Rozvoral (SPD): Nebezpečné novolevicové myšlenky hnutí Žít Brno je třeba zásadně odmítat

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení hnutí Žít Brno, které ústy náměstka brněnského primátora Matěje Hollana navrhuje, aby Brno přijalo několik desítek imigrantů z Itálie, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. Přijmout další desítky migrantů dle něj nikomu neublíží a můžeme tím prý ukázat solidaritu s ostatními zeměmi.



Hollan podle ČTK uvedl, že už dnes v Brně žije přes 2.000 lidí z islámských zemí a 1.000 arabsky hovořících. „Přijmout další desítky migrantů nikomu neublíží. Můžeme tím prokázat solidaritu s ostatními zeměmi. Nevyzýváme k přijímání desetitisíců migrantů, to už by bylo těžké,“ uvedl Hollan.

Má odpověď:

„Představitelé hnutí Žít Brno jsou neomarxisté s velmi nebezpečnými novolevicovými myšlenkami, které je třeba zásadně odmítat. Pokud se stále bude kdokoli v Evropě snažit nelegální imigranty přijímat, nikdy imigrační krize neskončí. Je k tomu ještě třeba podotknout, že hnutí Žít Brno je na brněnském magistrátu v koalici s hnutím ANO, jehož předseda a premiér Andrej Babiš tvrdí, že je proti nelegální imigraci, přičemž jeho komunální politici a europoslanci se chovají úplně jinak, než on mluví, a nelegální imigraci svými činy podporují. Je to výsměch všem lidem České republiky. Hnutí SPD od začátku imigrační krize zásadně odmítá nelegální imigraci a podniká k tomu ve sněmovně příslušné kroky.“

