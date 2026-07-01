Rakušan (STAN): Takhle opravdu debata o zákonu vypadat nemá

Dobré ráno,
opravdu to dlouhé nemám a budu se věnovat dvěma konkrétním ustanovením. Jenom mně ještě jednou dovolte zopakovat i tady před panem předkladatelem, vím, že jsme v jiném bodě. Vím, že za sebou máme zákon o státních zaměstnancích a já už teď nebudu diskutovat věcně o podstatě již schváleného tisku, byť si o něm něco myslím. Jenom mi dovolte ještě jednou říci, že na žádné z mých pěti jasně formulovaných zhutněných otázek nepadla od předkladatelů ani jedna odpověď. Myslím si, že takhle opravdu debata o zákonu vypadat nemá a tady si to beru samozřejmě trochu osobně, protože jako bývalý ministr vnitra jsem ten předchozí zákon, který vy absolutně měníte a posouváte jinam, předkládal na základě dat dvouletých analýz. A vás jsem se tady opakovaně ptal na několik zcela jasných otázek včetně rozpočtového vyčíslení dopadů a podobně nepadla jedna jediná odpověď. Nám jste tady tehdy vyčítali jako ministrům, že ty odpovědi padají až v tom závěrečném slově. Ano, tuhle kritiku jsme slyšeli, brali a uznávám, že už vám také neumožňovalo, abyste na ty dané věci na konci rozpravy zareagovali nebo po jejím uzavření, ale vy jste neudělali ani tohle, ani jedna odpověď. Tak uvidíme, jak to bude u tohoto zákona.
Já se vyjádřím ke stejné části, ke které se vyjadřovala už paní kolegyně přede mnou. Vyjádřím se ne jako bývalý ministr vnitra, ale jako bývalý starosta okresního města. Ten návrh pana kolegy Žbánka, co vlastně umožňuje v téhle chvíli? On umožňuje v následujících dvou letech vyměnit naprostou většinu tajemníků v téhle zemi bez ohledu na to, jak ty tajemnice a tajemníci pracují, bez ohledu na to, co si o tomhle návrhu momentálně myslí samosprávy, co si o tomhle návrhu myslí právě sami tajemníci ve své asociaci, co si myslí Svaz měst a obcí České republiky, kde pan Žbánek je aktivní. Nicméně vím, že ty názory tam rozhodně jednotné nejsou a z jeho představiteli jsem o tom diskutoval. Já se ptám, proč zrovna tajemníci? Já se ptám, proč zrovna teď? Tak první částí toho zákona ministerstva evidentně máte. Ty už jste dostali, tam si můžete vyhodit, koho chcete, to je ta státní správa.
No a co přijde teď? Teď přijde rušení stabilních týmů na radnicích, městských úřadech, které se mnohdy budují dlouhá léta. Tohle není kosmetická změna. Vy opravdu umožníte politické vůli zasahovat do toho, jakým způsobem bude v budoucnu fungovat jejich vlastní úřad. Vy budete zasahovat skutečně do toho, jakým způsobem bude fungovat úřední aparát, který do té doby byl spokojen, do té doby fungoval ku prospěchu města. A vy přijdete po volbách bez jediného důvodu vyměnit tajemníka. To je to celé, co předkládáte. Je to jenom prodloužený služební zákon, kde chcete měnit a vyhazovat lidi ze státní správy, z ministerstev, z centrálních úřadů, tak prodlužujete tu ruku, saháte i do regionů a bez diskuse se samosprávami přicházíte s obrovskou změnou, která může měnit samozřejmě i kvalitu té lokální zprávy, a to ne pozitivně.
Děkuju, pane místopředsedo. A já tady v sále slyším a slyšel jsem to i v diskusi, že tahle změna už se chystala dlouho, že Ministerstvo vnitra probíralo už dávno možnosti toho, jak měnit postavení tajemníků a podobně. No, určitě v té širší diskuzní platformě, kterou my jsme vedli a vedli jsme to i se Svazem měst a obcí, Sdružení místních samospráv, tak ano, objevovaly se už tehdy názory na to, jestli nepřizpůsobit nějakým způsobem funkční období tajemníků. Nicméně ty změny přece – a teď to neberte jako nějaký politický výpad, ale prosté konstatování, přece nemají fungovat tak, že někdo přijde s poslaneckým návrhem, který neprojednáte s tím prostředím. A to prostředí s ním nesouhlasí, opravdu s tím nesouhlasí anebo s tím nesouhlasí většinově. A to, že přijdete na obce, města a přijdete s touhle změnou, tak jako co tím říkáte? Myslíme si, že dobře dopadneme v těch komunálních volbách a potřebujeme mít svoje tajemníky a tajemnice, stejně jako jste to říkali u toho zákona předešlého, služebního. Jsem rád, že pan kolega Králíček mně dnes ve své formě vzkazuje tiše věci, že mám takhle projednávat migrační pakt a kýve mi tady a podobně. Já bych byl rád, pokud mně chce něco říct, aby se přihlásil. Děkuju moc.
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Tak a potom bych pokračoval dál. Přichází tady další bod a ten je nenápadný. A tady bych poprosil o pozornost a možná v kontextu té dnešní doby bych to nazval lex pomsta. V pozměňovacím návrhu označeném A7, který se týká zahraniční služby, je novelizační bod číslo 9. Jedna jediná věta: V § 10 odst. 4 se slova „a“ zrušují.(??) Pokud jste u toho teď chvilku zívli, rozumím vám přesně. Tahle formulace má vypadat tak, že jí máte prozívnout a jít dál. Má vypadat nezajímavě a má vypadat jako legislativně technická úprava. Jenže ona to žádná kosmetika není. Tenhle škrt dvou slov v zákoně o zahraniční službě bere prezidentu republiky pravomoc jmenovat velvyslance při stálých misích, tedy i při OSN, při OECD a dalších klíčových národních organizacích. Já nevím, jestli si toho někdo vůbec všimnul, ale pravděpodobně mně to navrhovatel vysvětlí.
