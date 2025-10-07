Rakušan (STAN): Velký poměr žen se sněmovně vzbudil někde obavy

Konečně byla prolomena hranice 30 % poslankyň ve sněmovně! Jsme rádi, že na ní máme jako Starostové výrazný podíl. Je to pozitivní věc, která může inspirovat další ženy pro vstup do politiky. A čím více vzorů mladým ženám z řad našeho klubu, tím samozřejmě lépe!
Zaregistrovali jsme, že někde velký poměr žen vzbudil obavy. Pro nás je zásadní, že jde o jasnou vůli každého, kdo nám dal svůj hlas. Stojíme si totiž za tím, že starostenské kandidátky tvoří lidé s bohatými názory a zkušenostmi napříč obory. A je jen na vás, koho do sněmovny pošlete.
Vítáme ve sněmovně nové kolegyně a těším se na spolupráci!
Mgr. Vít Rakušan
autor: PV