Richterová (Piráti): Každé zdržení stojí reálné peníze, které pak lidem chybí

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, vážení spoluobčané,
máme před sebou další schůzi Poslanecké sněmovny a co se ukazuje? Že zkrátka ta krize na Blízkém východě s největší pravděpodobností dopadne i na české občany a projeví se zdražováním, a to zdražováním nejenom cen pohonných hmot, ale i cen běžných potravin. To patrně nenastane hned, ale v budoucnosti ano. A právě proto se za pirátský klub domníváme, že to má vláda řešit a má se připravit na ten okamžik, kdy toto přijde.
A já mám proto několik návrhů na předřazení bodů a jeden návrh na úplně nový bod, kdy poté ke stolku předsedajícího donesu samozřejmě ten zapsaný název. Takže ten návrh na zařazení nového bodu nejprve přednesu a pak odůvodním. Je to Plán na krizový bonus k řešení zdražování a ekonomické situace lidí v důsledku krize na Blízkém východě.
Oč jde? Stát bude v důsledku té krize a zdražování s největší pravděpodobností vybírat více na dani, na dani z přidané hodnoty, a mohou to být i velké miliardy.
Sedí tady paní ministryně financí, tak já toho využiju. My se domníváme, že v této chvíli, tak jak se ta situace vyvíjí, se na to prostě vláda má chystat. Ano, je tam samozřejmě i možnost jednat dlouhodoběji - a k tomu se dostanu. Ale k tomu konkrétnímu plánu na krizový bonus a na nějaký způsob automatické ochrany rodin a domácností při růstu cen pohonných hmot si myslíme, že má vláda přistoupit a že se má na tuto situaci zkrátka připravit.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Co je inspirací? Věc, kterou už v minulosti, byť opačným způsobem, zavedl překvapivě Miroslav Kalousek. Zavedl tehdy povodňovou stokorunu - bylo to každý měsíc a byl to mechanismus, který odečítal ze slevy na poplatníka. To bylo negativní. A my navrhujeme aby tento již prozkoušený mechanismus vláda využila, ale do pozitivní stránky, do způsobu, jak všem pracujícím tu daňovou slevu dočasně navýšit a kompenzovat tak to zdražování, které zkrátka může přijít. Je to něco, co by se automaticky aktivovalo při překročení určité cenové hranice, pak by se vypnulo. Připomínám, že tak to bylo u té povodňové stokoruny s využitím té slevy na poplatníka.
To je tedy stručný návrh. Rádi ho probereme podrobně. Jsme si ovšem jisti, že vzhledem k tomu, že při zdražení těch pohonných hmot například o 20 korun na litr stát vybere nějakých přibližně 38 miliard korun ročně navíc. Takže to jsou opravdu veliké peníze, kde je na místě zvážit - a my tento návrh řešení přinášíme, jak lidem tyto peníze rozumným způsobem vrátit.
A protože se tyto peníze a toto zvýšení promítne s největší pravděpodobností do cen potravin, tak přicházíme do té debaty ještě se snížením DPH na základní potraviny na 6 procent. Opět nabízíme to jako věc k debatě. Jsme přesvědčeni, že to dává smysl u těch úplně základních potravin a hygienických potřeb, tedy menstruačních pomůcek.
Prostě to jsou věci, které bude potřebovat úplně každý. A zároveň bychom byli rádi, kdyby se prostě k tomu ta politická debata vedla. Takže to tady dávám jaksi do závorky. My to máme připravené jako legislativní návrh. Ovšem, kdyby byla vůle o tom ještě jednat, tak budeme velice rádi. To tedy k bodu který navrhuji zařadit jako nový bod, prostě plán na krizový bonus k řešení zdražování. Plný název donesu.
Druhá věc - prorodinný balíček. Trošičku dlouhodobější záležitost, ale něco, co zase z pirátského pohledu je naprosto zjevné. Rodiny byly tou dlouhodobou ekonomickou situací poškozeny tak, jak u nás v Česku je. A když se podíváme, to zvýšení rodičovského příspěvku, byť jsme rádi, že jsme ho o 50 000 korun prosadili, tak stejně nepokrylo inflaci ani z poloviny, protože ta reálná kupní síla rodičovského příspěvku je dnes o 70 000 korun nižší, než jak tomu bylo v roce 2020. Ta jeho hodnota neustále klesá.
