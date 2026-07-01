Umělkyně Pecková zasypána ošklivými slovy kvůli ministrovi

Operní pěvkyně a kandidátka do Senátu Parlamentu ČR Dagmar Pecková vyzvala ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé), aby odstoupil z funkce. Svou výzvu zveřejnila na síti X, jejíž uživatelé v Česku patří z velké části k liberálně uvažujícím jedincům. Přesto následovala smršť nesouhlasných reakcí.
„Vážený pane ministře, chtěla jsem Vás požádat, zda byste nezvážil svou rezignaci. Uleví se nejen nám, ale především vám. Děkuji,“ publikovala Pecková na platformě X.
A přidala krátké video, ve kterém říká: „Vážený pane Oto Klempíři, chtěla jsem vás zdvořile požádat, zda byste nezvážil rezignaci na post ministra kultury. Já si myslím, že jste se v té roli nenašel. Nesedí vám. A události posledního víkendu na strážnickém folklorním festivalu mluví samy za sebe. Nemůžete vinit lidi ze svého selhání a svádět to na to, že byli opilí nebo že bylo horko. A další den tam posílat vašeho kolegu, ministra zahraničí pana Macinku, aby to vyžehlil slovy, že se zbláznili. Já myslím, že když budete rezignovat, že se uleví nejenom nám, ale hlavně vám. Děkuji vám.“
Vážený pane ministře, chtěla jsem Vás požádat, zda byste nezvážil svou rezignaci. Uleví se nejen nám, ale především Vám. Děkuji. pic.twitter.com/nlYpMFmvZU— Dagmar Pecková (@dagmar_peckova) June 29, 2026
Kdo by měl rezignovat?
Většina z následujících čtyř stovek reakcí hodnotila vyjádření kandidátky do Senátu negativně. „Paní Pecková, já už se bojím otevřít mail. Kam se hnu, tam moralizujete. Drang nach Osten ve vašem senátním podání děsí,“ napsala galeristka Kateřina Dostálová.
Paní Pecková já už se bojím otevřít mail. Kam se hnu tam moralizujete.— Kateřina Dostálová (@Katerina_Dostal) June 29, 2026
Drang nach Osten ve vašem senátním podání děsí.
„Pevně věřím, že jako členka ODS a Senátu vydatnou mírou přispějete ke slavné likvidaci této modré strany na věčné časy. A hlavně, víc takových videí. I členové ODS jsou zděšeni,“ publikoval účet ČítárnyKnihy. Pecková přitom členkou ODS není.
Pevne verim, ze jako clenka ODS a Senatu vydatnou mirou prispejete ke slavne likvidaci teto modre strany na vjecne casy.— ČítárnyKnihy (@citarnyknihy) June 29, 2026
A hlavne, vic takovych videii. I clenove ODS jsou zdeseni. ??????
Řada lidí pak v diskusi vyjádřila názor, že by to měla být spíše Dagmar Pecková, kdo rezignuje na svou kandidaturu. Mnozí v této souvislosti doporučili návrat ke zpěvu, který jí podle jejich názoru opravdu jde, na rozdíl od politiky.
„Vaše kandidatura dokazuje jen to, že Senát je jen sbírka neúspěšných politiků a nekompetentních lidí, co politice absolutně nerozumí, vy jste toho zářným příkladem,“ vyjádřil se Roman Peterek.
Vaše kandidatura dokazuje jen to, že senát je jen sbírka neúspěšných politiků a nekompetentních lidí, co politice absolutně nerozumí, vy jste toho zářným příkladem.— Roman Peterek (@RomanPeterek) June 29, 2026
„A máte bydliště v Praze? Můžeme ho vidět?“ zajímal se Vítězslav Novák, zastupitel městské části Praha 8.
A máte bydliště v Praze? Můžeme ho vidět?— Vítězslav Novák (@NovakVita) June 29, 2026
Pochvala Macinkovi a ukázka kulinářského umění
Pěvkyně pak zveřejnila další příspěvek: „Asi vás dnes překvapím, ale chtěla bych výjimečně pochválit pana ministra Macinku za to, že se omluvil za své ‚strážnické extempore‘. Nevím, kdo ho k tomu donutil, ale snaha se cení. To ministr Klempíř se zřejmě omlouvat nehodlá a dělá víc škody než užitku.“
Mgr. Petr Macinka
Ve videu pak říká, že Klempíř se neomluví nikdy za nic. „Sedí si na tom svém ministerském křesle, dělá jednu ostudu za druhou, víc škody než užitku,“ soudí operní diva. „Musíme doufat, že to nebude napořád,“ dodala ve videu.
Asi vás dnes překvapím, ale chtěla bych výjimečně pochválit pana ministra Macinku za to, že se omluvil za své „strážnické extempore“. Nevim, kdo ho k tomu donutil, ale snaha se cení.— Dagmar Pecková (@dagmar_peckova) June 30, 2026
To ministr Klempíř se zřejmě omlouvat nehodlá a dělá víc škody než užitku. pic.twitter.com/rQFGQxVCES
Ani pod tímto příspěvkem nejsou příliš pozitivní reakce. Pecková pak na X změnila žánr. „Dnes už žádná politika, ale gastro okénko – nicejský salát s pečenými bramborami, fazolkami, olivami, rajčátky, tuňákem, vejci a ančovičkami. Musím se pochválit, povedl se mi,“ napsala a přidala fotografii se zářivým úsměvem.
Dnes už žádná politika, ale gastro okénko - Nicejský salát s pečenými bramborami, fazolkami, olivami, rajčátky, tuňákem, vejci a ančovičkami. Musím se pochválit, povedl se mi ?? pic.twitter.com/rn56Hqe8ji— Dagmar Pecková (@dagmar_peckova) June 30, 2026
A konečně sklidila úspěch. Jen novinář Otokar Borowitz podotkl: „Vypadá to dobře. Proč se tváříte, že nás tím chcete zabít?“
Vypadá to dobře. Proč se tváříte, že nás tím chcete zabít ?? ????— Otokar Borowitz?????????? (@OtokarBorowitz) July 1, 2026
Další rýpalové se pak ptali, zda tato kvalifikace bude pro Senát stačit a jestli si náhodou pěvkyně nespletla horní komoru Parlamentu s pořadem Prostřeno.
„Máte můj hlas,“ napsal fotograf Václav Verner a přidal tři rozchechtané smajlíky.
Máte můj hlas??????— Václav Verner (@Verner1961) June 30, 2026
Účet ČítárnyKnihy citoval amerického ekonoma Thomase Sowella: „Těžko si lze představit hloupější nebo nebezpečnější způsob rozhodování, než svěřit ho lidem, kteří nenesou žádnou odpovědnost za svoje chyby.“
„Těžko si lze představit hloupější nebo nebezpečnější způsob rozhodování,— ČítárnyKnihy (@citarnyknihy) July 1, 2026
než svěřit ho lidem, kteří nenesou žádnou odpovědnost za svoje chyby.“
americký ekonom a publicista Thomas Sowell
Operní pěvkyně Dagmar Pecková kandiduje v senátních volbách v obvodu číslo 24, který zahrnuje Prahu 9. Do voleb jde jako nestranická kandidátka za ODS. Jejím hlavním soupeřem v tomto obvodu je stávající senátor David Smoljak, který obhajuje mandát jako člen hnutí STAN za koalici STAN, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a Zelení.
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