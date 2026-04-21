Richterová (Piráti): Evropsku komisi pravidelně informujeme o aktuálním dění

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, vážení spoluobčané,
tato vláda se v posledních týdnech, v posledních měsících až příliš často schovává za zástupná témata a zástupné spory. Mě to mrzí, že se řeší věci, které považuju za žabomyší války, že se vede takový docela halasný konflikt o něčem, co je vedlejší. Ale o to méně má být vidět to podstatné. A to, co je za mě tím podstatným, je návrat prohnilého, starého systému, kamarádíčkování, kšeftíčkování. A to jsme v téhle zemi už mockrát viděli. Je to systém, v kterém si mocní přihrávají peníze sami sobě. Je to systém, ve kterém neplatí stejná pravidla pro běžné lidi, běžné občany, malé podnikatele, rodinné farmy nebo obce.
Podle informací, které teď zaznívají veřejně, se aktuálně schyluje k velmi závažnému kroku. Co my jako Piráti považujeme za takový závažný krok? To, když se řekne, že Andrej Babiš vyřešil střet zájmů, že je možné otevřít znovu cestu k dotacím pro Agrofert. To má prý zaznít. A současně, že není důvod vymáhat miliardy korun, které byly podle dostupných informací vyplaceny v rozporu s pravidly.
Takže tohle je něco, k čemu jako Piráti chceme přitáhnout vaši pozornost. Je to něco, co pokud se skutečně stane, tak to nebude nějaká technická změna, administrativní upřesnění, žádná běžná právní debata. Ne, bude to jasný politický vzkaz, a sice signál, že pro mocné, pro bohaté, pro ty vyvolené se opět ohýbají pravidla. Že když máte dost vlivu, dost kontaktů, dost trpělivosti, stát se koukne vedle a řekne: vlastně se tak moc nestalo, pojedeme dál. A to my jako Piráti prostě nechceme.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
To je přesně ten typ politiky, kvůli kterému mnozí z nás šli do veřejného života, proti kterému jsme se roky angažovali. A je to přesně to, proč tady třeba dnes znovu vystupuji za Piráty já. Tady totiž nejde jenom o předsedu vlády, byť je to velice významná politická figura. Nejde jen o Andreje Babiše a o Agrofert. Jde o princip, jestli u nás v naší zemi vůbec platí rovnost před zákonem, jestli platí pravidla pro všechny stejně, anebo jenom pro někoho. A jestli se budou stejně, jako se tvrdě vymáhají drobná pochybení u malých živnostníků, u malých podnikatelů, u rodinných farem, jestli se stejně tvrdě budou pravidla vymáhat i u miliardáře v politice.
O to jde. Jestli u těch nejbohatších najednou stát ztratí vůli vymáhat, schopnost vymáhat a paměť týkající se toho, co se dělo v minulosti. Jestli se to všechno smaže, anebo skutečně zúčtuje tak jako u běžných lidí, protože jde o peníze. Jde o obrovské veřejné peníze a konkrétně o miliardy, které chybí ne v nějaké tabulce, ne v nějakém abstraktním účetnictví, ale v konkrétních životech lidí. Jsou to peníze, které chybí rodinám, když nedosáhnou na důstojné bydlení. Jsou to peníze, které chybí mladým lidem, kteří často odkládají vlastní život, protože prostě nájmy, ceny bytů jsou naprosto mimo realitu jejich příjmů.
To všechno jsou peníze, které chybí, když stát říká, že nemá z čeho pomáhat, že není, jak by mohl zaplatit pomoc, že není na bydlení, na podporu regionů, na školy, na sociální služby, prostě na budoucnost. Ale když jde o zájmy těch nejmocnějších, třeba předsedy vlády jako příklad, tak najednou ta tolerance je úplně jinde. Najednou se hledá, jak to zařídit, hledají se omluvy, hledá se, jak to ohnout.
A přesně proto se ptáme, kde je plán pro lidi, kde je plán pro mladé, kde je plán pro rodiny, prostě pro ty, kteří poctivě pracují, odvádějí daně, čekají od státu alespoň elementární férovost, pro ty my jako Piráti chceme plán. Protože to, co dneska vidíme, to je maximálně návrat ke krmelci. Návrat k politice, kde stát neslouží veřejnosti, ale vybraným zájmům, vyvoleným. A proto Piráti nebudou mlčet, proto jsme už podali trestní oznámení kvůli nevymáhání 7,5 miliardy korun. A proto budeme postupovat dál, budeme to trestní oznámení rozšiřovat o nové poznatky, o to, co nyní vyplouvá na povrch. Budeme postupovat vůči českým orgánům, ale také vůči institucím v Evropě, protože je potřeba informovat evropského žalobce v té věci možného nezákonného čerpání právě evropských dotací.
A samozřejmě chceme, aby náš stát konečně dělal to, co dělat má, aby chránil veřejný zájem – ne zájem politicky propojených holdingů. Chceme, aby stát chránil peníze nás všech, našich rodin, našich dětí, ale taky aby se to férově dělo i vůči penězům evropských daňových poplatníků, lidí z jiných států Evropy. A někdo si přitom může říct, že to je moc tvrdé, že bychom měli počkat, že se ještě uvidí, jenže tohle jsme už slyšeli mockrát, těch výmluv bylo strašně moc: že vymáhání prý běží, že se to řeší, že má všecko svůj čas. A realita? Z těch 7,5 miliardy korun se začalo vymáhat naprosté minimum, maličko. Úřady podle všech dostupných informací nemají žádný jasný harmonogram, podle kterého postupovat, nemají časovou osu – a naopak, čas uplývá, běží, přichází možné promlčení. A s promlčením přichází škoda, škoda, kdy ve finále ty peníze nezaplatí holding, nezaplatí je politik, nezaplatí je ti, kteří rozhodovali o nevymáhání, ale nakonec to ve finále zaplatí občané této země. A to je podle nás, Pirátů, naprosto nepřijatelné.
