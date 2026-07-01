Blišťanová (TOP 09): Změny nebyly projednány standardně

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,
ráda bych se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu k zákonu o státních zaměstnancích, který byl předložen bezprostředně před ukončením druhého čtení bez předchozí odborné diskuse a bez možnosti uplatnit připomínky. Přitom se jedná o změnu, která může zásadně ovlivnit fungování všech měst a pověřených obcí v České republice.
Nejprve považuji za nutné zmínit samotný způsob předložení návrhu. Překvapuje mě – vlastně v souvislosti s podáváním i jiných důležitých zákonů už nepřekvapuje, že takto významnou změnu iniciovala skupina poslanců bez předchozí konzultace s relevantními partnery, zejména se Svazem měst a obcí České republiky a Sdružením tajemníků městských a obecných úřadů.
Navrhovaná úprava představuje významný zásah do fungování obecních a městských úřadů. Tajemník totiž odpovídá starostovi/starostce za výkon přenesené i samostatné působnosti, za zákonnost procesu a za koordinaci celé řady činností, které jsou pro fungování města klíčové. Musím opravit vyjádření pana poslance Žbánka na jednání rady Svazu měst a obcí, podle něhož spočívá role tajemníka především v personálním a pracovněprávním řízení úřadu. Jako starostka města s tímto pohledem nemohu souhlasit. Personální agenda představuje pouze část práce tajemníka. Tajemník je podle správního řádu představeným úředníků, kteří samostatně rozhodují ve správních řízeních, řeší námitky podjatosti, stížnosti vůči podřízeným zaměstnancům, a odpovídá za nastavení procesu při kontrolách výkonu přenesené i samostatné působnosti.
Mgr. Bc Zdeňka Blišťanová
Výkon této funkce vyžaduje rozsáhlé odborné zkušenosti a znalosti. Týká se oblasti, jako jsou veřejné zakázky, hospodaření, správa majetku, rozpočet, strategický rozvoj, ale také stavební řízení, doprava, živnostenská agenda, sociálněprávní ochrana dětí a další oblasti státní správy vykonávané obcemi.
Za všechny tyto oblasti mně jako starostce tajemník odpovídá. Ani 5 let praxe nemusí být dostatečně dlouhá doba pro získání všech potřebných zkušeností, které výkon této funkce vyžaduje. Zvláštní význam má role tajemníka i v oblasti krizového řízení. Na základě zkušeností z povodní na Jesenicku mohu potvrdit, že podpora zkušeného tajemníka je pro vedení města v krizových situacích zcela zásadní. Právě proto nepovažuji za vhodné srovnávat postavení tajemníků s postavením státních zaměstnanců, kteří bývají zpravidla úzce odborně specializování.
Je Petr Macinka arogantní?
Anketa
Je Petr Macinka arogantní?
Funkce tajemníka je svou povahou výrazně širší a pro chod města nezastupitelná. Za problematický považuji také způsob, jakým jsou měněna pravidla pro výkon této funkce. Navrhovaná úprava dopadá okamžitě na většinu současných tajemníků a otevírá možnost jejich výměny i v případech, kdy svoji práci vykonávají kvalitně a bez výhrad. V kombinaci s načasováním po komunálních volbách vzniká oprávněná obava z politizace této funkce. Po dlouhá léta přitom platí model, který neumožňuje odvolání tajemníka bez souhlasu ředitele krajského úřadu. Smyslem této úpravy je ochrana odborné nezávislosti tajemníka a jeho schopnosti garantovat zákonnost postupu úřadu bez ohledu na aktuální politické složení vedení města. Plně respektuji vůli demokraticky zvolených zastupitelů rozhodovat o směřování svých samospráv.
Současně však platí, že pokud tajemník neplní své povinnosti nebo nerespektuje úkoly uložené starostou, radou či zastupitelstvem, existují už dnes zákonné mechanismy umožňující jeho odvolání. Současná právní úprava proto poskytuje dostatečnou míru flexibility i odpovědnosti. Domnívám se, že navrhovaná změna oslabuje postavení tajemníka jako nezávislého odborného garanta té zákonnosti a posouvá tuto funkci směrem k větší závislosti na aktuální politické reprezentaci.
Závěrem bych chtěla apelovat na to, že se takto zásadní změny neprojednávaly standardním legislativním procesem. Bylo to dáno formou pozměňovacího návrhu předloženého na poslední chvíli. Pokud má dojít k přehodnocení postavení tajemníků, mělo by se tak stát v rámci samostatné novelizace zákona o obcích a zákonech o úřednících územních samosprávných celků, pořádném připomínkovém řízení a za účasti měst a obcí i sdružení tajemníků.
Veřejná správa potřebuje stabilitu a profesionalitu. Proto vás žádám jako poslankyně za TOP 09, ale i jako starostka města o zamítnutí tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku