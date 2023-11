Rozvoral (SPD): Hnutí SPD je rezolutně pro zachování práva veta členských států Evropské unie

reklama

Hnutí SPD si je moc dobře vědomo, že Evropská unie svými opatřeními chce oslabit jednotlivé unijní státy, konkrétně jejich vliv a působení v EU. To se týká i České republiky. Každý správný vlastenec by si měl uvědomit, že naším dalším působením v EU je v ohrožení česká státnost, a proto se musíme postavit proti centralismu a diktátu Bruselu. Pro potvrzení těchto slov uvedu jeden z mnoha příkladů. Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 4282 lidí

Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) minulou středu odhlasoval dokument, který výslovně navrhuje zrušit členským státům právo veta (zásadu jednomyslnosti) při hlasování a rozhodování v orgánech EU. Tento návrh předložilo Německo s Francií a schválilo ho devatenáct europoslanců výboru, šest bylo proti a jeden se zdržel. Pro návrh hlasovala i česká pirátská europoslankyně Gregorová. Cíl tohoto návrhu odůvodňuje AFCO v posílení jednotnosti EU, spočívající ve sjednocení kroků jednotlivých členských států v oblastech, jako je například životní prostředí, veřejné zdraví, civilní ochrana, průmysl nebo vzdělávání. Návrh též obsahuje prosazení sdílených pravomocí EU v oblastech energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky vnějších hranic v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a přeshraniční infrastruktury. Návrh se dotkne také oblasti zdanění nebo možnosti iniciovat referendum na úrovni EU. Součástí návrhu je také zrušení práva veta pro jednotlivé členské země Evropské unie.

Evropský parlament se bude zprávou AFCO zabývat už tento měsíc na svém plenárním zasedání ve dnech 20. až 23. listopadu. Aby mohl Evropský parlament formálně zahájit řádný postup pro změnu Smluv EU, musí předložit Evropské radě návrh na změnu Smluv EU, a k tomu je třeba hlasování na plenárním zasedání. Proti zrušení práva veta se dlouhodobě staví vedle donedávna působící polské vlády také Maďarsko, a nyní také nová slovenská vláda. Zástupci české vlády své stanovisko oficiálně zatím nezveřejnili. Zrušení práva veta podporují Piráti a TOP 09. Český prezident Petr Pavel nedávno v belgických Bruggách zrušení práva veta nepřímo podpořil, když se vyjádřil, že by bylo dobré diskutovat o tom, zda by se členské státy EU neměly vzdát práva veta, a použít to při rozhodování o zahraniční a bezpečnostní politice EU.

Hnutí SPD varuje, že kdyby se veto pro unijní země zrušilo a v Evropské radě by začalo platit hlasování kvalifikovanou většinou, tak by přišly menší státy o jakýkoli vyjednávací potenciál a vše by rozhodovala většina v čele s Německem a Francií. Pro Českou republiku by to ve svých důsledcích fakticky znamenalo konec zbytků suverenity a samostatnosti. Je nejvyšší čas z EU, na základě referenda, vystoupit.

