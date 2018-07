Richterová (Piráti): Změna názvu mateřské dovolené a nároku na příspěvek? Ano, ale je to pouze špička ledovce

Takové návrhy nejsou špatné a na rozdíl od vlády nevidím důvod, proč je nepodpořit, nicméně se nejedná o témata, která by vyřešila skutečně závažné překážky, na které ženy naráží při slaďování rodiny a práce.

Pojďme vedle slovíček a stejných financí pro děti, kterým se brzy narodil sourozenec, řešit rozmanitost a dostupnost péče o malé děti, a to zejména zajištěním financování dětských skupin do budoucna. Věnujme se zjednodušení nástupu žen do práce a s tím související výši platů u prací na částečný úvazek pro ženy vracející se z rodičovské. A zaměřme také pozornost na počet dětí ve školkách na jednu učitelku a na reálné možnosti nástupu dětí do školek v průběhu školního roku, když jim jsou tři roky.

Mateřská ani rodičovská dovolená neznamenají rekreaci a nastavení vyplácení státního příspěvku je často nespravedlivé a stresující, ale v péči o děti se jedná pouze o špičku ledovce a neméně vážné problémy jsou právě špatné podmínky navazující na poměrně dobrou počáteční podporu.

Olga Richterová

autor: PV