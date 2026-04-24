Hřib (Piráti): Je zjevné, že vláda vlastně žádný plán nemá

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
já myslím, že bychom se tady měli věnovat primárně problémům, které trápí naše obyvatele, trápí rodiny s dětmi, trápí mladé lidi. A asi se shodneme na tom, že jedním z těchto problémů jsou rostoucí ceny, protože to je ekonomický problém pro čím dál tím víc lidí, protože na mnoho rodin i mladých lidí prostě dopadají rostoucí ceny benzínu, nafty, zdražování potravin – a tohle všechno dohromady prostě tvoří nějaké přímé náklady na život lidí a tím pádem i na fungování celé ekonomiky. (Hluk v sále neustává.) A místo toho, aby tady vláda měla jasno, jak to vyřešit, tak je zjevné, že vláda prostě žádný plán nemá.
Místo toho se tady snaží ohýbat nějakým způsobem tu legislativní nouzi, aby vytvořili dojem, že po několika letech... Místo toho, aby vláda skutečně reálně řešila příčiny, řešila dopady na prakticky každého, které se prostě přelijou do ekonomiky cestou inflace, tak je zjevné, že vláda vlastně žádný plán teďka nemá a jenom se snaží vykázat nějakou činnost, proto tady ohýbají legislativní nouzi tím naprosto nehorázným způsobem, aby prostě se tvářili, že něco dělají, i když několik týdnů jim to bylo úplně šumafuk. Ale realita je taková, že ceny pohonných hmot prostě kolísají a rostou, je realitou, že jsme extrémně závislí na dovozu ropy a plynu – a tím pádem jsme tedy rukojmím geopolitiky mocností. Jsme rukojmím toho, co se děje na Blízkém východě, co se děje v Rusku, a jsme taky i rukojmím kartelu OPEC. A každý výkyv znamená dražší dopravu, dražší potraviny a dražší život. A Babišova vláda s tím bohužel vůbec nic nedělá. Reaguje chaoticky s jakýmisi krátkodobými opatřeními a místo návrhu reálných řešení nás tady krmí výmluvami a bezobsažným marketingem. Takže vláda nemá plán a nedělá žádné systémové kroky.
Když se podíváme naproti tomu, co teď navrhuje Evropská komise. Takže evropský návrh AccelerateEU představuje jak krátkodobá opatření, tak i strukturální opatření s dlouhodobým účinkem. A tady by se mohla třeba vláda Andreje Babiše inspirovat, protože cílem těch opatření je snižovat závislost zemí Evropské unie na nestabilních trzích s fosilními palivy a posílit odolnost Evropy vůči budoucím rizikům. A pochopitelně základem pro to je čistá energie z vlastních zdrojů a elektrifikace. Takže Komise navrhuje následující kroky ve svém návrhu.
Klíčovou roli hraje koordinace, tedy Komise zajistí, aby opatření na úrovni členských států byla prováděna v plné koordinaci – to zahrnuje doplňování podzemních zásobníků plynu, využívání flexibilních pravidel pro doplňování zásob nebo výjimečné uvolňování zásob ropy. A koordinační skupiny pro ropu a plyn se scházejí často, aby zajistily plnou informovanost členských států o situaci. Vnitrostátní nouzová opatření a opatření zaměřená na zajištění dostupnosti leteckého paliva a nafty včetně dostupnosti výrobních kapacit ropných rafinérií by měla být úzce koordinována.
Za druhé, bude tedy zřízena nová instituce, která bude sledovat produkci, dovoz, vývoz a stav zásob dopravních paliv v Evropské unii, což umožní rychlou identifikaci potenciálního nedostatku a v případě uvolnění nouzových zásob bude sloužit jako základna pro cílená opatření, udržení vyvážené distribuce paliv na odvětví letecké dopravy v EU. A Komise rovněž objasní stávající flexibilitu v rámci leteckého rámce EU.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Dále. Včasná, cílená a dočasná opatření. Tam jde o ochranu spotřebitelů, včetně tedy průmyslu, před cenovými výkyvy. To může zahrnovat cílené programy podpory příjmů, energetické poukázky a programy sociálního leasingu, jako třeba i snížení spotřební daně z elektřiny pro zranitelné domácnosti. Komise rovněž přijme dočasný rámec pro státní podporu, kterou poskytne vnitrostátním vládám, který poskytne vnitrostátním vládám vnější flexibilitu, včetně mimořádných opatření na podporu nejvíce ohrožených hospodářských odvětví. Za další, urychlení přechodu na čisté energie z vlastních zdrojů, které nahradí ropu, plyn a fosilní paliva v dopravě.
