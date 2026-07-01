Obrátit se na lid – jediné řešení. Významný právník proti Ústavnímu soudu

01.07.2026 10:05 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Rozhodnutí Ústavního soudu vydat předběžné opatření ve sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou vyvolalo ostré reakce ústavních právníků. Soud nařídil vládě zajistit prezidentovi účast na summitu NATO v Ankaře, což podle kritiků představuje nepřípustný zásah do kompetencí výkonné moci a vytváření nového institutu, který právní řád nezná.

Obrátit se na lid – jediné řešení. Významný právník proti Ústavnímu soudu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Ústavního soudu v Brně

Emeritní soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal upozorňuje, že zákon o Ústavním soudu předběžné opatření upravuje pouze v řízení o ústavních stížnostech. V obecných ustanoveních i v řízeních o kompetenčních sporech takový institut chybí. Přesto se Ústavní soud rozhodl přiměřeně aplikovat ustanovení občanského soudního řádu a vydat předběžné opatření na návrh prezidenta. Podle Pejchala tím Ústavní soud „stvořil zákonu o Ústavním soudu neznámý institut“, což je v rozporu s Ústavou České republiky. Soud by neměl suplovat roli zákonodárce.

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Pejchal připomíná vlastní zkušenost z roku 2001, kdy Ústavní soud zamítl pokus o obnovu řízení s odkazem na to, že přiměřená aplikace občanského soudního řádu nesmí vést k vytvoření nových institutů. Nyní podle něj došlo k opačnému postupu.

Lid je zdrojem veškeré státní moci. Obraťme se na něj

Prezident republiky navíc nemůže být v řízení o ústavních stížnostech účastníkem a kompetenční spor nelze přirovnávat k ochraně soukromého práva, jak ji upravuje občanský soudní řád.

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„Prezident republiky z titulu svého úřadu nemůže být účastníkem řízení před Ústavním soudem v řízení o ústavních stížnostech (pouze v tomto řízení zákon o Ústavním soudu institut předběžného opatření upravuje). Vymezení účastníků v tomto řízení je upraveno v § 72 odst. 1 o Ústavním soudu na základě zmocnění obsaženém obsaženého čl. 88 odst. 1 Ústavy: Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem. Přesto je prezident republiky ve zcela jiném řízení před Ústavním soudem oprávněn podat návrh na vydání předběžného opatření s odkazem na přiměřené použití občanského soudního řádu? Nuže domnívám se, že náš Ústavní soud v roce 2026, řečeno jazykem Ústavního soudu z roku 2001 vytvořil 2001, – zákonu o Ústavním soudu neznámý – institut předběžného opatření v řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy. Dle mého skromného názoru je tato nová tvorba institutu předběžného opatření v rozporu jak s Ústavou České republiky, tak se zákonem o Ústavním soudu. Ústavnímu soudu nepřísluší suplovat úlohu zákonodárce při vytváření právních předpisů,“ vyjádřil se odborník.

A ptá se, jak z této šlamastiky ven. „Nemáme v České republice hegemona státní moci typu krále či císaře, jenž by mohl rychle vše napravit. Tož nezbývá než se obrátit na skutečného hegemona, a tím je v našem snad ještě demokratickém státě lid. Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (čl. 2 (1) Ústavy). Nezbývá mi v den narozeninový než doufat, že to lidu v těchto horkých letních dnech nebude úplně jedno,“ napsal Pejchal.

Ústavní soud šel bezdůvodně na ruku prezidentu Pavlovi

Podobný názor vyjádřil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ústavní právník profesor Aleš Gerloch. Podle něj nebylo vydání předběžného opatření na místě, v kompetenčním sporu mezi státními orgány nehrozila újma, která by takový mimořádný krok ospravedlňovala. „Z hlediska zastupování České republiky v mezinárodních vztazích je stejně legitimní, aby tak učinil jak prezident republiky, tak předseda vlády,“ uvedl Gerloch. Prezident podle něj nevystupuje jako fyzická osoba chráněná soukromým právem, ale jako ústavní orgán.

Gerloch kritizuje i rychlost a formu rozhodnutí. Vláda se k návrhu nemohla vyjádřit, což považuje za nestandardní. Soud tak podle něj „šel bezdůvodně na ruku prezidentu Pavlovi a zájmu v politickém sporu s vládou“. Zároveň zdůrazňuje, že usnesení o předběžném opatření je dočasné a nemusí předjímat finální rozhodnutí o kompetenční žalobě. Vláda rozhodnutí respektovala, byť ho považuje za sporné.

Fotogalerie: - Jednání sněmovny

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Oba právníci se shodují, že rozhodnutí Ústavního soudu představuje výrazný zásah do ústavní rovnováhy moci. Pejchal apeluje na občany jako zdroj státní moci, aby se k situaci vyjádřili, zatímco Gerloch vyjadřuje naději, že v meritorním řízení Ústavní soud respektuje sdílené kompetence podle Ústavy a příslušné zákony, včetně role ministerstva zahraničí a obrany. Spor o účast na summitu NATO tak zůstává otevřený a může mít dlouhodobé důsledky pro interpretaci ústavních pravomocí v České republice.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.ceska-justice.cz

https://www.parlamentnilisty.cz

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Článek obsahuje štítky

Pavel , Ústavní soud , vláda , Gerloch , předběžné opatření , Pejchal , kompetenční spor

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Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

Vy to řešíte žalobou

Ale co zákoně vyřešit problém, že když se někdo dostane do dluhů (jako třeba manžel ministryně Mrázové) majetek, který v době, který měl, když dluhy vznikly, bude moc být rozhodnutím soudu použit na splacení dluhu, a to i tehdy, když ho účelově převede na někoho jiného? Asi to nebude snadné právě oš...

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

ústavní puč v čr? zvyklost i ústava hovoří jasně za zahraniční politiku čr je zodpovědná vláda čr, vláda rozhoduje kdo pojede , , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusekupecSamo , 01.07.2026 10:31:01
ksč bolševický rozvědčík z leninského kroužku co už porušil ústavu čr, když nejmenoval filipa turka ministrem , si najmenoval ústavní soudce své kumpány?, mezi nimi bolševického soudce baxu propojeného politicky s milionem chvilek nenávisti proti babišově vládě, v pondělí večer podal kompetenční žalobu , v úterý to protekčně přednostně jeho "kamarádi" na soudě projednali ,ve středu mu na zakázku vyrobili příkaz babišově vládě aby prolhaného uplakánka vzali s sebou i s jeho kumpány , bonzáčkovi ,uplakánkovi,prolhanému proválečnému prosazovači zájmů nacistické ukrajiny, euromordoru, potomků sudtenácků, lichtenštejnů to bylo málo ,tak do mediií drze lhát ,že on bude vedoucí zájezdu na nato a sám s rozhodne kam půjde, , nic takové soud nenapsal ,jeho drzé lži kryjí media, ústavní soud porušil zákon, nemá právo vydat předběžné opatření u kompetenční žaloby, taktéž zatím nikdy nedával příkazy vládě čr, lžou lidem o zvyklosti ...zvyklostí je ,ež vláda rozhoduje kdo pojede ,navíc jsou ve střetu zájmů ,když ústavní soud porušuje zákony a ústavu čr, stává ve ohrožením demokracie?

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