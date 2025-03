Richterová (Piráti): To, co jsme teď slyšeli, byla ukázková manipulace

To, co jsme teď slyšeli, byla ukázková manipulace.

Co je naprosto zásadní: V této Sněmovně ležel návrh, který by pomohl těm 120 tisícům lidí, kteří pracují v náročných profesích, mají v nich odpracováno tisíce směn, a to, co vy navrhujete teď, je takové šidítko. Bude to pro ně méně výhodné, těch 120 tisíc lidí mohlo mít tu podporu a pomoc už dávno podle toho, co měli odpracováno, a myslím si, že to tady má zaznít naplno.

My jsme jako Piráti vždycky chtěli, aby to prošlo tak, jak to bylo připraveno v tom vládním návrhu, aby náročné profese měly tu úlevu, kterou potřebují, protože to bylo to jaksi vyvážení, balancování k té náročné důchodové reformě. A tato skutečnost, že vlastně nebyly zohledněny náročné profese v té důchodové reformě ve finále, je jen a pouze vina současné vládní koalice.

Na tom chci ukázat, že když sem někdo bude něco teď házet na opozici, a to kteroukoliv, tak to prostě není pravda, je to čistá, čiročirá lež. Mohlo to být schváleno dávno a to řešení pro120 tisíc lidí, kteří pracují prostě v horku, mrazu, prachu, hluku, bylo konkrétně připraveno z vládní pozice schválené vládou, ale potom pozměněno, a to zejména od stran ODS a TOP 09.

A poslední poznámka. My za Piráty jsme rádi, že se to bude otevírat, protože tam jsou otázky k těm penzijním fondům, my tam máme připraven návrh, jak řešit ty správní poplatky, které máme dvakrát dražší než Maďarsko a spousta dalších zemí. A opravdu není normální, aby naše penzijní fondy na provozu byly dvojnásobně drahé, čili braly lidem dvojnásobně více peněz než v jiných srovnatelných zemích.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR