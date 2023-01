Rozvoral (SPD): Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě

reklama

Vážení přátelé, Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě.

1. Fialova vláda chce novým totalitním zákonem zavést cenzuru, trestně stíhat za vládě nepohodlné názory a informace a ze státního rozpočtu financovat provládní propagandu.

Pod vedením premiéra Petra Fialy (ODS) a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vypracoval Úřad vlády a ministerstvo vnitra plán tzv. boje proti dezinformacím. Tento plán mj. obsahuje možnost trestního stíhání šiřitelů vládě nepohodlných politických názorů a informací, odstřižení některých názorově opozičních webů od reklamy a finanční podporu v řádu až 150 milionů korun ročně ze státního rozpočtu (tedy z peněz všech daňových poplatníků, včetně voličů opozičních stran a hnutí) provládním médiím a politickým neziskovým organizacím. V první polovině letošního roku by pak měl v rámci tohoto projektu vzniknout zákon umožňující vládě zablokovat vybrané internetové stránky a trestně stíhat tzv. šíření dezinformací, aniž by bylo jasně definováno, co dezinformace je a co dezinformace není. Jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory, včetně věznění jejich nositelů. To by byl konec svobody a demokracie. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) se tak jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova, projevu a myšlení, který nemá od roku 1989 obdoby. Jde bez přehánění o zavádění totalitních praktik, které jsou v rozporu s demokratickým charakterem našeho státu, v rozporu s českou ústavou i s Listinou základních práv a svobod, která je její součástí, a ve které se mj. v článku 17 uvádí, že cenzura je nepřípustná. Hnutí SPD proti této připravované vládní totalitě hlasitě protestuje a bude svobodu a demokracii před současnou vládou hájit ze všech sil a všemi legálními demokratickými prostředky. Proto je důležité, aby se prezidentem republiky stal kandidát SPD Jaroslav Bašta, který jako jediný řekl, že v případě zvolení odvolá premiéra Petra Fialu, a tím i současnou vládu.

2. Extrémní růst cen potravin bude kvůli Fialově vládě nadále pokračovat. Hnutí SPD prosazuje opatření proti Fialově drahotě.

Ceny potravin, které v loňském roce zaznamenaly raketový růst, se dle odborných predikcí budou nadále zvyšovat i v letošním roce. Podle dat Českého statistického úřadu stálo jídlo v listopadu 2022 v průměru o 27,1 procenta více než před rokem ve stejné době. Některé základní potravinové komodity však stály v meziročním srovnání i více než dvojnásobek. Jde například o cukr. Většina základních potravin, mouka, mléko, brambory, tuky či oleje, meziročně zdražily o 50 až 100 procent. V prvních měsících letošního roku ceny potravin, dle předpovědí odborníků zveřejněných například na serveru iDnes.cz, pak nejspíš ještě poměrně rychle porostou, protože spotřebitelské ceny obvykle s mírným zpožděním kopírují ceny výrobců a ceny zpracovatelů. A ty v listopadu meziročně vzrostly o 30 procent, zejména v důsledku enormního růstu cen energií. Ty vzrostly v důsledku projektu EU „Green Deal" a sankční konfrontace s Ruskem, které oboje jednoznačně podporuje současná Fialova vláda. Důsledky „Green Dealu EU" se budou prohlubovat v souvislosti se začátkem zavádění „Nové zemědělské politiky EU", a s tím dále porostou ceny potravin. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na okamžité zavedení opatření, které by ceny základních potravin pro české občany snížily, protože se pro sociálně ohrožené skupiny stávají už cenově nedostupnými a nutí čím dále více občanů, kteří mají tu možnost, nakupovat levnější potraviny v zahraničí, zejména v Polsku. Prosazujeme především razantní snížení DPH na potraviny až po jejich dočasné osvobození od této daně, například po vzoru sousedního Polska či cenovou regulaci některých základních potravin. Dle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala stojí za enormním zdražováním potravin nadále i nepřiměřené přirážky zahraničních obchodních řetězců. Fialova pětikoaliční vláda se touto kritickou situací dlouhodobě vůbec nezabývá a neřeší ji, přestože máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent) z okolních států. Dle našeho názoru je i toto jeden z vážných důvodů pro to, aby tato vláda skončila.

