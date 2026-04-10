Rédová (Stačilo!): Moc se nepozná podle slov, ale když se nikdo nedívá

10.04.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Úvaha na svém veřejném facebookovém profilu k aroganci moci

Foto: Repro Youtube
Popisek: Kandidátka Stačilo!, Petra Rédová

Někdy člověk zažije úplně obyčejnou situaci, která v sobě ale nese víc, než se na první pohled zdá. Jedu si po silnici. Přede mnou vládní vůz. Nepotřebuji znát značku ani kam jede, takové věci člověk pozná. A víte, co bylo překvapivé?

Žádná arogance. Žádné „uhni, já jsem víc“. Žádné demonstrativní porušování pravidel. Řidič jel klidně, jistě, plynule. Držel rychlost. Občas lehce přidal, ale v mezích, které respektují zákon i ostatní řidiče. A já jsem neměla potřebu ho předjíždět. Ne proto, že by to nešlo. Ale proto, že to nebylo potřeba.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 14681 lidí

A v tu chvíli mi došlo, jak moc jsme si za poslední roky zvykli na něco úplně jiného. Na kolony s majáky, které si razí cestu bez ohledu na ostatní. Na pocit nadřazenosti. Na to tiché sdělení: „My můžeme. Vy ne.“ Pamatujeme si dobu, kdy moc nebyla službou, ale privilegiem. Kdy se nešlo příkladem, ale silou. Kdy pravidla neplatila pro všechny stejně. A právě proto je tenhle obyčejný moment tak neobyčejný.

Neříkám, že dnešní vláda je bez chyby. Není. Má své problémy, své přešlapy i své slabiny. Ale rozdíl někdy poznáte v maličkostech. V detailech, které se nedají sehrát na tiskové konferenci. Třeba v tom, jak jede auto po dálnici. Protože moc se nepozná podle slov. Ale podle chování, když se nikdo nedívá.

A možná právě proto dnes stojí za zmínku i lidé jako Petr Macinka. Ne proto, že by byli bezchybní, ale protože dokážou nastavovat zrcadlo. Připomínat, jak vypadala arogance moci a jak snadno se může vrátit, pokud na ni zapomeneme.

Rozdíl mezi zneužíváním moci a jejím výkonem je totiž zásadní. Zneužívání říká: „Můžu, tak to udělám.“ Výkon říká: „Můžu, ale nemusím. A právě proto to neudělám.“ A víte co? Možná to začíná úplně obyčejně. Třeba tím, že vládní auto jede jako každé jiné… jen takové zamyšlení.

Petra Rédová Fajmonová, BSc.

  • BPP
  • krajská zastupitelka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

moc , arogance , Rédová , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je rozdíl mezi zneužíváním moci a jejím výkonem zásadní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Vachatová

Hájíte Vachatovou. Co z toho, co se o ní psalo nebo vysílalo není pravda? To se dnes nesmí vyvolení snad kritizovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Zbavte prádlo zápachu i bakterií. Otestujte Sanytol Dezinfekci na prádlo Bílé květy!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zábranský (Piráti): Do obnovy Výstaviště Praha a Holešovické tržnice už putovaly miliardy

21:03 Zábranský (Piráti): Do obnovy Výstaviště Praha a Holešovické tržnice už putovaly miliardy

Transformace areálů Výstaviště Praha a Holešovické tržnice pokračuje systematicky od roku 2018.