Umělkyně Pecková zasypána ošklivými slovy kvůli ministrovi

01.07.2026 12:11 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Operní pěvkyně a kandidátka ODS do Senátu Dagmar Pecková vyzvala ministra kultury Otu Klempíře k rezignaci. Přestože si pro své vyjádření zvolila síť X, na níž se koncentruje více liberálně orientovaných uživatelů než na jiných platformách, byla zasypána ošklivými komentáři.

Umělkyně Pecková zasypána ošklivými slovy kvůli ministrovi
Foto: Repro FB
Popisek: Zahájení kampaně Dagmar Peckové do Senátu

Operní pěvkyně a kandidátka do Senátu Parlamentu ČR Dagmar Pecková vyzvala ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé), aby odstoupil z funkce. Svou výzvu zveřejnila na síti X, jejíž uživatelé v Česku patří z velké části k liberálně uvažujícím jedincům. Přesto následovala smršť nesouhlasných reakcí.

„Vážený pane ministře, chtěla jsem Vás požádat, zda byste nezvážil svou rezignaci. Uleví se nejen nám, ale především vám. Děkuji,“ publikovala Pecková na platformě X.

A přidala krátké video, ve kterém říká: „Vážený pane Oto Klempíři, chtěla jsem vás zdvořile požádat, zda byste nezvážil rezignaci na post ministra kultury. Já si myslím, že jste se v té roli nenašel. Nesedí vám. A události posledního víkendu na strážnickém folklorním festivalu mluví samy za sebe. Nemůžete vinit lidi ze svého selhání a svádět to na to, že byli opilí nebo že bylo horko. A další den tam posílat vašeho kolegu, ministra zahraničí pana Macinku, aby to vyžehlil slovy, že se zbláznili. Já myslím, že když budete rezignovat, že se uleví nejenom nám, ale hlavně vám. Děkuji vám.“

 

 

Kdo by měl rezignovat?

Většina z následujících čtyř stovek reakcí hodnotila vyjádření kandidátky do Senátu negativně. „Paní Pecková, já už se bojím otevřít mail. Kam se hnu, tam moralizujete. Drang nach Osten ve vašem senátním podání děsí,“ napsala galeristka Kateřina Dostálová.

 

 

„Pevně věřím, že jako členka ODS a Senátu vydatnou mírou přispějete ke slavné likvidaci této modré strany na věčné časy. A hlavně, víc takových videí. I členové ODS jsou zděšeni,“ publikoval účet ČítárnyKnihy. Pecková přitom členkou ODS není.

 

 

Senát Parlamentu České republiky

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Řada lidí pak v diskusi vyjádřila názor, že by to měla být spíše Dagmar Pecková, kdo rezignuje na svou kandidaturu. Mnozí v této souvislosti doporučili návrat ke zpěvu, který jí podle jejich názoru opravdu jde, na rozdíl od politiky.

„Vaše kandidatura dokazuje jen to, že Senát je jen sbírka neúspěšných politiků a nekompetentních lidí, co politice absolutně nerozumí, vy jste toho zářným příkladem,“ vyjádřil se Roman Peterek.

 

 

„A máte bydliště v Praze? Můžeme ho vidět?“ zajímal se Vítězslav Novák, zastupitel městské části Praha 8.

 

 

Pochvala Macinkovi a ukázka kulinářského umění

Pěvkyně pak zveřejnila další příspěvek: „Asi vás dnes překvapím, ale chtěla bych výjimečně pochválit pana ministra Macinku za to, že se omluvil za své ‚strážnické extempore‘. Nevím, kdo ho k tomu donutil, ale snaha se cení. To ministr Klempíř se zřejmě omlouvat nehodlá a dělá víc škody než užitku.“

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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Ve videu pak říká, že Klempíř se neomluví nikdy za nic. „Sedí si na tom svém ministerském křesle, dělá jednu ostudu za druhou, víc škody než užitku,“ soudí operní diva. „Musíme doufat, že to nebude napořád,“ dodala ve videu.

 

 

Ani pod tímto příspěvkem nejsou příliš pozitivní reakce. Pecková pak na X změnila žánr. „Dnes už žádná politika, ale gastro okénko – nicejský salát s pečenými bramborami, fazolkami, olivami, rajčátky, tuňákem, vejci a ančovičkami. Musím se pochválit, povedl se mi,“ napsala a přidala fotografii se zářivým úsměvem.

 

 

A konečně sklidila úspěch. Jen novinář Otokar Borowitz podotkl: „Vypadá to dobře. Proč se tváříte, že nás tím chcete zabít?“

 

 

Další rýpalové se pak ptali, zda tato kvalifikace bude pro Senát stačit a jestli si náhodou pěvkyně nespletla horní komoru Parlamentu s pořadem Prostřeno.

„Máte můj hlas,“ napsal fotograf Václav Verner a přidal tři rozchechtané smajlíky.

 

 

Účet ČítárnyKnihy citoval amerického ekonoma Thomase Sowella: „Těžko si lze představit hloupější nebo nebezpečnější způsob rozhodování, než svěřit ho lidem, kteří nenesou žádnou odpovědnost za svoje chyby.“

 

 

Operní pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje v senátních volbách v obvodu číslo 24, který zahrnuje Prahu 9. Do voleb jde jako nestranická kandidátka za ODS. Jejím hlavním soupeřem v tomto obvodu je stávající senátor David Smoljak, který obhajuje mandát jako člen hnutí STAN za koalici STAN, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a Zelení.

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Praha , senátní volby , Smoljak , Pecková , Macinka , Klempíř

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Měla by se Dagmar Pecková držet spíše umělecké dráhy?


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Opravdu má V4 dnes ještě nějaký význam? A proč se vlastně nikdy nerozšířila o další státy, jako třeba Rakousko nebo Německo?

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Ten pán ostříhanej na ježka, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVlastík1 , 01.07.2026 12:23:44
je umjelkyně Pecková? To jsou věci.

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