Takže do léta nám Komise předloží akční plán pro elektrifikaci. To bude obsahovat ambiciózní cíl v oblasti elektrifikace a opatření k odstranění překážek bránících elektrifikaci průmyslu, dopravy a stavebnictví. Rychlé provedení plánu investic do udržitelné dopravy je klíčové pro urychlení zavádění udržitelných leteckých paliv. Posílení soustavy přenosových sítí. Elektrifikaci musí doprovázet přenosová síť, která bude odpovídat danému účelu. Tady jsme bohužel zaspali. Prvním krokem je zajistit plné provedení stávajících právních předpisů a rychlé uzavření jednání o evropském balíčku pro přenosové sítě. Dalším opatřením je maximální využití stávající infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie. Rychlá modernizace velkých větrných farem a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, včetně mořských větrných parků a vodních elektráren, může přinést rychle tolik potřebnou dodatečnou úlevu.
Komise rovněž předloží legislativní návrh týkající se poplatků za připojení k síti a zdanění, který zajistí mimo jiné to, že elektřina bude zdaněna méně než fosilní paliva.
A poslední bod je podpora investic. Na úrovni EU jsou k dispozici značné prostředky, například v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, tedy RRF, 219 miliard euro, a fondů v rámci politiky soudržnosti. A v současné krizi jsou rozhodující rychlost a dopad.
Takže Komise bude členským státům pomáhat s maximálním využitím dostupných finančních prostředků Evropské unie. Ty veřejné prostředky nicméně samy o sobě nepokryjí značné investiční potřeby. Tady se očekává 660 miliard euro ročně do roku 2030 spojené s energetickou transformací. A za účelem mobilizace soukromých investic proto Komise v březnu 2026 přijala strategii pro investice do čisté energie. Komise uspořádá summit o investicích do čisté energie, na němž se sejdou zástupci odvětví finančních služeb, včetně významných institucionálních investorů, předních průmyslových podniků, developerů projektů a veřejných finančních institucí, s cílem urychlit soukromé financování.
Takže, když si to shrneme, tak Evropská komise nám tady jasně říká, že tím řešením je za prvé, cílená pomoc lidem. Za druhé, rychlejší přechod na levnější a udržitelnější zdroje energie. Za třetí, posílení energetické infrastruktury a naší nezávislosti, což je přesně to, co my navrhujeme v našem Energetickém manifestu, který jsme představili ještě předtím, než vláda tady začala vymýšlet něco o regulaci cen na čerpacích stanicích.
Oceňuji, že jsme naším manifestem konečně donutili vládu dělat aspoň něco – to je asi fajn – ale bohužel aktivity vlády se vydávají úplně špatným směrem. Protože jediné, čeho jste docílili těmi opatřeními, je, že tedy jste srovnali ceny na dálnici a mimo dálnici, zatím tedy jenom u benzínu a nafty. Tak se ptám, jestli se v tom chystáte pokračovat, jestli budete chtít třeba srovnat i cenu kafe nebo párků, sušenek nebo nějakých dalších věcí, které se prodávají na pumpách.
Ono mezi námi, když se zeptáte někoho z oboru, tak ten vám řekne, že ten obchůdek, který je u benzínový pumpy, dělá tak zhruba polovinu hospodářských výsledků tady v tomhletom odvětví. To znamená, tam je otázka, abyste třeba nezpůsobili jenom to, že člověk ušetří na tom benzínu a oni to potom vyberou na tom kafi na dálnici. To znamená, už z toho asi vidíte, že vaše kroky vlastně smysl nedávají, protože rozdílné ceny na dálnici a mimo dálnici tady jsou od devadesátých let. Nikdo to nikdy za problém nepovažoval. Cenově citlivý zákazník pochopitelně si vždycky uměl sjet z dálnice a natankovat mimo. Takže jediné, komu vy jste pomohli – zvlášť ještě v kombinaci tedy se snížením spotřební daně na naftu – jste vlastně pomohli těm, co potřebují tankovat naftu na dálnici, což je v podstatě kamionová přeprava.