3. Fialova vláda nás chce enormně zadlužit u Evropské unie. Nenechme vládu, aby náš stát zadlužila jako Řecko.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce ještě více zadlužit ČR, když vážně zvažuje přijetí úvěru v objemu 100 až 150 miliard korun od Evropské komise. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) s tímto záměrem souhlasí. Mělo by se jednat o peníze na financování energetických projektů a plnění environmentálních závazků. Půjčka by měla mít splatnost 30 let a byla by úzce vázána na konkrétní podmínky. Podle ministerstva financí je důležitým aspektem plánované půjčky značné měnové riziko, které je vždy spojené se zápůjčkami v cizí měně a z něj vyplývající dopady na finanční stabilitu českých veřejných rozpočtů. Hnutí SPD s tímto dalším plánovaným vysokým úvěrem nesouhlasí. Zejména proto, že jeho příprava probíhá mimo standardní proces a pravidla státního rozpočtu a bez parlamentní kontroly. Považujeme za nepřijatelné, krátce po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 (s deficitem ve výši 295 miliard korun!), tento deficit prakticky obratem navyšovat o dalších 50 procent! Jde o projev neuvěřitelného hazardérství Fialovy vlády, která před volbami lhala, když slibovala občanům snižování státního dluhu! Fialova vláda nás vede na cestu podobnou Řecku, kdy bude náš stát totálně zadlužený a totálně závislý na EU a globalistických finančních institucích.

4. Nedostatek základních léků na domácím trhu se prohlubuje. Fialova vláda to neřeší a prosazuje další zhoršení zdravotní péče.

Nedostatek základních léků na domácím trhu se dále prohlubuje, nejvíce chybí antibiotika a léky a léčiva pro děti postižené horečkami a respiračními chorobami. Výpadky dodávek léků ženou pacienty a rodiče nemocných dětí do kritické situace. Přibývá nemocných a dle vyjádření zdravotnických expertů a praktických lékařů, například pro server Seznamu, může tento krizový stav trvat ještě několik měsíců. Situaci komplikuje i to, že data o dostupnosti určitých léků v jednotlivých lékárnách nejsou centrálně dostupná. Lékaři a pacienti tak nemají k dispozici aktuální informace o tom, zda je daný předepisovaný lék aktuálně vůbec dostupný. Nese za to plnou odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který současnou lékovou krizi neřeší a na místo toho připravuje zcela šílené plány na zúžení rozsahu zdravotní péče, která byla dosud hrazena plně ze zdravotního pojištění. V SPD trváme na tom, že je nutné a nezbytné co nejrychleji přijmout opatření k zajištění plynulé dodávky léků pro české pacienty, aby nebyla závislá pouze na komerčních zájmech špatně fungujícího globálního trhu a farmaceutických firmách a na dalších soukromých subjektech. Ideální by bylo i obnovit domácí výrobu léků. Náš stát musí být v základních strategických oblastech, kam zdravotnictví a léková politika nepochybně patří, nezávislý.

5. Odmítáme, aby se ministrem životního prostředí stal Petr Hladík z KDU-ČSL spojený s korupční kauzou v Brně.

Premiér Petr Fiala zaslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi v minulém týdnu návrh na jmenování místopředsedy KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brno. V této kauze policie zasahovala a prováděla úkony trestního řízení i v kanceláři Petra Hladíka, který byl v minulém volebním období v Brně náměstkem primátorky. Celá tato trestní záležitost není ani zdaleka vyřešena, stejně tak jako není zcela jasná role Petra Hladíka v ní. Autoritativním stanoviskem v tomto případě může být až pravomocné vyjádření soudu. Do té doby by Petr Hladík neměl vykonávat žádnou veřejnou funkci, natož vrcholnou exekutivní funkci ministra a člena Vlády ČR. To, že KDU-ČSL není schopna navrhnout na pozici ministra životního prostředí jinou osobu, odborníka nezatíženého účastí na korupčním a kriminálních skandálech, svědčí o nesoudnosti a personálním deficitu této politické strany – a koneckonců i o nerozumnosti premiéra Petra Fialy (ODS), který je za personální obsazení vlády finálně zodpovědný. Tato vláda je spojována se skandály. Za všechny vzpomeňme alespoň kauzu Dozimetr, ve které figurují hlavní funkcionáři hnutí STAN a kauza brněnských bytů je obdobná, pouze v režii KDU-ČSL. Proto by tato vláda měla skončit. To je názor SPD!

