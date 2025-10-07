Rakušan (STAN): Velký poměr žen se sněmovně vzbudil někde obavy

07.10.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rekordnímu počtu žen, zvolených do Poslanecké sněmovny

Rakušan (STAN): Velký poměr žen se sněmovně vzbudil někde obavy
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Konečně byla prolomena hranice 30 % poslankyň ve sněmovně! Jsme rádi, že na ní máme jako Starostové výrazný podíl. Je to pozitivní věc, která může inspirovat další ženy pro vstup do politiky. A čím více vzorů mladým ženám z řad našeho klubu, tím samozřejmě lépe!

Zaregistrovali jsme, že někde velký poměr žen vzbudil obavy. Pro nás je zásadní, že jde o jasnou vůli každého, kdo nám dal svůj hlas. Stojíme si totiž za tím, že starostenské kandidátky tvoří lidé s bohatými názory a zkušenostmi napříč obory. A je jen na vás, koho do sněmovny pošlete.

Vítáme ve sněmovně nové kolegyně a těším se na spolupráci!

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Extremisté narazí na silné Starosty
Ministr Rakušan: Gauneři platili PR poradce jen sami sobě
Ministr Rakušan: Gauneři ať čelí spravedlnosti
Ministr Rakušan: Chceme obranu před hybridními hrozbami řídit z úrovně vlády

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

politika , STAN , ženy , Rakušan

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Budí u vás rekordní počet žen, zvolených do Poslanecké sněmovny, obavy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Martin Exner byl položen dotaz

V hybridní a kognitivní válce se musíme bránit a zbrojit stejně jako v té konvenční.

Co tím co jste řekl (viz titulek), přesně myslíte? Jak chcete bojovat proti dezinformacím, hlavně když jste nebyli ani schopni tento pojem přesně definovat? Jak pak chcete bojovat proti něčemu, co není ani definováno? Kde je hranice mezi dezinformací a třeba misinformací nebo tím, co jen není podlož...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Fiala: Zodpovědnost za výsledek voleb jsem nesl já

21:03 Premiér Fiala: Zodpovědnost za výsledek voleb jsem nesl já

Oznámení na svém veřejném facebookovém profilu o rezignaci na další vedení strany