Pojmenujme si, jak to bude vypadat. Vy nám tady poslaneckým přílepkem, a dovolte mi říct, že tady to přílepek je, říkáte, že není velvyslanec jako velvyslanec. Pamatujete si, jak jste nás školili za přílepky, pane kolego Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste nás školili za přílepky? Tak vy určitě, o tu legislativní čistotu vám jde a já se vás ptám, jak se k tomu váží velvyslanci teď, tady, vůbec, zákon o zahraniční službě. Takže není velvyslanec jako velvyslanec. Ten, co sedí v New Yorku v OSN nebo v Paříži při OECD, to je nějaký druhořadý diplomat, u kterého se bez hlavy státu klidně obejdete, protože tam chcete prosadit svoje lidi bez toho otravného spolupodepisování na Hradě. Nebo jaký jiný účel to má? Vysvětlete mi to, nerozumím tomu. Autorem je pan poslanec Libor Vondráček a já se samozřejmě ptám a budu poslouchat v rozpravě, proč takhle. Pokud máte pocit, že má prezident republiky v zahraniční politice příliš velkou roli, tak to řekněte nahlas, předložte to jako samostatný návrh. Stejně ty bojůvky tady jako vládní koalice už vedete. Ale ať se o tom můžeme bavit jako o politické otázce, ať se můžeme bavit o principu toho, co má reprezentovat prezident, jaká má být jeho míra spoluúčasti na zahraniční politice, jo, to je legitimní otázka, pojďme ji vést. Ale co vy děláte? Vy to tady přilepíte k zákonu, kdy říkáte, že vytváříme dvě kategorie velvyslanců do jedné. To ještě tomu prezidentovi necháme, to takhle rychle nepůjde a u té druhé, tam si fakt dáme, koho chceme. A já vám řeknu, zeptejte se diplomatů.
Jako mise u OSN v New Yorku, to je myslím docela hezká pozice v diplomatické službě. Tak od teď už bez podpisu prezidenta. Teď už si nastoupíte za odměnu někomu, komu by se to hodilo. Diplomatické mise u těch mezinárodních organizací, to je myslím si, hezká trafička. Rozdává se, doteď se museli vytvářet zmocněnci pro Green Deal, teď třeba bude nějaká lepší možnost, protože ten zlý prezident už nám do toho mluvit nebude. Tohle přece není malá technická změna zákona. Tohle je msta, která se bojí denního světla, to, co tady předvádíte. A ty důsledky nebudou jenom ústavní, budou i praktické. Naši zahraniční partneři se budou ptát, proč náš zástupce v OSN nemá plný mandát od hlavy státu. A já si skutečně myslím, že když už tady předkládáte poslanecký návrh a ještě k tomu poslaneckému návrhu lepíte jiné věci bez diskuse s odborníky, bez promyšlení toho, jaké budou praktické dopady vašeho kroku, jenom to tam schovat a prosadit a ještě neodpovědět na ty otázky, které tady dáváme, na ani jednu, promlčeli jste se už zákonem o státních zaměstnancích. Já na stenozáznamu, mám to tam nalezeno, mám pět konkrétních otázek, které jsem tady dal a prosil jsem, dokonce to slovo prosím jsem použil, o odpověď. Opakovaně,ani jedna, ani jedna odpověď nepřišla. Soukromě jsem šel za paní kolegyni Ožanovou a ptal jsem se jí: přijdou nějaké odpovědi? Jo jo jo jo, až budu v obecné rozpravě.Pak se to utnulo, nic takového nebylo, hlasovalo se, odpovědi nepadaly. Fakt si myslíte, že si to ta státní správa nezaslouží? Fakt si myslíte, že ti úředníci si to nezaslouží? Fakt si myslíte, že jsem se jich neptal a že ty otázky nepocházeli z jejich prostředí, a to od lidí, kteří tady připravovali ten předešlý zákon.? Fakt si myslíte, že jste neměl lidem odpovědět na to, proč jste nepočkali na analýzu a měníte to překotně tímhle způsobem? Já nevím.
Vy jste nám vyčítali nedostatek diskuse, nedostatek toho, že se bojíme otevřít rozpravu znovu a závěrečná slova a podobně. Ale aspoň jsme sumarizovali svoje odpovědi. Vy to neděláte, úplně na to kašlete. Berete si ten stát, teď tímhle návrhem, pozměňovacím návrhem si chcete vzít v úplně jiném zákoně i mnohem větší vliv na zahraniční službu a tím samým zákonem si berete mnohem větší vliv. A to mě fakt rozčiluje. Na to, jak budou fungovat města a obce v téhle zemi, aniž byste se těch měst a obcí, aniž byste se těch tajemníků zeptali, to je ta palácová vláda, o které já mluvím, neptat se, vládnout, rozhodovat, vyhazovat a dosazovat, koho já chci, to je prostě modus operandi, to je styl vládnutí. A pokud někdo z vás tím má nějaký vnitřní problém, tak vězte, že takhle začínáte působit a vězte, že ty lidi jako takové už to opravdu začíná štvát.
Děkuju.
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