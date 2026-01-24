Rakušan (STAN): Na glóbusu by měl Babiš hledat Rusko. Ohrožuje nás všechny

Jediné, co by si měl Babiš na glóbusu prohlédnout, je to, jak blízko je Rusko, a uvědomit si, že když jeho vláda lže, aby nemusela pomoct bránit Ukrajinu stíhačkami, ohrožuje nás všechny. To ve mně vyvolává větší pocit hanby než trapná videa s glóbusem.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