Nevymáháním nezákonných dotací se zabývá na základě trestního oznámení Pirátů Vrchní státní zastupitelství v Praze, právě evropský žalobce, a to v závislosti na tom, jestli jde o evropské anebo o národní dotace. Takže oběma institucím nyní pošleme opět aktuální podklady v této věci. A pokud jde o to rozhodnutí, které jsem už popsala, že je před námi, pokud jde o to rozhodnutí nyní přidělovat dotace koncernu Agrofert, a to navzdory evidentnímu rozporu s evropským finančním nařízením ke střetu zájmů, tak v této věci pošleme doplnění k podnětu Evropské komisi. Tu jsme oslovili již v prosinci minulého roku a pravidelně ji informujeme o aktuálním dění.
Dodám k tomu ještě jednu věc. My jako Piráti od počátku našeho působení v politice bojujeme proti tomuto typu kšeftování, neprotestujeme jen například takovýmito vystoupeními zde u pultíku, ale přenášíme úplně konkrétní řešení. Například v minulosti jsme sem přinesli do Sněmovny nominační zákon, ten byl nakonec přijat. A proč? No protože nominační zákon brání politickým trafikám a představuje jednu z mála skutečných funkčních protikorupčních pojistek, které v naší zemi máme.
A teďka slyšíme, že i tento zákon chce současná koalice rušit, dokonce to má být na programu, na programu tohoto týdne jednání Sněmovny – zrušení protikorupční pojistky od hnutí, které se tvářilo, že je protikorupční a dneska je spíš profikorupční, jak to tak vypadá. My to zásadně odmítáme, protože zrušit právě takovéto zákony v době, kdy sílí tlak mocenských a ekonomických zájmů na stát, je naprostá neodpovědnost. Proboha, proč škrtat věc, která normálně funguje? My dnes naopak potřebujeme víc transparentnosti, víc kontroly a víc odpovědnosti, neméně. Hlavně potřebujeme stát, který se nebojí vymáhat právo, který se nebojí trvat na stejných pravidlech pro všechny – i vůči nejsilnějším hráčům. Takové instituce, takový stát, který neuhne pod politickým tlakem je stát, který bude bránit návratu starých pořádků, ne je usnadňovat.
A právě proto, když se dneska někdo pokouší obnovit systém, v kterém si mocní umějí zařídit výjimku, tak právě proto říkáme: ne, prostě ne návratu ke krmelci, ne dvojímu metru, ne beztrestnosti pro vyvolené. Nic jiného, totiž to, co se aktuálně děje, není. My se s tím jako Piráti nikdy nesmíříme. Budeme dál důsledně upozorňovat na každé selhání státu v této věci, budeme dál využívat všechny právní a politické nástroje, které máme k dispozici, a samozřejmě budeme dál stát na straně lidí, kteří prostě nečekají, že politika bude nějaké posluhování či jednoznačná služba miliardářům, ale čekají zcela oprávněně, že to bude služba veřejnosti. A já si přeju, aby to tak skutečně v České republice bylo, protože stát nepatří holdingům, stát nepatří kmotrům, stát nepatří těm, kdo si myslí, že si z veřejných peněz mohou udělat nějaký vlastní obchodní model – ne, stát patří lidem, občanům. A my uděláme všechno pro to, aby to tak i zůstalo.
Z té 7,5 miliardy korun neoprávněných dotací se začalo vymáhat naprosté minimum. Úřady podle dostupných informací nemají jasný harmonogram, nemají plán, nemají časovou osu, podle které budou postupovat – a naopak, čas běží, čas uplývá a hrozí promlčení. A proto navrhuji za Piráty k projednání bod s názvem (Otáčí se.) – pro pana předsedajícího... (Předsedající se radí, nereaguje.)... pro pana předsedajícího... (Znovu se otáčí, předsedající stále nereaguje.) Navrhuji k projednání bod Harmonogram vymáhání neoprávněně vyplacených dotací za 7,5 miliardy. Takže ještě jednou. Jako první bod dnes navrhuji Harmonogram vymáhání neoprávněně vyplacených dotací za 7,5 miliardy.
A druhá věc, kterou navrhuji za Pirátský poslanecký klub, je vyřazení bodu číslo 82, což je návrh na volbu členů Rady ČT. (Předsedající diskutuje.) Jelikož nemám pozornost pana předsedajícího, tak ho požádám, abych...
Za prvé, návrh nového bodu, Harmonogram vymáhání neoprávněně vyplacených dotací za 7,5 miliardy; a za druhé, návrh na vyřazení bodu, jde o bod číslo 82, návrh na volbu členů Rady ČT.
K tomu ještě stručné odůvodnění. Není vůbec možné v aktuální situaci, jak probíhá politická a veřejná debata, aby se hlasovalo o některých nominantech, kteří aktuálně do té rady kandidují. A jsme si jako Pirátský poslanecký klub jistí, že tento bod má být vyřazen a má dojít ke změně alespoň v některých jménech.
Děkujeme.
