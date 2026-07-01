Stržínek (ANO): Tajemník není posvátná kráva, je to manažer

Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já se vyjádřím k té části mého předřečníka, která se týkala tajemníků. Ta hysterie okolo tajemníků mě baví. Vážení, tajemník není posvátná kráva je to je to manažer. Je to zčásti personalista, zčásti právník, zčásti krizový manažer.
Je Petr Macinka arogantní?
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Je Petr Macinka arogantní?
Jsem dvanáct let starostou dvacetitisícového města, mám špičkového tajemníka, určitě nemám potřebu jej měnit, ale jsem zastáncem toho, aby tito lidé také procházeli určitými cykly, kdy budou hodnoceni. Obec i kraj jakožto zřizovatel může vyhlásit konkurz na ředitele základních a středních škol. Proč by to nebylo možné u tajemníků?
Navíc předchozí vláda zavedla pětiletý cyklus přezkumu představených ve státní službě, takže ředitelé úřadů práce procházejí také pětiletým cyklem, kdy jsou hodnoceni, a potom buďto jsou potvrzení ve své funkci a pokračují dál, anebo odvoláni z místa představeného a je na jejich místo dosazen někdo, kdo je vybrán jako schopnější, novější člověk, který prostě vyhovuje více krajskému řediteli a nadřízeným.
U tajemníků to vidím úplně stejně. Tajemník úzce spolupracuje se starostou, s vedením města či obce, a buďto tam ta chemie je a všechno funguje tak, jak má, a potom tam vydrží dlouhá léta, anebo tam prostě něco nefunguje, a potom za mě jednoznačně je právem vedení města, aby zkusilo sehnat tajemníka, který prostě bude jim vyhovovat více.
Je to manažerská pozice a jako taková by měla podléhat určitému přezkumu a já jednoznačně podporuji tento pozměňovací návrh děkuji.
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