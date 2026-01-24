Rakušan (STAN): Na glóbusu by měl Babiš hledat Rusko. Ohrožuje nás všechny

26.01.2026 8:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Rakušan (STAN): Na glóbusu by měl Babiš hledat Rusko. Ohrožuje nás všechny
Foto: Screen FB Vidlákovy kydy
Popisek: Vít Rakušan a Vojtěch Pšenák

Jediné, co by si měl Babiš na glóbusu prohlédnout, je to, jak blízko je Rusko, a uvědomit si, že když jeho vláda lže, aby nemusela pomoct bránit Ukrajinu stíhačkami, ohrožuje nás všechny. To ve mně vyvolává větší pocit hanby než trapná videa s glóbusem. 

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Macinka začal škrtat. Lipavský mluví o zvracení
Babiš po zvolení na sněmu ANO: Vypadá to, že budu kandidovat ještě příště
Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba
Zbláznil se Pavel, zbláznil se Řehka, padlo ke kauze „stíhačky Ukrajině“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Rusko , STAN , stíhačky , Ukrajina , Rakušan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by Babišova vláda prodat Ukrajině stíhačky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor Večerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutíVečerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutí

Diskuse obsahuje 46 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Řekl ten, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePlankton , 26.01.2026 8:50:46
co točil trapné video na střeše MV.

|  9 |  0

Další články z rubriky

Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

9:15 Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

Nová obranná strategie USA pod vedením prezidenta Trumpa zásadně mění bezpečnostní realitu, na ktero…