To znamená, té jste pomohli, ale jinak reálný dopad pro lidi, co třeba tankují benzín mimo dálnici dlouhodobě – což jsem třeba tedy i já, ale myslím si, že nás je takových víc tady – tak pro ty vaše opatření mají prakticky nulový dopad.
Takže, Piráti představili soubor návrhů, jak reálně ochránit české domácnosti před dopady případného zdražování v důsledku krizí. Tedy nejenom té aktuální, ale i dalších, které velice pravděpodobně v budoucnu přijdou. Protože tahleta situace tady není nová, že zdražují energie v důsledku nějakého konfliktu, takže by asi bylo naivní se domnívat, že je ta situace poslední.
Máme tedy balík opatření proti zdražování. Navrhujeme tedy levnější potraviny, pomoc rodinám i automatickou kompenzaci při drahém benzínu či naftě. Obsahuje to i snížení DPH na základní potraviny a hygienické potřeby, okamžitá opatření pro rodiny i mechanismus, který by vracel lidem část peněz každý měsíc přímo do peněženek.
Takže, rychlé kroky, jak ulevit lidem. Za prvé, vrátit lidem peníze z nadvýběru DPH na energiích, protože zdražení pohonných hmot a zemního plynu přineslo státu nemalé miliardové příjmy navíc. Takže, my vyzýváme vládu, aby tyto prostředky vrátila lidem zpět formou vyšší daňové slevy a slevy na děti. Nízkopříjmové domácnosti, které jsou závislé na dojíždění za prací nebo studiem, mají mít nárok na příspěvek na dojíždění, protože krize nesmí dopadat nejvíc na ty, kteří mají nejméně. To mi přijde celkem logické.
Reakce na růst cen musí sledovat dlouhodobý cíl. Snížení závislosti na ropě, a tedy i závislosti na pochybných východních režimech. Proto nedává smysl snižovat spotřební daně z benzínu a nafty, jak tady zní i váš návrh a to opatření, protože ty za posledních 15 let reálně klesaly po očištění o inflaci o nějakých 40, respektive 45 procent. Tím vlastně podporovaly spotřebu ropy na úkor pořizování úspornějších automobilů a využívání veřejné dopravy.
Sleva na dani oproti tomu dává rodinám peníze přímo, aniž by odrazovala od energetických úspor. Mám na mysli slevu na DPH na potraviny a hygienické potřeby. Protože náklady energetické krize nemohou nést primárně rodiny, které se v posledních dekádách chovaly odpovědně a investovaly do energetických úspor ve svých domech nebo zvolily šetrné způsoby dopravy.
Takže, nižší DPH na základní potraviny, protože tedy vysoké ceny zemního plynu, nedostatek hnojiv, drasticky prodražují zemědělskou produkci. Tak my vyzýváme vládu, aby snížila DPH u základních potravin – pečivo, ovoce, zelenina, luštěniny, těstoviny, rýže, rostlinné oleje a čerstvé maso – z 12 na 6 procent, tedy na polovinu, protože potraviny tvoří největší část výdajů domácností s nižšími příjmy, na které dopadne inflace nejvíce. Plus samozřejmě by tam ještě měly být menstruační potřeby, dětské pleny, jakožto základní hygienické potřeby, které také tvoří významnou část rozpočtů, zejména těch nízkopříjmových domácností.
Za další, vrátit osvědčený projekt Nová zelená úsporám. Vy jste to zasekli, potom jste ho osekali z přímých dotací, hlavně na ty bezúročné úvěry, protože vlastně jste přiznali, že kvůli tomu, jak máte postavený rozpočet, musíte přenést financování na ty, co přijdou po vás. Tím pádem jste taky fakticky vzali peníze z programu, který snižuje lidem účty, spotřebu plynu i zranitelnost Česka v krizi. Nová zelená úsporám se prostě nesmí vykuchat ani vytunelovat přes přesuny peněz z Modernizačního fondu, naopak je potřeba obnovit stabilní a předvídatelnou podporu pro zateplení, fotovoltaiku i tepelná čerpadla.
Potom tady máme takovou sekci třech opatření, co nedělat. Takže za prvé, neměli byste bojovat proti domácím zdrojům a akceleračním zónám, což je bohužel to, co děláte. Protože blokování výstavby větrných a solárních elektráren pod záminkou ochrany krajiny, hraje do karet především těm, kdo chtějí udržet naši zemi závislou na dovozu fosilních paliv. Pomalá výstavba domácích energetických zdrojů přímo ohrožuje energetickou bezpečnost státu a zvyšuje ceny elektřiny pro domácnosti i průmysl.
