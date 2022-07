Rozvoral (SPD): Chceme moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA!

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže. Odmítáme také nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun, jelikož jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků v situaci, kdy lze modernizovat stávající techniku. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína! Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

1. Vláda Petra Fialy hanebně zhoršuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky.

Hnutí SPD se po několik měsíců snažilo ze všech sil zabránit tomu, aby vláda sebrala zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun z jejich letošních rozpočtů. Vládní koaliční většina tento návrh minulý týden protlačila v závěrečném třetím čtení Sněmovnou a nyní směřuje do Senátu. Tyto rozpočtové škrty ve svém důsledku zhorší dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro naše občany i pracovní a platové podmínky pro naše zdravotníky. To vše v kritické situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné a drahé stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů spojených s migrační vlnou z Ukrajiny. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné, aby vláda řešila rostoucí zadlužování země šetřením na již tak dlouhodobě odkládané zdravotní péči o české občany a jejím dalším omezováním. Je to hanebnost. My v SPD naopak navrhujeme uspořit veřejné peníze odstoupením od likvidační dohody EU Green Deal, vystoupením ze spekulativního unijního systému obchodování s emisními povolenkami, ukončením vývozu české elektřiny na zahraniční energetické burzy (vyvážet lze přebytky), přímým nákupem zemního plynu od jeho producentů, ukončením vyplácení veřejných dotací tzv. solárním baronům či snížením plateb do rozpočtu EU. Odmítáme šetřit na českých občanech! Pro SPD náš občan vždy je a bude na 1. místě!

2. Hnutí SPD chce moderní armádu, ale odmítáme nákup předražených stíhaček z USA za 100 miliard. Nepotřebujeme je a zakázka je navíc bez soutěže.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden rozhodla o zahájení jednání s USA o největší strategické zakázce pro armádu v celkové výši 100 miliard korun. Jedná se o přímý nákup 24 kusů supermoderních letounů F-35 jako náhrada po skončení pronájmu stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Tento pronájem přitom končí až v roce 2027, ale vláda spěchá. Zřejmě je to v důsledku závěrů z návštěvy ministryně obrany Černochové v USA v dubnu tohoto roku. Naše armáda používá od roku 2004 pro potřeby ochrany vlastního vzdušného prostoru 14 švédských letounů JAS-39 Gripen. Švédská strana deklarovala, že nám po skončení pronájmu tyto letouny přenechá a nabídla i jejich modernizaci. Navíc pořizovací cena jednoho letounu JAS-39 Gripen je zhruba 1 miliarda korun, ale cena jednoho letounu F-35 je cca 3,5 miliardy korun. Mnohem více vypovídající je však srovnání nákladů na provoz po celou dobu životního cyklu, kde jedna letová hodina je u americké F-35 sedmkrát vyšší (35 tisíc dolarů!!!) ve srovnání s JAS-39 Gripen (5 tisíc dolarů). Tato zakázka je tedy odhadována na celkovou výši astronomických 100 miliard korun! Ministryně obrany Černochová ke všemu žádá o dalších 15,5 miliardy korun navíc do letošního armádního rozpočtu, zřejmě jako náhradu na výzbroj, techniku a materiál, který vláda rozhodla uvolnit pro Ukrajinu. Hnutí SPD tento přímý nákup stíhaček z USA odmítá. V situaci, kdy občané nemají na energie, meziroční inflace atakuje 20 %, o 50 % šly nahoru ceny potravin, je stále odkládaná zdravotní péče, státní rozpočty jsou v schodcích řádu 300 miliard korun ročně, není stále přijata důchodová reforma a státní dluh je 250 tisíc korun na občana včetně novorozenců, je tento nákup nepřijatelný. Navíc potenciál těchto stíhacích letounů nebude pro obranu země velikosti České republiky nikdy využitý. I my v SPD chceme moderní armádu, ale nikoliv vysokonákladovou. Chceme armádu se schopnostmi obrany našeho státu s maximální podporou zapojení domácího průmyslu. Nakoupit drahé stíhačky z USA, které ani nepotřebujeme, navíc bez soutěže, je politické rozhodnutí, které bude mít obrovský dopad na státní rozpočty v následujících letech, a takový hazard si nemůžeme dovolit!

3. Odmítáme nákup švédských pásových bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Jde o netransparentní hazardování s penězi daňových poplatníků.

Vláda Petra Fialy (ODS) minulý týden projednala návrh ministryně obrany Černochové a zároveň ji pověřila zahájením jednání o přímém nákupu 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro naši armádu za cenu 52 miliard korun se Švédským královstvím. Hnutí SPD tento postup odmítá. Jedná se o politické rozhodnutí, které si v současné době nemůžeme s ohledem na stav veřejných financí dovolit. Dlouhodobě jsme navrhovali modernizaci stávajících BVP po vzoru Maďarska, Slovenska a Polska, což by jednak přineslo značné finanční úspory, ale zároveň by dalo práci našim firmám a lidem zaměstnaným v domácím obranném průmyslu. Tento námi navrhovaný způsob byl však vládní koalicí odmítnut a byla přijata varianta přímého nákupu (vláda-vláda), a to bez výběrového řízení. Právě výběrové řízení ale zaručuje transparentnost a možnost zapojení vyšší konkurence při tomto způsobu podávání závazných nabídek uchazečů, a obecně tak umožňuje zvyšovat tlak na nižší cenu, což by v případě zakázky za více než 52 miliard korun přineslo výrazné úspory se zachováním vysoké kvality dodávek. Takto rozhodně nedochází k transparentnosti, ale naopak k hazardování s penězi daňových poplatníků. Hnutí SPD chce také moderní armádu, ale tento způsob přímého nákupu odmítáme!

