako klub Starostů a nezávislých připojujeme. Vynechám úvody a dostanu se k tomu nejstěžejnějšímu.

"Z výše uvedených důvodů si vás dovoluji požádat o zveřejnění všech obdržených žádostí s uvedením rozhodného času pro hodnocení žádostí a to až do úrovně jednotlivých vteřin. Dále vás žádám o předložení informací, které budou jednoznačně prokazovat, že na tento čas nemohla mít vliv geografická poloha každého jednotlivého žadatele, respektive poloha zařízení, ze kterého byla žádost odeslána, či systém přenosu dat v České republice, který nelze z pozice žadatelů jakkoliv ovlivnit.

Doufám, že na základě těchto informací se prokáže, že nedošlo, ani nemohlo dojít, k žádnému nerovnému diskriminačnímu přístupu k žadatelům - neboť toto nemohl žadatel bez případného využití nějakých mimořádných či nestandardních hardwarových, softwarových nebo jiných nástrojů ovlivnit - který by následně mohl vést k časovým rozdílům mezi podáním jednotlivých žádostí a tím k posunu některých žádostí v konečném pořadí všech podaných žádostí."

Uvědomuje si ministerstvo, že se budou kupit žaloby? Že ho to bude stát i obranu v té právní rovině? Toto si žadatelé nenechají líbit. Nenechají si líbit to, že mají od IT specialistů například informace, že ta reakčnost toho systému měla být pět sekund a už ve 14 hodin a tři sekundy jsou první žádosti zaregistrovány. Už se tady objevují podivné věci, které jenom nahrávají tomu, že tady skutečně a reálně mohlo dojít k podvodům.

Ale především a principiálně přece nechceme, aby se takto posuzovaly projekty, které mají pomoci lidem. Ony mají pomoci pacientům, ony mají pomoci našemu zdravotnictví, které je otřesené tou covidovou krizí. A my tady budeme spoléhat na to, kdo vyhraje nějakou soutěž v klikání, nebo použije lepší software nebo hardwarový nástroj k tomu, aby prostě byl první, anebo v horším případě měl prostě nějakou cestu do systému umetenou lépe, než ten druhý?

Paní ministryně, prosím zrušte tuto výzvu, zrušte ji. Je to jediná cesta, jak se vyhneme blamáži, je to jediná cesta, jak se ministerstvo vyhne žalobám, které přijdou. Děkuji za pozornost.

