Jak hodnotíte rok 2017 z hlediska české politické scény? Jaké události byly podle vás letos klíčové? Co lze hodnotit kladně a co naopak záporně?

Klíčové bylo převzetí moci v naší republice Andrejem Babišem a jeho podnikatelským projektem vydávaným za politické hnutí - žádná strana či hnutí pod 45 000 členek a členů nemůže hrát ve společnosti řádně svou politickou roli a zdegeneruje vždy buď v sektu, nebo podnikatelský projekt, zjistili politologové napříč školami a preferencemi.

A protože ANO bylo už založeno jako politická divize přeúvěrovaného Agrofertu, tak bude zajímavé sledovat jeho "sektizaci". Navrhujeme proto rozpustit strany a hnutí pod 45 000 členek a členů, což se velmi osvědčilo například v Kazašské republice, kde byla takto rozpuštěna jedna ze dvou komunistických stran.

Co bude dle vás podstatné u nás v roce 2018? Na co je třeba se soustředit a které věci „ohlídat“?

Prezidentské volby a zřejmě pak nová vláda ANO s ČSSD a podporou komunistů, případně předčasné volby.

Ohlídat bude třeba integraci vlasteneckých sil a důstojný czexit.

Jak tipujete výsledek prvního a druhého kola prezidentské volby?

Zásadně netipuji.



Funkční období prezidenta Zemana se chýlí ke konci. Jak ho hodnotíte?



Byl jen menší zlo v porovnání s "pomočeným knížetem" a zatím se nepomočuje.



Výraznou osobností, která rozčeřila doposud klidnou debatu před prezidentskými volbami, je Mirek Topolánek. Jak ho hodnotíte jako kandidáta a jakou má šanci?



"Falešný a prázdný Topol" si připravuje pozici na příští prezidentskou volbu, pokud ale Dalík a spol. nezačnou více hovořit a nezavřou i jeho.



V Senátu neprošla novela ústavy zakotvující právo občanů držet zbraň. Co tomu říkáte?

Kdyby Miloš Zeman splnil, čím za svého premiérování vyhrožoval - tedy "rozpočtové "vyhladovění" luxusní cestovky a důchoďáku pro zasloužilé partajní oligarchy, nemuseli jsme to dnes vůbec řešit. Uvidíme, co se "slepým střevem českého politického systému" provedou Babiš s Okamurou.

A co očekáváte ohledně směrnice Bruselu o zbraních? Jak se máme bránit?

Rozvolnit vztahy s Bruselem, posílit Visegrad a pracovat na tom důstojném czexitu napříč spektrem.

Co je klíčové z hlediska naší obranné a bezpečnostní politiky? Má být naše armáda expedičním sborem, nebo má být více dimenzována na obranu našeho státu?

Teritoriální obrana je prvořadým úkolem AČR, pokud zdegenerovala na expediční sbor a součást Bundeswehru je lepší ji rozpustit a vyzbrojit Stráž obrany stát (SOS). Ta se v historii osvědčila.

Co lze dále očekávat v EU? Povedou Macron a Merkelová unii ke stále větší centralizaci, nebo na to nemají sílu? Martin Schulz hovořil o vytvoření federace a kdo ji nechce, ať z EU odejde… Hovoří se i rozpadu unie...

Evropskou federaci svobodných národů nechce především pan Schulz, neboť by musel být federální rozpočet minimálně sedm a optimálně dvacet procent hrubého domácího produktu ( HDP) EU, což Němci zuby nehty nechtějí a jen využívají zkolonizovanou Evropu. Dnes jde do Brusele jedno procento HDP EU.

Opuštění či rozpuštění EU je šancí pro udržení míru a prosperity nejen v Evropě, konstatují už i američtí ekonomové a politologové. Já nemám důvod s nimi nesouhlasit.

Hovoří se o tom, že u nás je ohrožena západní „liberální demokracie“. Může být ale pro nás Západ vzorem? Například Marine Le Penová je stíhána za to, že na Twitteru zveřejnila fotografie popraveného amerického novináře Jamese Foleyho Islámským státem, včetně uříznuté hlavy. Ve Spojeném království byl pokutován muž, který veřejně četl vyjádření Winstona Churchilla o islámu. V Německu byl žurnalista Michael Stürzenberger odsouzen k šestiměsíčnímu podmínečnému vězení za zveřejnění (jinak z veřejných zdrojů dostupné) fotografie, na níž si jeruzalémský Muftí Hadž Amin al-Hussejní podává ruku s Adolfem Hitlerem. Od 1. října platí v Německu zákon, podle nějž jsou sociální sítě jako Facebook, YouTube nebo Twitter povinny do 24 hodin odstranit ze svých stránek „kriminální obsah“, například „pomluvy“, a to bez ohledu na to, zda jsou zveřejněná fakta pravdivá, či nikoli. Pokuta může dosáhnout až padesát milionů eur…

Západoevropský chalífát, tedy odborně šaríatský neofeudalismus pro mne a jistě i pro vás pane redaktore, ale hlavně pro naše spoluobčanky a spoluobčany vzorem rozhodně není, proto 80 až 85 procent obyvatel ČR dle všech relevantních anket (kromě těch pro ČT, samozřejmě - úsměv) požaduje referendum o EU. Ať tedy občané rozhodnou.

Jak bilancujete dění okolo Ruska a Ukrajiny a co očekáváte v roce 2018?

Ukrajina pod kontrolou Khazar mafie provokuje válku a možná ji i vyprovokuje právě na nový rok. Washington klidně východní, střední i část západní Evropy obětuje.



Co míníte o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele?



Koalice Izrusa proti zbytku světa hraje skutečně tvrdě vabank.



Jak hodnotíte dosavadní působení Donalda Trumpa?



Trumpovi k prezidentství nepomohli ruští hackeři do H. Clintonové mailů, ale zřejmě ti izraelští.

Co říkáte kampani MeToo?

Od amerických feministek placených dobře Rockefellerem a Sorosem se lze nadít ledasčeho. Američanky a ženy na celém světě ještě budou asi hodně překvapeny, takže ať si pořádně užijí vánoční svátky slunovratu, neboť mohou být poslední.

(převzato z Profilu)