Takže, je potřeba taky rozvolnit podmínky pro domácí elektrárny, umožnit navýšení instalovaného výkonu stávajících elektráren provozovatelům, kteří zároveň doplní bateriové úložiště nebo jiné úložiště. To pravidlo je prostě velice jednoduché. Maximální přetoky do sítě zůstávají stejné, dopady na síť nejsou, akumulace pohltí přebytky a uvolní je tehdy, když je síť potřebuje. Takže prostě, kdo přidá baterii, může přidat výkon. Více elektřiny bez destabilizace sítě. Jednoduché jak facka.
Žádná ropa ani plyn z Ruska. To je tedy další opatření bez výjimek. Tady se tedy sluší na místě poděkovat, že tohle opatření se snažíte nějak dodržovat. Doufám, že vám to vydrží. Evropská unie zákaz ruského LNG schválila v lednu 2026, takže by bylo dobré, abyste to tedy implementovali a nedělali tam nějaké výjimky ve stylu Maďarska a Slovenska, protože přece jenom energetická závislost na Rusku je bezpečnostní hrozba. To není opravdu obchodní otázka. To, co my pošleme Rusku za energie, tak několikanásobek toho potom budeme muset investovat znovu do naší obrany, protože prostě budeme financovat válku proti Evropě.
Za šesté – tady tedy bohužel už neplatí to, co jsem říkal před chvílí – to je ten ČEZ. Rozhodně není vhodný nápad vykoupit akcie ČEZu a utlumit tak investice, investice do rozvoje primárně domácích zdrojů elektrické energie, protože výkup minoritních akcionářů bude stát odhadem nějakých 250, 300 miliard. To jsou prostě peníze, za které potom nepostavíte jedinou elektrárnu, nezateplíte žádný dům a nevyrobíte ani jednu kilowatthodinu, což je ten problém. Vy si tím akorát zjednodušíte život, asi to bude pro vás snazší.
Nicméně, zároveň v kombinaci s tím, že chcete zrušit i nominační zákon, tak samozřejmě tím zaděláte na ještě větší problémy. Protože to, co teďka bylo pod kontrolou aspoň minoritních akcionářů, tak to vy se budete snažit ovládat a dosazovat tam nějaké svoje kamarády, případně nějaké svoje proruské poradce tak, jako to vidíme třeba v těch zdravotních pojišťovnách, kde tedy tady pan Juchelka bez výběrového řízení dosadil šéfa svých poradců, pana Gregora, který je z Aliance pro rodinu, která dle soudu může být označována za Putinův hlas v Evropě.
Já to vidím jako velice rizikové dosazovat takovéto lidi do organizací, které tady mají pod palcem naši energetickou infrastrukturu. Myslím si, že to tedy rozhodně není dobrá cesta, ještě v kombinaci s tím, že zcela utlumíte investice. Takže ti lidé, ani kdyby náhodou nebyli proruští, tak by stejně neměli žádné peníze na to, aby reálně pracovali na té naší energetické bezpečnosti.
Potom je tady oblast, které se samozřejmě tedy také věnuje ten návrh, který jsem zmiňoval a které jdou vlastně k podstatě toho problému, jsou dlouhodobější opatření. Já chápu, že to chvíli potrvá, než se to otočí, proto jsou tam také rychlá opatření s vracením nadvýběru DPH a podobně. Nicméně byl bych rád, aby skutečně tahle vláda konečně začala něco dělat v tom posílení energetické bezpečnosti. Ostatně i ta Evropská unie, ten jejich návrh AccelerateEU se vydává tímhle směrem.
Bod 7: Podpořit úsporu energií pro rodiny a firmy. My tedy vyzýváme vládu, aby zavedla zvýhodněné financování projektů garantovaných energetických úspor pro domácnosti i průmysl. Zároveň je nutné zavést chytré tarify, které motivují ke spotřebě v době, kdy to síť potřebuje, a provést taky reformu distribučních tarifů. Jedinou součástí musí být podpora komunitní energetiky tak, aby lidé mohli tu energii sdílet, vyrábět a spravovat společně.
