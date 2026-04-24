Skopeček (ODS): Rozhodnutí ministerstva může poškodit některé ekonomické subjekty

Děkuju za slovo, pane místopředsedo, a za krátké vystřídání v řízení schůze tak, abych měl šanci k tomu vystoupit, k té debatě. Děkuju pěkně za to, nebudu příliš dlouhý.
Nicméně dovolte mně vyjádřit se k tomu, proč vlastně dneska tady musíme hlasovat o tom, zda trvá stav legislativní nouze. No, je to jednoduché. Vláda, paní ministryně se snaží najít zjednodušenou cestu k tomu, abychom přijali brutální regulaci, brutální zásah do trhu, který jí umožní nějakým způsobem podle její představy řídit ceny na trhu, které doposud byly řízeny tak, jak je v tržní ekonomice zvykem, na základě svobody, na základě střetávání nabídky a poptávky, na základě svobodné tvorby cen, což je systém, což je základ tržní ekonomiky, který jsme tady od devadesátých let minulého století měli a který nám přinesl podle mého názoru velkou míru bohatství a rozvoje, která je s touto érou historie České republiky spojena.
Protože vláda chce tento brutální zásah do svobody cen, brutální úkrok z tržní ekonomiky do centrálně plánované ekonomiky provést, tak samozřejmě musí kolem toho vytvořit pocit, že jednáme ve stavu legislativní nouze, že to je něco mimořádného, aby ospravedlnila vůbec největší zásah do svobodného trhu, který tady od roku, jednoho z největších zásahů do svobodného trhu, který tady na stole máme vůbec v historii samostatné České republiky. To je v té symbolické rovině.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
V té praktické rovině je to samozřejmě proto, že paní ministryně tuší, že svými rozhodnutími, respektive rozhodnutím Ministerstva financí, může poškodit některé ekonomické subjekty na tom trhu. Ty subjekty se dneska mohou obrátit na správní soud, zažalovat to opatření a žádat o náhradu škody. Ve chvíli, kdy přijmeme tu legislativu, kterou paní ministryně přinesla do Poslanecké sněmovny a kterou naštěstí správně odmítl Senát Parlamentu České republiky, tak ta legislativa ubírá práva podnikatelů na to, aby nějakým způsobem proti tomuto drastickému zásahu do svobodného podnikání, do svobodné tvorby cen a tak, aby se proti této zvůli státu proti svému podnikání mohli bránit.
Protože pokud se bude chtít podnikatel bránit, tak už nemůže prostřednictvím správního soudu, nemůže žádat o náhradu škody a jediná šance je obrátit se na Ústavní soud. A právníci, právně vzdělaní lidé tuší, jakým způsobem je mnohem složitější pro jednotlivce, pro konkrétního podnikatele se obrátit na Ústavní soud versus správní soud.
Takže jsou tu dva důvody, proč tady máme dneska legislativní nouzi. Jednak je tu brutální zásah do svobodného trhu, do svobodné tržní ekonomiky. Takže je potřeba vyvolat pocit, že jde o něco mimořádného, a proto nějakým způsobem tento brutální zásah do tržní ekonomiky, které máme. A druhá věc, je to strach z těch podnikatelů, kteří jsou dneska regulováni, že by vyžadovali na státu náhradu škody, že by toto opatření žalovali. Proto přichází mnohem drastičtější regulace oproti stavu, který platí v dnešních dnech.
Když se bavíme o tom, jestli máme hlasovat o stavu legislativní nouze, tak si přece musíme položit otázku, zda existoval nebo existuje jiná varianta, jiný institucionální rámec, jiný způsob k tomu, abychom se dobrali toho, že budeme řešit nějakou mimořádnou situaci na trhu s pohonnými hmotami, protože nikdo neříká, že tu situaci nemáme řešit. Ostatně my jsme už 11. března, kdy ještě paní ministryně tvrdila, že nebude reagovat podle toho, jak se trh vyspí, tehdy zlehčovala tu situaci, tak my už jsme 11. března přinesli sepsaný návrh novely zákona o spotřební dani, kde jsme navrhovali snížit spotřební daň na cenu na benzin i na naftu, což by vedlo samozřejmě ke snížení ceny tržně konformním způsobem, aniž bychom sahali k tak brutální, tak brutální regulaci a tak brutálnímu zásahu do svobodného trhu, jako se rozhodla koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů.
A já se ptám, byla tady nějaká varianta? No, samozřejmě byla, kdyby paní ministryně nezlehčovala tu situaci a netvrdila, že nebude reagovat podle toho, jak se trhy vyspí, a začali jsme projednávat ve zrychleném čtení náš návrh na snížení spotřební daně, tak ta nižší spotřební daň už mohla dávno platit a tržně konformním způsobem jsme mohli řešit tu nedobrou situaci, situaci na trhu.
Tak já se chci paní ministryně zeptat, jak je vůbec možné, že v jeden okamžik zlehčuje situaci větami o tom, že nebude reagovat rychle podle toho, jak se trh vyspí, aby za pár dní, za pár týdnů přišla s naprosto nevídaným, do této doby neřešeným zásahem do trhu s pohonnými hmotami, který, jak už tady kolegové několikrát opakovali, není možné srovnávat se zásahem do cen a zastropování cen energií v době energetické krize, což je úplně jiný trh, trh síťového odvětví v absolutně jiné situaci s absolutně jinými riziky, které v tehdejší době byly.
A chtěl bych zmínit ještě jednu věc, která tady zaznívala při tom projednávání v Poslanecké sněmovně, jak od paní ministryně, tak od pana Havlíčka, kdy jsme mohli slyšet a poslanci byli uklidňováni, vlastně byli klamáni, protože slyšeli od těch zejména těchto dvou členů vlády, že s tím řešením souhlasí trh, že s tím řešením souhlasí podnikatelé, že to má vláda prodiskutováno. My jsme před pár dny mohli číst vyjádření České asociace a petrolejářského průmyslu, která jasně se vymezuje proti tomuto řešení. Jasně říká, že pokud by trvalo delší dobu, tak povede k destabilizaci trhu. Jasně toto vyjádření říká, že ohrožuje zejména malé prodejce pohonných hmot a že by od něj vláda měla ustoupit. Takže při projednávání v Poslanecké sněmovně nám vláda tvrdila, že to má projednáno s trhem, že trh souhlasí, abychom se po pár týdnech dozvěděli, že nám lhali a že to je pravý opak a Česká asociace petrolejářského průmyslu se proti tomu řešení regulace marží, respektive stropování cen, jasně veřejně vymezila.
My samozřejmě také jednáme, paní ministryně, s podnikateli, setkali jsme se s nejrůznějšími podnikatelskými svazy, nebudu je tady jmenovat, abych je nedostal do potíží, ale nikdo z nich toto opatření nehájí, maximálně na ně jsou schopni přivřít oči na velmi krátkou dobu, ale není tomu tak, že by podnikatelský sektor volal po tomto řešení a že by podnikatelský sektor prostřednictvím svazů a prostřednictvím svých asociací toto schválil. Není tomu tak, vedli jste nás v omyl. Proto si myslím, že není jakýkoliv důvod hlasovat pro stav legislativní nouze a existují mnohem legislativně standardnější cesty, jak situaci na trhu s pohonnými hmotami řešit.
Děkuju za pozornost.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku