Munzar (ODS): Co vlastně chcete dělat úplně jinak, když potřebujete jiný právní rámec?

24.04.2026 15:14 | Monitoring
autor: PV

Projev na 14. schůzi Poslanecké sněmovny dne 24. dubna 2026 k potvrzení trvání stavu legislativní nouze

Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já jsem se přihlásil z místa a navážu v tom, co budu říkat, jak na pana kolegu Skopečka, tak na pana kolegu Haase a zejména na pana kolegu Bureše, který mi některé věci vzal z úst, které tady chci možná tedy zopakovat. Dnes je to téměř dva měsíce, co je uzavřen Hormuzský průliv. Vy jste s legislativní nouzí přišli před týdnem a já se chci zeptat paní ministryně, co vlastně chcete dělat úplně jinak, když potřebujete jiný právní rámec v legislativní nouzi, protože i dneska využíváte legislativní nástroje k tomu, abyste regulovali marže, určovali ceny každý den.

Ministerstvo financí ty ceny určuje a pokud potřebujete legislativní nouzi, mě zajímá, říkáte nám tedy tím, že dnes rozhodujete mimo právní rámec, mimo rámec zákonů? Porušujete tím zákony, když dneska takto rozhodujete, vy sama dobře víte. Já nejsem právník jako vy, já jsem ekonom, ale vy sama dobře víte, že podle principu veřejnoprávních pretenzí má vláda možnost rozhodovat jenom v zákonných mantinelech.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže tyto mantinely vám dneska nestačí pro ta rozhodnutí, co teď děláte, vy chcete jenom přesunout to rozhodnutí z Ministerstva financí do nařízení vlády. A chci se zeptat, jestli skutečně tedy chcete rozhodovat úplně jinak, že to potřebujete nebo to potřebujete jenom proto, a tady to zmínil pan kolega Bureš, že ta prevence hospodářských škod ve skutečnosti je prevence toho, aby ty soukromé subjekty, které mnohdy nutíte prodávat pod cenou, aby neměly právní jistotu v tom, že se mohou obrátit na soudní přezkum vašeho rozhodnutí, že nemohou žádat kompenzaci škod.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 6788 lidí

Nicméně tohle, právě toto možnost obrátit se na soud v případě rozhodnutí vlády, v případě rozhodnutí veřejného sektoru žádat o případné škody, pokud je vláda, v případě nějaký úřad nějaké podnikatele svým rozhodnutím poškodí, to je přece znak právního státu.

Pokud je tedy ten důvod, že chcete jenom legislativní nouzi proto, že se bojíte teď vašich rozhodnutí, máte obavu z vašich rozhodnutí, máte obavu z napadnutí vašich rozhodnutí u soudu a nechcete kompenzovat případné škody, které vašimi rozhodnutími způsobíte, tak nezlobte se na mě, jdete tím proti tomu, co znamená právní stát. A potom to není využití legislativní nouze, které nutně rychle potřebujete, ale je to zneužití legislativní nouze.

Pokud byste skutečně reagovali včas, mohli jste využít i ten náš návrh na snížení spotřební daně, který my jsme předložili na začátku března, mohli jste o snížení spotřební daně rozhodnout zákonným způsobem prostřednictvím rozhodnutí Parlamentu České republiky a ne tak, jak jste to udělali vy jednostranným rozhodnutím vlády. Já zrovna v tomhletom případě nejsem kritikem snížení spotřební daně, sami jsme to navrhovali.

Jenom jste mohli mít lepší právní jistotu, pokud byste to udělali tady řádným způsobem a mohli jste využít ten náš návrh jako nositel. Vy jste se tomu vysmívali, vy jste to napadali to rozhodnutí, vy jste to kritizovali a pak přicházíte s legislativní nouzí a nezlobte se na mě, já jak tu situaci čtu, tak v tom vidím opravdu jenom prevenci, ne hospodářských škod, ale prevenci toho, abyste nebyli podrobeni soudnímu přezkumu vašich rozhodnutí a nemuseli platit případné škody, které vy vašimi rozhodnutími uděláte.

Děkuju za odpovědi, paní ministryně.

Článek obsahuje štítky

Munzar , ODS , sněmovna , legislativní nouze , 14. schůze , 24.4

Jinde na netu:

Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