4. Vládní koalice projevuje neuvěřitelnou aroganci moci. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy nezaplatitelnými, občané se propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa.

Na poslední červencové schůzi Poslanecké sněmovny odmítli poslanci Fialovy vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), STAN a Pirátů zařadit na program dva důležité body navrhované poslaneckým klubem hnutí SPD. Zaprvé mělo jít o projednání neudržitelné situace, kdy vláda dlouhodobě neřeší drakonický růst cen energií a zadruhé o založení politické policie ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Jde o projev neuvěřitelné arogance moci ze strany vládní koalice. Ceny energií se stávají pro české domácnosti a firmy již fakticky nezaplatitelnými, nízkopříjmové skupiny občanů se kvůli tomu propadají do dluhových pastí, podnikatelé jsou nuceni zavírat své živnosti a firmy a rušit pracovní místa. Vláda místo toho, aby dle návrhu hnutí SPD i po vzoru sousedních evropských zemí zrušila DPH na elektřinu a zemní plyn a zastropovala jejich ceny, poskytuje společnosti ČEZ půjčku ve výši 74 miliard korun, aby mohla i nadále obchodovat na unijní burze v Lipsku a prodávat českým odběratelům elektřinu za předražené německé ceny. Ministr vnitra Rakušan se zase snaží zakrýt kriminální skandály svého hnutí STAN založením nového policejního útvaru, který má stíhat údajný extremismus a bojovat proti dezinformacím. Podle nás nejde o nic jiného, než o pokus o kriminalizaci vládě nepohodlných politických názorů a jejich nositelů a o zkomplikování a zpomalení vyšetřování zločinů představitelů hnutí STAN. Neschopná vláda, která nedokáže řešit energetickou krizi, kterou naopak svým jednáním ještě prohlubuje, a která zneužívá policii pro politické účely a pošlapává demokratická práva občanů, musí odejít!

5. Německo chce společně s EU zlikvidovat demokracii a suverenitu národních států. Odmítáme, abychom se stali bezprávnými nevolníky Bruselu a Berlína!

Hrozí konec zbytků suverenity národních států a konec demokracie. Poté, co minulý týden německý kancléř Olaf Scholz v komentáři pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung doslova řekl, že „EU si již nemůže dovolit ponechat jednotlivým členským státům právo veta při rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice", tak Německo odhalilo svůj skutečný záměr, tedy likvidaci suverénních států. Potvrzují se tak naše názory na trvale sílící trend nátlaku Německa a Evropské komise na změnu rozhodovacího procesu ve všech orgánech EU z jednomyslného na většinové hlasování. To by menší členské země, jako je Česká republika, enormně znevýhodnilo a odsoudilo by je pouze do role bezprávných nevolníků, kteří jen musí plnit vůli Německa, Francie a dalších mocností, i když je to v rozporu s jejich národními zájmy. Byl by to definitivní konec naší státní suverenity. Hnutí SPD tyto snahy rezolutně odmítá. Ve všech politických otázkách, včetně zahraničí a bezpečnostní politiky, musí být podle nás v EU zachováno právo veta členských států. A jednoznačně platí, že jakákoli změna základních smluv EU, kam patří i otázky způsobu hlasování v orgánech EU, musí podléhat souhlasu všech členských států, nejlépe formou všeobecného závazného referenda. Hnutí SPD navíc dlouhodobě prosazuje návrh zákona o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU. Současná koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN nám však dlouhodobě odmítá tento návrh zařadit na program jednání Sněmovny.

6. Maďarsko prosazuje návrat pravomocí z EU národním státům. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

Maďarští poslanci přijali v minulém týdnu usnesení, dle kterého by parlamenty jednotlivých členských států měly mít právo veta na přijímání veškerých nových právních předpisů EU, a rovněž tak i právo delegovat zástupce svých zemí do Evropského parlamentu namísto toho, aby byli voleni dle nových jednotných pravidel EU. Nově navrhovaná pravidla EU totiž zásadně poškozují menší členské státy, umožňují hlasování cizincům a zavádějí korespondenční hlasování. Maďarský parlament, ve kterém má většinu národně konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, se kterou se nedávno hnutí SPD dohodlo na dlouhodobé politické spolupráci, dále požaduje oslabení pravomocí a kompetencí unijních institucí a navrhuje zakázat EU, aby si jako celek půjčovala peníze, za které ručí jednotlivé členské státy. Kroky maďarské vlády jsou kroky správným směrem a odpovídají i politickému programu hnutí SPD. Za nejvhodnější řešení otázky vztahu České republiky k EU i nadále považujeme uspořádání referenda (všelidového hlasování) o vystoupení naší země z této organizace nikým nevolených elitářů, kterým navíc není ani hanba zvýšit si razantně platy o 8,5 % a to nejpozději ke konci letošního roku. Je nutné zbavit se velkopanského diktátu arogantního Bruselu!

