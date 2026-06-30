NÚLK: Festival není prostorem pro politickou agitaci

01.07.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Stanovisko organizátora MFF Strážnice

NÚLK: Festival není prostorem pro politickou agitaci
Foto: nulk.cz
Popisek: Národní ústav lidové kultury - logo

Národní ústav lidové kultury, jako organizátor Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, se jednoznačně distancuje od všech politických proklamací a prohlášení, která zazněla v průběhu letošního ročníku. Festival není prostorem pro politickou agitaci ani pro politické střety.

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Od svého vzniku je festival oslavou lidového umění, tradic a radosti ze společného setkávání. Je otevřený všem – bez ohledu na víru, národnost či politické přesvědčení. Právě otevřenost, vzájemný respekt a úcta k rozmanitosti činí ze Strážnice již více než osmdesát let jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí ve střední Evropě.

Mrzí nás, že během letošního ročníku došlo k situacím a reakcím, které odvádějí pozornost od poslání festivalu. Takové projevy nepovažujeme za součást atmosféry, kterou chceme ve Strážnici vytvářet.

Festival by nebylo možné uskutečnit bez dlouhodobé podpory Ministerstva kultury České republiky, které je jeho významným partnerem. Proto jsme považovali za přirozené dát při zahájení prostor ministru kultury Otovi Klempířovi jako představiteli resortu. Jeho vystoupení nebylo zamýšleno jako politická prezentace. Reakci, kterou vyvolalo, považujeme za politováníhodnou, protože zastínila to nejpodstatnější – setkávání lidí, sdílení tradic a radost z živé lidové kultury.

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Článek obsahuje štítky

festival , politika , Strážnice , TZ , NÚLK

Výhružky

To jste myslel vážně, že za to, že lidé nevítali vaše ministry na festivalu s potleskem a nadšením, zrušíte festivalu dotace? To mi přijde fakt už dost za hranou všeho. To budete dávat dotace, které jsou z peněz nás všech, jen těm, co vám budou pochlebovat?

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Stanovisko organizátora MFF Strážnice