Měly by být zavedeny zrychlené daňové odpisy pro firemní investice do energetických úspor a instalace obnovitelných zdrojů. Energetická nezávislost se totiž buduje už teď a ten daňový systém tomu musí jít naproti. Já vím, že vy plánujete nějaké obecné zrychlené odpisy. To je jistě fajn. Ale přece jenom v momentě, kdy je tady největší problém s těmi energiemi, tak by asi stálo za to urgentně řešit tuhletu oblast.
Nižší DPH na zateplování, tepelná čerpadla a solární panely. Takže do roku 2027 byste měli snížit DPH na investice do energetické soběstačnosti, ideálně na nulu, protože zejména v té době, kdy jste zrušili dotace pro domácnosti, je to nulové DPH nejrychlejší a nejlevnější způsob, jak nakopnout investice do energetické nezávislosti bez nároku na další opatření.
8. bod: Urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie. Tady je to tedy kombinace dvou věcí, dvou oblastí – za prvé aukce a za druhé odblokování distribučních sítí. Aukce na nové OZE, to můžete spustit do 90 dnů. Takže pan ministr Havlíček tady by měl okamžitě vyhlásit aukce na nové větrné a solární elektrárny. Protože ty zkušenosti ze zahraničí ukazují, že po vytyčení akceleračních zón může ještě letos vláda spustit aukce o objemu nejméně 600 megawatt pro solární elektrárny a 200 megawatt pro nové větrníky v režimu contract for difference. Součástí aukcí musí být i samostatná kategorie pro agrivoltaiku, tedy kombinaci té zemědělské výroby a výroby elektřiny na jednom pozemku.
Druhá věc je tedy odblokovat ty distribuční sítě pro výstavbu nových zdrojů. Měl by být zaveden princip „využij nebo ztrať“ podle německého vzoru, protože ten problém je, musíme si nalít čistého vína, tady v té oblasti se spekulacemi, podobně jako třeba v bydlení. Ale tady je to vlastně také. Firmy, které si zarezervují kapacitu a nezačnou stavět v zákonné lhůtě, o ni prostě přijdou. Nízký rezervační poplatek, který tam je teďka, nestačí. Spekulativní blokování kapacit zdržuje skutečné, reálné investory, kteří by chtěli něco budovat, a brzdí tu energetickou transformaci. Rezervace bez realizace by měla být zpoplatněna progresivně a po uplynutí lhůty tedy by měla být ta rezervace automaticky uvolněna.
Poslední bod je o posílení propojení se zahraničím, protože my skutečně potřebujeme, aby ten trh s energiemi v Evropě byl jednotný, což se neodehraje bez toho, aby bylo posíleno to propojení, v našem případě tedy s Německem a Polskem. Konkrétně tady máme návrh přidat 800 megawatt do tří let pro nové přeshraniční kapacity tak, aby se přidaly do roku 2029.
Tohle všechno jsou tedy body, které my jsme zveřejnili už před časem v našem Manifestu energetické bezpečnosti. Pokud tedy vláda nemá žádný plán, tak my nabízíme tady ten náš plán, který je kompatibilní s tím plánem, který teďka zveřejnila Evropská unie. Je to tedy záležitost, která bude podporována i takhle z Evropské unie, a tedy je vhodné na tom co nejdříve začít dělat, aby nám opět neujel vlak.
Protože ta energetická bezpečnost opravdu není o nějaké ideologii. A každý den tady toho vašeho chaosu a vládní nečinnosti znamená dražší pohonné hmoty, tedy dražší život pro lidi, kterých se to dotýká nejvíce. A řešení na tu situaci existují. My jsme je předložili a stačí, když to vláda prostě zvedne a začne je dělat.
Takže přestaňte vymýšlet nesmysly tady s nějakou legislativní nouzí a začněte konečně řešit to, co rodiny v Česku trápí, protože vaše opatření, které vy stejně už děláte, tak tady máte legislativní nouzi na to, abyste dělali totéž, což prospěje primárně kamionům na dálnici. To není postup, který by byl zaměřený na rodiny, které tady žijou, vychovávají děti, na mladé lidi, kteří jsou budoucností naší země.
Takže začněte konečně řešit to, co trápí rodiny, mladé lidi, jak to změnit, protože bez toho se tady neposuneme. Proto navrhuji zařadit dnes nový bod s názvem Vládní chaos v energetice: Jak vláda plánuje ochránit domácnosti před zdražováním a posílit energetickou nezávislost a bezpečnost ČR? A navrhuji to jako bod hned po té senátní vratce.
Děkuji.