Proto tedy navrhujeme, aby se opravdu řešilo to pravidelné navyšování, předvídatelné navyšování rodičovského příspěvku o inflaci a stejně tak, aby na té hodnotě neklesal ani bonus na první dítě a hodnota té slevy na poplatníka. Takže vedle řešení rychlého vedle plánu na krizový bonus přednáším ještě návrh na řešení dlouhodobější, a to je skutečně na to, aby se projednal pirátský prorodinný balíček. Je to sněmovní tisk číslo 4. A ten sněmovní tisk číslo 4 navrhuji projednat jako druhý bod dnes. Ten sněmovní tisk obsahuje zvýšení daňové slevy na poplatníka a její valorizaci podle růstu mezd. Je to věc, která se nám už v minulosti povedla prosadit, ale pouze nominálně. A my jsme přesvědčeni, že ty zákony mají být stabilní a předvídatelné a že to má zkrátka růst předvídatelně.
Dále to obsahuje totéž u rodičovského příspěvku a navíc jeho zvýšení na 420 000 korun a nakonec to dorovnání té daňové slevy na dítě. Tak to je tedy rodinný balíček, prorodinný balíček za pirátský klub a poprosím dnes jako druhý bod sněmovní tisk číslo 4.
A třetí věc, kterou přednesu a která je za nás velice důležitá, abychom se opravdu v kontextu i toho, že vláda navrhuje řešit doplňkové penzijní spoření a penzijní fondy, ale jenom v otázce nějakých řešení nespravedlností, které za nás je zcela v pořádku řešit, ale není to opravení celé podstaty problému, tak navrhuji ještě opravdu probrat to celé. A to znamená předřazení sněmovního tisku 71. Jde o snížení poplatků pro střadatele v penzijních fondech v Česku a tam žádám o předřazení na dnes jako bod 3. A u sněmovního tisku 86 se jedná o změnu investičních pravidel, o to, aby byly vyšší výnosy pro lidi při spoření, o reálné zhodnocení úspor lidí a to navrhuji, aby byl dnes bod 4. Takže ten sněmovní tisk 71 jako bod třetí, sněmovní tisk 86 jako bod čtvrtý.
To je návrh k tomu, co očividně vláda řešit zčásti chce, to je za nás potřeba. Ale zatím tam nevidíme tu celkovou změnu, to, aby se opravily velice nízké výnosy těch českých penzijních fondů, příliš vysoké poplatky, příliš svázaná pravidla investování a to, že i lidé, kteří si spoří celý život, nakonec přicházejí o stovky tisíc korun na důchodu.
Takže protože víme, že čas hraje klíčovou roli a že každé zdržení stojí reálné peníze a lidem pak chybí, tak máme tyto konkrétní návrhy na snížení poplatků na 0,4 procenta na maximálně 10 procent ze zisku. Ty konkrétní návrhy, které přinesou až půl milionu navíc při odchodu do důchodu pro běžné lidi a opravdu aby to byl moderní systém, něco, co připomíná funkční důchodové spoření, jaké je například ve ve Skandinávii, ale i v řadě dalších zemí, tak chceme, aby se to už konečně rozpohybovalo. Proto jsem přednesla i tento návrh na předřazení těch návrhů zákona k změně doplňkového penzijního spoření.
Závěrem zkrátka za Piráty chceme, aby Česko fungovalo pro mladé lidi, pro rodiny, pro celou společnost. Aby do budoucna to, jak jsou u nás nastavené systémy, bylo udržitelné, předvídatelné a férové. A proto navrhujeme tato řešení, jak za prvé krátkodobě řešit to zdražování, proto ten plán na krizový bonus. A tam ještě přednesu poslední věc; požádala bych o zařazení jako první bod dnes u tohoto plánu, protože jsem tam nepřednesla to časové určení a poprosím pana předsedajícího aby si toto poznamenal.
Děkuji.
